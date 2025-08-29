Egy palesztin egészségügyi tisztviselő csütörtökön közölte, az izraeli hadsereg szándékosan vette célba az újságírók központját a Dél-Gázában található Nasser Orvosi Komplexumban, mielőtt humanitárius dolgozókat támadott volna meg, akik a sérültek megmentésére siettek.
Az izraeli légicsapásokban legalább 20 ember, köztük öt újságíró vesztette életét, amely világszerte széles körben elítélést váltott ki, és pártatlan vizsgálatot követeltek.
Egy videónyilatkozatban Saqer, a kórház ápolási igazgatója elmondta, az izraeli erők hamisan állították azt, hogy a sebészeti épület negyedik emeletén egy rejtett Hamász-kamera található.
„Ez a terület, a műtő melletti lépcső, az újságírók központja. Mindannyian tudjuk, hogy ez egy központi hely az újságírók számára. Itt helyezik el a kameráikat, és innen közvetítik a híreket a helyi és nemzetközi ügynökségek számára. Ez nem titok. Ez mindannyiunk és Izrael számára is ismert” – mondta.
Saqer hozzátette, az izraeli hatóságok kapcsolatba léphettek volna a kórház személyzetével, ha aggályaik lettek volna az újságírók jelenlétével kapcsolatban.
„Tudják a telefonszámainkat. Néha kapcsolatba lépnek velünk. Ha bármilyen kifogásuk lett volna az újságírók negyedik emeleti jelenlétével kapcsolatban, megoldhattuk volna ezt. Nem nehéz. Megkérhettük volna az újságírókat, hogy jöjjenek le és hagyják el a helyet. Habár már régóta használják ezt a területet a hírek közvetítésére” – magyarázta.
Továbbá elítélte Izraelt, amiért egy második csapást is indított, miközben a humanitárius dolgozók megpróbálták evakuálni a sebesülteket.
„A megdöbbentő az, hogy miért támadták meg az izraeli légierők az újságírókat a negyedik emeleten, és amikor humanitárius dolgozókat küldtünk a mentésükre, újra megtámadták a humanitárius személyzetet. Mi értelme ennek? Miért ragaszkodnak ahhoz, hogy megöljenek minket? Mi egy humanitárius területen dolgozunk, egy egészségügyi létesítményben. Nemzetközi szabályozások és előírások szerint védelem alatt kellene állnunk” – mondta.
Legalább 20 palesztin, köztük öt újságíró és egy tűzoltó vesztette életét, és többen megsérültek hétfőn az izraeli csapásban a Khan Younisban található Nasser Orvosi Komplexumban.
A gázai Palesztin Egészségügyi Minisztérium megerősítette, az áldozatok között betegek, egészségügyi dolgozók, polgárvédelem tagjai és sajtómunkások is voltak.
Az áldozatok között volt a Palestine TV operatőre, Hussam al-Masri, az Al Jazeera fotósa, Mohammad Salama, a szabadúszó újságíró Mariam Abu Dagga, a fotóriporter Moaz Abu Taha és a független tudósító Ahmed Abu Aziz.
Egy másik újságíró, Hassan Douhan, ugyanazon a napon izraeli tűzben vesztette életét Khan Younis másik részén, ezzel az újságírók halálos áldozatainak száma 2023 októbere óta 246-ra emelkedett.
A halálos támadást média szervezetek is elítélték.
Izrael 2023 októbere óta közel 63 000 palesztint ölt meg Gázában.
Izrael támadásai következtében Gáza nagyrésze teljesen elpusztult, teljes városrészek váltak a földdel egyenlővé. Emellett Izrael március óta akadályozza az élelmiszerek bejutását Gázába, ezzel pedig egy hatalmas éhínséget idézett elő.
Tavaly novemberben a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és korábbi honvédelmi minisztere, Yoav Gallant ellen a Gázában elkövetett háborús bűnök és emberiesség elleni bűncselekmények miatt.
Emellett Izrael ellen népirtás ügyébenn is eljárás zajlik a Nemzetközi Bíróságon az enklávé elleni háború miatt.