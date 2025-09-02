Kim Dzsongun, észak-koreai vezető Kínába utazott különleges vonatával, hogy részt vegyen a második világháború végét ünneplő kínai katonai parádén – jelentette az észak-koreai állami média.
A Rodong Sinmun újság fényképeket közölt Kimről és magas rangú tisztviselőkről, köztük Choe Son Hui külügyminiszterről, amint felszállnak a páncélozott vonatra, amely hétfőn indult el Phenjanból.
A dél-koreai média később megerősítette, hogy a vonat megérkezett Dandongba, amely Kínával határos, mielőtt továbbindult volna Pekingbe.
Ez a látogatás Kim első kínai útja 2019 óta, és az ötödik, mióta 2011-ben hatalomra került.
Kim, Hszi Csin-ping, kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnök várhatóan szerdán vesz részt a katonai parádén. Az esemény előtérbe helyezheti a három vezető közös ellenállását az Egyesült Államokkal szemben, azonban hivatalos bejelentés nem történt arról, hogy háromoldalú csúcstalálkozóra kerül sor.
Putyin vasárnap érkezett Kínába, hogy részt vegyen a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján és a katonai parádén. A Kreml tisztviselői szerint egy esetleges találkozó Kim Dzsongunnal „mérlegelés alatt áll.”
A KCNA észak-koreai állami hírügynökség közlése szerint Kim útja az ország Kínával és Oroszországgal való „stratégiai szolidaritását” tükrözi.
Észak-Korea hangja egyre hangosabb globális kérdésekben, és nyilatkozatot adott ki a Közel-Kelet és a Tajvani-szoros konfliktusairól. Észak-Korea, Peking és Moszkva egységes frontként lép fel Washingtonnal szemben.
Kim számára a pekingi út egyúttal ritka megjelenés egy multilaterális eseményen, az első ilyen alkalom, mióta hivatalba lépett.
A látogatás egybeesik azzal az időszakkal, amikor Donald Trump amerikai elnök és Lee Jae Myung, Dél-Korea új liberális elnöke kifejezték szándékukat, hogy újraindítják a nukleáris tárgyalásokat Phenjannal. 2019-ben elakadtak a tárgyalások, miután Kim és Trump hanoi csúcstalálkozója kudarcba fulladt.