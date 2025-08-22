A Declassifieduk.org oldalon közzétett hír szerint ezt a címet annak ellenére választották, hogy el-Sherif korábban nekik dolgozott – ő volt a 2024-es Pulitzer-díjat elnyerő Reuters-csapat tagja.

Az ilyen példák felháborodást keltettek az interneten, de aggodalmat váltottak ki a 1851-ben Londonban alapított, jelenleg több mint egymilliárd napi nézővel rendelkező befolyásos globális hírügynökség egyes alkalmazottai körében is.Több Reuters-alkalmazott is beszélt a Declassifiednek a vállalat szerkesztői és vezetői körében tapasztalt Izrael-párti elfogultságról. Mindannyian retorziótól tartva névtelenséget kértek.

Egy másik, a szerkesztő, 2024 augusztusában mondott fel, és kollégáinak küldött e-mailben a következőket írta: „Az Izrael-Hamász háborúról szóló híreket követve rájöttem, hogy az én értékeim nem egyeznek a vállalat értékeivel.”

Az e-mailben azt is írta: „Csatoltam egy jelentést... és néhány kollégámmal együtt nyílt levelet küldtünk a vezetőségnek, abban a reményben, hogy a Reuters támogatni fogja az alapvető újságírói elveket, de most már értem, hogy alacsony a valószínűsége annak, hogy a felső vezetés megváltozik, vagy akár abbahagyja a kritikák aktív elnyomását.”

A Reuters kommunikációs igazgatója, Heather Carpenter a Declassifiednek cáfolta, hogy a vállalat megkapta volna ezt a levelet.

A Reuters egyik forrása azonban a Declassifiednek a következőket mondta: „Az Október 7-i támadás után néhány héttel a Reuters néhány újságírója rájött, hogy az izraeli-gázai háborúról szóló híradásaink nem objektívek.”

„Erre válaszul egy csoport újságíró – teljes munkaidőben – kvantitatív és kvalitatív elemzéseket végzett, és átfogó belső vizsgálatot folytatott.”

„Az eredmények alapját képezték egy belső levelnek, amelyet megosztottak a szerkesztőségben, és amelynek célja az volt, hogy azonosítsák és összekapcsolják azokat az újságírókat, akik elkötelezettek a Reuters gázai tudósításainak újságírói szemléletének erősítése iránt.”

A Declassified által megtekintett belső tanulmányok 499, „Izrael-Palesztina” címkével ellátott, 2023. október 7. és november 14. között közzétett riportot elemeztek.

„A palesztinokat érintő történetek helyett az izraelieket érintő történetekre több forrást fordítani” következetes mintát talált. Elemzései során kiderült, hogy Gázában több mint 11 000 palesztin halt meg, ami körülbelül tízszerese az izraeli halálesetek számának.

A Gázai Egészségügyi Minisztérium szerint a legfrissebb halálesetek száma körülbelül 62 000. A valós számok várhatóan körülbelül háromszor magasabbak.

Emellett a Reuters szakértői azt is megkérdőjelezték, hogy miért nem foglalkozik többet Izrael gázai népirtási vádjaival, és ezt összehasonlították azzal, ahogyan a hírügynökség Oroszország ukrajnai viselkedésével kapcsolatos hasonló vádakhoz áll hozzá.

A szerzők azt is kifogásolták, hogy „a Palesztina szó használatának betiltása egyértelmű példája annak, hogy milyen előítéleteket sugallunk... Palesztina ugyan nem elismert állam néhány nyugati országban, de nem kell úgy tenni, mintha nem létezne”.

A Reuters vezetése nem válaszolt a Declassified kérdéseire, hogy elfogadtak-e bármilyen belső javaslatot.

„Kritikus szemléletű újságírás”

Azonban ez év májusáig a korábbi belső kritikákat tükröző stílusú útmutatóban néhány változás jele volt látható.

A Reuters globális hírszerkesztőségének minőségi és stílusú szerkesztője, Howard S. Goller, „A Reuters stílusfrissítése a közel-keleti konfliktusról” címmel küldött egy e-mailt.