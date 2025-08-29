Egy palesztin egészségügyi tisztviselő csütörtökön közölte, az izraeli hadsereg szándékosan vette célba az újságírók központját a Dél-Gázában található Nasser Orvosi Komplexumban, mielőtt humanitárius dolgozókat támadott volna meg, akik a sérültek megmentésére siettek.

Az izraeli légicsapásokban legalább 20 ember, köztük öt újságíró vesztette életét, amely világszerte széles körben elítélést váltott ki, és pártatlan vizsgálatot követeltek.

Egy videónyilatkozatban Saqer, a kórház ápolási igazgatója elmondta, az izraeli erők hamisan állították azt, hogy a sebészeti épület negyedik emeletén egy rejtett Hamász-kamera található.

„Ez a terület, a műtő melletti lépcső, az újságírók központja. Mindannyian tudjuk, hogy ez egy központi hely az újságírók számára. Itt helyezik el a kameráikat, és innen közvetítik a híreket a helyi és nemzetközi ügynökségek számára. Ez nem titok. Ez mindannyiunk és Izrael számára is ismert” – mondta.

Saqer hozzátette, az izraeli hatóságok kapcsolatba léphettek volna a kórház személyzetével, ha aggályaik lettek volna az újságírók jelenlétével kapcsolatban.

„Tudják a telefonszámainkat. Néha kapcsolatba lépnek velünk. Ha bármilyen kifogásuk lett volna az újságírók negyedik emeleti jelenlétével kapcsolatban, megoldhattuk volna ezt. Nem nehéz. Megkérhettük volna az újságírókat, hogy jöjjenek le és hagyják el a helyet. Habár már régóta használják ezt a területet a hírek közvetítésére” – magyarázta.

Továbbá elítélte Izraelt, amiért egy második csapást is indított, miközben a humanitárius dolgozók megpróbálták evakuálni a sebesülteket.

„A megdöbbentő az, hogy miért támadták meg az izraeli légierők az újságírókat a negyedik emeleten, és amikor humanitárius dolgozókat küldtünk a mentésükre, újra megtámadták a humanitárius személyzetet. Mi értelme ennek? Miért ragaszkodnak ahhoz, hogy megöljenek minket? Mi egy humanitárius területen dolgozunk, egy egészségügyi létesítményben. Nemzetközi szabályozások és előírások szerint védelem alatt kellene állnunk” – mondta.

Legalább 20 palesztin, köztük öt újságíró és egy tűzoltó vesztette életét, és többen megsérültek hétfőn az izraeli csapásban a Khan Younisban található Nasser Orvosi Komplexumban.