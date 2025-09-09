Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök büszkén jelentette be, hogy erői két nap alatt 50 lakótornyot romboltak le Gázavárosban, és további pusztításokat ígért az enklávé legnagyobb városi központjának elfoglalására irányuló tervei részeként.
„Az elmúlt két napban 50 ilyen torony omlott össze. A légierő döntötte le őket” – mondta Netanjahu egy videóüzenetben.
„Mindez csak bevezető, csak előjáték a fő intenzív művelethez – egy szárazföldi manőverhez, amelyet erőink most szerveznek és készítenek elő Gázavárosban.”
Figyelmeztette a lakosokat, hogy meneküljenek el, mondván: „Ez csak a fő, erőteljes művelet előjátéka, ezért azt mondom Gáza lakóinak: figyelmeztettünk, menjenek el onnan.”
A palesztin Hamász csoport elítélte a kijelentéseket, „a szadizmus és bűnözés egyik legcsúfabb formájának” nevezve azokat, amelyeket nyíltan hajtanak végre a nemzetközi közösség szeme láttára.
Pénteken az izraeli erők megkezdték a többemeletes épületek célzott támadását Gázavárosban, amelyekben több száz kitelepített civil keresett menedéket, fokozva a bombázásokat a város megtisztítására és elfoglalására irányuló stratégia részeként.
Izrael népirtása Gázában
Gázai egészségügyi hatóságok szerint 2023 októbere óta Izrael több mint 64 500 palesztint ölt meg.
A népirtás pusztító hatással volt az enklávéra, szinte az egész lakosságot kitelepítve és éhínségbe taszítva.
Nemzetközi jogi szervezetek lépéseket tettek az izraeli vezetők ellen.
Tavaly novemberben a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki Netanjahu és Yoav Gallant volt védelmi miniszter ellen háborús bűnök és emberiesség elleni bűncselekmények vádjával.
Izrael emellett népirtási ügyben is vádlott a Nemzetközi Bíróság előtt Gázában tanúsított magatartása miatt.
A globális kritikák ellenére Netanjahu megfogadta, hogy folytatja a kampányt.
„Ez még csak a kezdet” – mondta.