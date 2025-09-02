Putyin vasárnap érkezett Kínába, hogy részt vegyen a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján és a katonai parádén. A Kreml tisztviselői szerint egy esetleges találkozó Kim Dzsongunnal „mérlegelés alatt áll.”

A KCNA észak-koreai állami hírügynökség közlése szerint Kim útja az ország Kínával és Oroszországgal való „stratégiai szolidaritását” tükrözi.

Észak-Korea hangja egyre hangosabb globális kérdésekben, és nyilatkozatot adott ki a Közel-Kelet és a Tajvani-szoros konfliktusairól. Észak-Korea, Peking és Moszkva egységes frontként lép fel Washingtonnal szemben.

Kim számára a pekingi út egyúttal ritka megjelenés egy multilaterális eseményen, az első ilyen alkalom, mióta hivatalba lépett.

A látogatás egybeesik azzal az időszakkal, amikor Donald Trump amerikai elnök és Lee Jae Myung, Dél-Korea új liberális elnöke kifejezték szándékukat, hogy újraindítják a nukleáris tárgyalásokat Phenjannal. 2019-ben elakadtak a tárgyalások, miután Kim és Trump hanoi csúcstalálkozója kudarcba fulladt.