Türkiye cáfolja azokat az állításokat, hogy Izrael a török erőt vette célba Szíriában
A védelmi minisztérium figyelmeztet, hogy ha Izraelt nem állítják meg, az egész régiót katasztrófába sodorhatják féktelen izraeli támadások.
2025. szeptember 11.

A török Honvédelmi Minisztérium „megalapozatlannak” nevezte azokat a híreket, amelyek szerint Izrael a Török Fegyveres Erők eszközeit célozta volna Szíriában, hangsúlyozva, hogy ezek az állítások nem tükrözik a valóságot.

A minisztérium csütörtöki nyilatkozatában Izrael Katar elleni csapására helyezte a hangsúlyt, amelyet annak bizonyítékaként említett, hogy Tel-Aviv a terrorizmust „állami politikává tette, amely konfliktusból táplálkozik és ellenzi a békét.

Ankara a támadást Katar szuverenitásának „durva megsértésének” nevezte, és kijelentette: „Teljes mértékben Katar mellett állunk e támadással szemben”-így fogalmazott Ankara, amely a támadást nevezte Katar szuverenitásának durva megsértésének.

A minisztérium felszólította a nemzetközi közösséget, hogy cselekedjen gyorsan, figyelmeztetve, hogy ha Izraelt nem állítják meg, felelőtlen támadásai katasztrófába sodorhatják a Közel-Keletet.

Az izraeli légicsapás, amely egy Hamász tárgyalócsoportot célzott meg Dohában, széles körű elítélést váltott ki, mint Katar szuverenitásának és a nemzetközi jognak nyílt megsértését.

Az izraeli csapás öt Hamász-tagot és egy katari biztonsági tisztet ölt meg. A Hamász megerősítette, hogy vezetőségük túlélte a támadást.

