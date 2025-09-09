Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök büszkén jelentette be, hogy erői két nap alatt 50 lakótornyot romboltak le Gázavárosban, és további pusztításokat ígért az enklávé legnagyobb városi központjának elfoglalására irányuló tervei részeként.

„Az elmúlt két napban 50 ilyen torony omlott össze. A légierő döntötte le őket” – mondta Netanjahu egy videóüzenetben.

„Mindez csak bevezető, csak előjáték a fő intenzív művelethez – egy szárazföldi manőverhez, amelyet erőink most szerveznek és készítenek elő Gázavárosban.”

Figyelmeztette a lakosokat, hogy meneküljenek el, mondván: „Ez csak a fő, erőteljes művelet előjátéka, ezért azt mondom Gáza lakóinak: figyelmeztettünk, menjenek el onnan.”

A palesztin Hamász csoport elítélte a kijelentéseket, „a szadizmus és bűnözés egyik legcsúfabb formájának” nevezve azokat, amelyeket nyíltan hajtanak végre a nemzetközi közösség szeme láttára.

Pénteken az izraeli erők megkezdték a többemeletes épületek célzott támadását Gázavárosban, amelyekben több száz kitelepített civil keresett menedéket, fokozva a bombázásokat a város megtisztítására és elfoglalására irányuló stratégia részeként.

Izrael népirtása Gázában