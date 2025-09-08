A palesztin ellenálló csoport, a Hamász közölte, hogy közvetítőkön keresztül új amerikai tűzszüneti javaslatot kapott, és kifejezte készségét a tárgyalások folytatására.

„Az amerikai fél részéről közvetítőkön keresztül kaptunk néhány ötletet egy tűzszüneti megállapodás elérésére” – így áll a Hamász vasárnapi Telegram-nyilatkozatában.

Üdvözöltek minden olyan lépést, amely támogatja „az agresszió megállítására irányuló erőfeszítéseket népünk ellen”.

A Hamász kifejezte készségét arra, hogy azonnal tárgyalóasztalhoz üljenek, hogy szabadon bocsássák az összes foglyot, véget érjen a háború és teljesen kivonuljon a térségből Izrael.

A Hamász továbbá beleegyezett egy független palesztin bizottság létrehozásába, amely az enklávé adminisztratív ügyeit kezelné, és követelte, hogy Izrael biztosítsa elkötelezettségét a megállapodásban foglaltak betartása iránt, „hogy elkerüljük a múltbeli tapasztalatok megismétlődését, amikor a megállapodásokat elutasították vagy visszavonták”.

Netanjahu „komolyan fontolgatja” Trump javaslatát