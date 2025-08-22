TÉRSÉGI HÍREK
Izrael megszüntetheti a vízellátást Észak-Gázában, ezzel délre kényszerítve a palesztinokat
Az izraeli kormány a megszállási terv részeként a vízellátás csökkentését fontolgatja Gáza városában.
Izrael az észak-gazai vízellátás leállítását fontolgatja annak érdekében, hogy a palesztinokat délre kényszerítse. /Fénykép: AP.
Izrael az észak-gázai vízellátás csökkentését fontolgatja, miközben a déli vízvezetékek javításán dolgozik annak érdekében, hogy egy szélesebb körű terv részeként előkészítse a palesztinok Gáza városából való kitelepítését, amely az enklávé elfoglalását célozza meg – jelentette az ország közszolgálati műsorszolgáltatója, a KAN.

Ez a lépés akkor történik, amikor Izraelt azzal vádolják, hogy a szomjúságot fegyverként használja a Gázában végrehajtott népirtása során, amelyet kényszerű éheztetéssel, valamint a humanitárius segélyek korlátozásával egészít ki.

A Gázai Kormányzati Médiairoda szerint Izrael január óta lezárva tartja a Mekorot izraeli nemzeti vízszolgáltató által biztosított vizet, amely az enklávé egyik utolsó fennmaradó forrása volt.

Március 9-én az izraeli hadsereg elvágta az utolsó áramvezetéket is, amely a Deir al Balah déli részén található központi sótalanító üzemet táplálta, ezzel leállítva a nagyszabású ivóvíz-termelést és tovább súlyosbítva a válságot.

Szerdán a honvédelmi miniszter, Israel Katz jóváhagyta az úgynevezett „Gideon szekerei 2” katonai tervet, amely Gáza városának elfoglalását célozza meg, annak ellenére, hogy továbbra is zajlanak a közvetítési erőfeszítések, illetve a Hamász elfogadta a tűzszüneti javaslatot.

Izrael háborús kabinetje a hónap elején jóváhagyta Netanjahu szakaszos tervét, amely Gáza teljes, újbóli megszállását célozza meg.

A terv első szakaszában Gáza városának elfoglalása a cél, amely során körülbelül 1 millió palesztint kényszerítenének arra, hogy az otthonaikat elhagyva délre meneküljenek. Emellett a várost körülzárnák, és rajtaütéseket hajtanának végre a lakóövezetekben.

A második szakasz a központi gázai menekülttáborok elfoglalását tartalmazza, amelyek közül több már most is jelentős pusztítást szenvedett el.

A terv szerint több mint 800 000 palesztint helyeznének át a déli, az úgynevezett „humanitárius zónákba,” ahol menedékhelyeket, tábori kórházakat és vízellátási infrastruktúrát hoznának létre.

A tervek szerint az előkészületek három héten belül befejeződnek.

