A TRT exkluzív légi felvételeket készített, amelyek feltárják a Gázában zajló pusztítás mértékét az október 2023 óta tartó brutális izraeli katonai támadás közepette.

Mucahit Aydemir riporter és Osman Eken operatőr dokumentálták a jeleneteket egy jordániai segélyszállítmány során, amely során láthatóvá vált, hogy Gáza szinte felismerhetetlenné vált. Az izraeli lég-, szárazföldi és tengeri támadások tízezrek életét követelték, és egész városrészeket romboltak le.

A helyi egészségügyi hatóságok adatai szerint 2023. október 7. óta legalább 61 776 palesztin vesztette életét, és 154 906-an sebesültek meg izraeli csapásokban. További ezrek lehetnek még a romok alatt.

A humanitárius válságot tovább súlyosbítja a hónapok óta tartó blokád, amely jelentősen korlátozza az élelmiszer, víz, gyógyszerek és más alapvető szükségletek bejutását. Segélyszervezetek éhínséghez hasonló állapotokra figyelmeztetnek, eddig legalább 239 ember halt éhen, köztük legalább 106 gyermek. Az elmúlt 24 órában öt ember – közülük négy gyermek – halt meg éhezés következtében.