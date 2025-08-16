A keresztény ügyekben elsődleges szerepet ellátó bizottság, amely Palesztinában működik, azzal vádolta Izraelt, hogy példátlan támadást hajt végre az elfoglalt palesztin területen található templomok ellen, amelyet egy átfogó kampány részeként jellemeztek a keresztény jelenlét felszámolására.

A Bizottság kiemelte „a jeruzsálemi ortodox patriarchátus elleni közvetlen támadást”, mint a templomok ellen elkövetett egyre gyakoribb támadások egyik legszembetűnőbb példáját.

„Ezek az intézkedések egy szisztematikus politika részét képezik, amelynek célja a palesztin keresztény közösségnek felszámolása és a történelmi vallási intézmények megfosztása” – közölte a bizottság csütörtökön. A közlemény hozzászól, hogy az izraeli megszálló hatóságok befagyasztották a patriarchátus bankszámláit, és „súlyos, törvénytelen adókat” vetettek ki annak tulajdonaira.

„Az ilyen intézkedések súlyosan veszélyeztetik a templom képességét, hogy lelki, humanitárius és közösségi szolgáltatásokat nyújtson. Ez pedig a történelmi status quo nyilvánvaló megsértését, valamint a nemzetközi jog és kötelező érvényű megállapodások durva megszegését jelenti” – írta Ramzi Khouri, a PFSZ Végrehajtó Bizottságának tagja és a bizottság vezetője egy világszerte működő egyházi vezetőknek címzett levelében.

Túlzott beavatkozás

A közlemény szerint a „támadás túlmutat a pénzügyi fojtogatáson”, és rámutatott az izraeli telepesek terjeszkedésére az ortodox egyházhoz tartozó földterületeken, például a Jerikó közelében található Szent Gerasimos kolostor környékén.