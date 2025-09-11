A török Honvédelmi Minisztérium „megalapozatlannak” nevezte azokat a híreket, amelyek szerint Izrael a Török Fegyveres Erők eszközeit célozta volna Szíriában, hangsúlyozva, hogy ezek az állítások nem tükrözik a valóságot.

A minisztérium csütörtöki nyilatkozatában Izrael Katar elleni csapására helyezte a hangsúlyt, amelyet annak bizonyítékaként említett, hogy Tel-Aviv a terrorizmust „állami politikává tette, amely konfliktusból táplálkozik és ellenzi a békét.

Ankara a támadást Katar szuverenitásának „durva megsértésének” nevezte, és kijelentette: „Teljes mértékben Katar mellett állunk e támadással szemben”-így fogalmazott Ankara, amely a támadást nevezte Katar szuverenitásának durva megsértésének.

Féktelen támadások