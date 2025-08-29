TÉRSÉGI HÍREK
2 perc olvasás
Kimerült izraeli tartalékosok állítólag kihagyják a szolgálatot a gázai megszállás előretörésekor
A csökkenő részvétel veszélyezteti Netanjahu katonai terveit, mivel a katonák kimerültségre, személyes megterhelésre és kiábrándultságra hivatkozva kihagyják a szolgálatot.
Kimerült izraeli tartalékosok állítólag kihagyják a szolgálatot a gázai megszállás előretörésekor
Egyre több izraeli tartalékos katona tagadja meg a katonai szolgálatot. /Fénykép: Reuters.
2025. augusztus 29.

Az izraeli tervek, amelyek Gáza városának elfoglalását célozzák meg, egyre nagyobb kihívásokkal néznek szembe, mivel egyre több tartalékos katona tagadja meg a szolgálatot, kimerültségre és kiábrándultságra hivatkozva a közel két éve tartó háború miatt – számolt be róla a The New York Times.

Augusztus 8-án Izrael háborús kabinetje jóváhagyott egy tervet Gáza városának elfoglalására, amely magában foglalja a körülbelül egymillió palesztin déli irányba történő kényszerítését, a város körülzárását, majd annak elfoglalását a hosszan tartó támadások után.

A hadsereg célja 60 000 további tartalékos mozgósítása és további 20 000 szolgálatának meghosszabbítása. Azonban a tisztviselők bizonytalanok abban, hogy hányan fognak ténylegesen szolgálatba állni, mivel a részvétel folyamatosan csökken.

Körülbelül egy tucat tiszt és katona számolt be kimerült egységekről, közülük legalább kettő arról, hogy kollégáik 40-50 százaléka nem jelent meg. Egy katona elmondta, 100 fős százada 60 főre csökkent, míg egy másik arról számolt be, hogy csapatának csak fele válaszolt a legutóbbi behívásokra.

Javasolt

Eyal Zamir altábornagy, az izraeli hadsereg vezetője állítólag ellenezte Benjamin Netanjahu miniszterelnök döntését a konfliktus kiterjesztéséről, részben a tartalékosok felkészültségével kapcsolatos aggodalmak miatt – írta az újság.

Kezdetben a tartalékosok részvétele meghaladta a 100 százalékot, mivel önkétesek hada csatlakozott. Azonban az elhúzódó konfliktus megterhelte a családokat, a karriereket és a mentális egészséget.

Néhány tartalékos ideológiai okokból kezdte megtagadni a szolgálatot, mondván, hogy a háború elvesztette irányát, vagy „már nem igazságos.” Ron Feiner tartalékos kapitány 25 napos börtönbüntetést kapott a bevetés megtagadásáért, mondván, hogy a kormány meghosszabbítja a konfliktust, „még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy a túszokat hátrahagyják.”

A tartalékosok körében az ultraortodox diákok sorkatonai szolgálat alóli mentessége miatt megemelkedett az elégedetlenség, amely miatt úgy érzik, aránytalanul terhet viselnek.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us