A Hamász: Készen állunk tárgyalni egy új gázai tűzszüneti javaslatról
A Hamász megerősíti készségét, hogy azonnal tárgyalóasztalhoz üljön.
Palesztinok szemlélik egy összeomlott lakóépület romjait, röviddel egy izraeli légi támadás után, Gázában, 2025. szeptember 7-én. / Reuters
2025. szeptember 8.

A palesztin ellenálló csoport, a Hamász közölte, hogy közvetítőkön keresztül új amerikai tűzszüneti javaslatot kapott, és kifejezte készségét a tárgyalások folytatására.

„Az amerikai fél részéről közvetítőkön keresztül kaptunk néhány ötletet egy tűzszüneti megállapodás elérésére” – így áll a Hamász vasárnapi Telegram-nyilatkozatában.

Üdvözöltek minden olyan lépést, amely támogatja „az agresszió megállítására irányuló erőfeszítéseket népünk ellen”.

A Hamász kifejezte készségét arra, hogy azonnal tárgyalóasztalhoz üljenek, hogy szabadon bocsássák az összes foglyot, véget érjen a háború és teljesen kivonuljon a térségből Izrael.

A Hamász továbbá beleegyezett egy független palesztin bizottság létrehozásába, amely az enklávé adminisztratív ügyeit kezelné, és követelte, hogy Izrael biztosítsa elkötelezettségét a megállapodásban foglaltak betartása iránt, „hogy elkerüljük a múltbeli tapasztalatok megismétlődését, amikor a megállapodásokat elutasították vagy visszavonták”.

Netanjahu „komolyan fontolgatja” Trump javaslatát

A Hamász megjegyezte, hogy augusztus 18-án elfogadott egy egyiptomi és katari közvetítők által tett javaslatot, amely az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff javaslatán alapult, de az „izraeli megszállás eddig nem reagált, hanem folytatta mészárlásait és etnikai tisztogatási kampányát”.

„Ezért a Hamász mozgalom folyamatos kapcsolatban áll a közvetítőkkel, hogy ezeket az ötleteket egy átfogó megállapodássá fejlesszék, amely megfelel népünk követeléseinek” – tették hozzá.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap kijelentette, hogy javaslatot tett egy tűzszüneti és túszcsere-megállapodás elérésére Gázában, azt állítva, hogy Izrael teljes mértékben jóváhagyta azt. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala közölte, hogy még „komolyan fontolgatják” Trump javaslatát.

A Hamász többször is kinyilvánította készségét egy átfogó megállapodás megkötésére Izraellel, amely magában foglalná az összes izraeli fogoly szabadon bocsátását palesztin foglyokért cserébe, a gázai háború befejezését és az izraeli erők teljes kivonását.

Netanjahu azonban elutasította a javaslatot, helyette részleges megállapodásokat szorgalmazott, amelyek lehetővé tennék számára, hogy késleltesse és új feltételeket szabjon a tárgyalások minden szakaszában.

