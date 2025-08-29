Az izraeli tervek, amelyek Gáza városának elfoglalását célozzák meg, egyre nagyobb kihívásokkal néznek szembe, mivel egyre több tartalékos katona tagadja meg a szolgálatot, kimerültségre és kiábrándultságra hivatkozva a közel két éve tartó háború miatt – számolt be róla a The New York Times.

Augusztus 8-án Izrael háborús kabinetje jóváhagyott egy tervet Gáza városának elfoglalására, amely magában foglalja a körülbelül egymillió palesztin déli irányba történő kényszerítését, a város körülzárását, majd annak elfoglalását a hosszan tartó támadások után.

A hadsereg célja 60 000 további tartalékos mozgósítása és további 20 000 szolgálatának meghosszabbítása. Azonban a tisztviselők bizonytalanok abban, hogy hányan fognak ténylegesen szolgálatba állni, mivel a részvétel folyamatosan csökken.

Körülbelül egy tucat tiszt és katona számolt be kimerült egységekről, közülük legalább kettő arról, hogy kollégáik 40-50 százaléka nem jelent meg. Egy katona elmondta, 100 fős százada 60 főre csökkent, míg egy másik arról számolt be, hogy csapatának csak fele válaszolt a legutóbbi behívásokra.