Izrael az észak-gázai vízellátás csökkentését fontolgatja, miközben a déli vízvezetékek javításán dolgozik annak érdekében, hogy egy szélesebb körű terv részeként előkészítse a palesztinok Gáza városából való kitelepítését, amely az enklávé elfoglalását célozza meg – jelentette az ország közszolgálati műsorszolgáltatója, a KAN.

Ez a lépés akkor történik, amikor Izraelt azzal vádolják, hogy a szomjúságot fegyverként használja a Gázában végrehajtott népirtása során, amelyet kényszerű éheztetéssel, valamint a humanitárius segélyek korlátozásával egészít ki.

A Gázai Kormányzati Médiairoda szerint Izrael január óta lezárva tartja a Mekorot izraeli nemzeti vízszolgáltató által biztosított vizet, amely az enklávé egyik utolsó fennmaradó forrása volt.

Március 9-én az izraeli hadsereg elvágta az utolsó áramvezetéket is, amely a Deir al Balah déli részén található központi sótalanító üzemet táplálta, ezzel leállítva a nagyszabású ivóvíz-termelést és tovább súlyosbítva a válságot.

Szerdán a honvédelmi miniszter, Israel Katz jóváhagyta az úgynevezett „Gideon szekerei 2” katonai tervet, amely Gáza városának elfoglalását célozza meg, annak ellenére, hogy továbbra is zajlanak a közvetítési erőfeszítések, illetve a Hamász elfogadta a tűzszüneti javaslatot.