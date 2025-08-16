A keresztény ügyekben elsődleges szerepet ellátó bizottság, amely Palesztinában működik, azzal vádolta Izraelt, hogy példátlan támadást hajt végre az elfoglalt palesztin területen található templomok ellen, amelyet egy átfogó kampány részeként jellemeztek a keresztény jelenlét felszámolására.
A Bizottság kiemelte „a jeruzsálemi ortodox patriarchátus elleni közvetlen támadást”, mint a templomok ellen elkövetett egyre gyakoribb támadások egyik legszembetűnőbb példáját.
„Ezek az intézkedések egy szisztematikus politika részét képezik, amelynek célja a palesztin keresztény közösségnek felszámolása és a történelmi vallási intézmények megfosztása” – közölte a bizottság csütörtökön. A közlemény hozzászól, hogy az izraeli megszálló hatóságok befagyasztották a patriarchátus bankszámláit, és „súlyos, törvénytelen adókat” vetettek ki annak tulajdonaira.
„Az ilyen intézkedések súlyosan veszélyeztetik a templom képességét, hogy lelki, humanitárius és közösségi szolgáltatásokat nyújtson. Ez pedig a történelmi status quo nyilvánvaló megsértését, valamint a nemzetközi jog és kötelező érvényű megállapodások durva megszegését jelenti” – írta Ramzi Khouri, a PFSZ Végrehajtó Bizottságának tagja és a bizottság vezetője egy világszerte működő egyházi vezetőknek címzett levelében.
Túlzott beavatkozás
A közlemény szerint a „támadás túlmutat a pénzügyi fojtogatáson”, és rámutatott az izraeli telepesek terjeszkedésére az ortodox egyházhoz tartozó földterületeken, például a Jerikó közelében található Szent Gerasimos kolostor környékén.
„Az elmúlt két évben új illegális településeket hoztak létre a Jerikó környékén. Ez közvetlen fenyegetést jelent a régió történelmi és vallási jellegére, és egy szélesebb körű terv részét képezi, amelynek célja Palesztina keresztény és történelmi identitásának eltörlése” – áll a közleményben.
A bizottság figyelmeztetett, hogy ezek az intézkedések egy szélesebb körű megszállási politika részét képezik, amelynek célja „Jeruzsálem identitásának megváltoztatása, vallási és kulturális jellegének eltörlése, valamint végső soron a palesztin jelenlét felszámolása a városban.”
A bizottság felszólította a világ egyházait és keresztény intézményeit, hogy tegyenek „azonnali politikai, jogi és médiatevékenységeket ezeknek a jogsértéseknek a megállítása, és az egyház lelki és humanitárius küldetésének teljesítéséhez szükséges szabadság védelme érdekében.”
„A palesztinai templomok védelme közös felelősség és történelmi bizalom” – hangsúlyozták a közleményben.
Az elmúlt években a megszállt Kelet-Jeruzsálemben található templomok egyre növekvő izraeli adókövetelésekkel szembesültek, és azzal vádolják a hatóságokat, hogy szemet hunynak az egyházak tulajdonában lévő ingatlanok, köztük az Óvárosban található Bab el-Halil környékén található ingatlanok telepes csoportok általi elfoglalása felett.