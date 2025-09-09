Egy 5,2-es erősségű, Athénban is érezhető földrengés rázta meg az Évia görög szigettől keletre fekvő területet – közölték a hatóságok.

A rengés helyi idő szerint hajnali 00:30-kor (a greenwichi középidő szerint 21:30-kor) történt, 45 kilométerre északkeletre a görög fővárostól a nyílt tengeren – jelentette az Athéni Nemzeti Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézet kedden kora reggel.

Az epicentrum mindössze négy kilométerre volt a Nea Styra tengerparti üdülőhelytől, amely az Évia, Görögország második legnagyobb szigete délnyugati részén található, – közölte az intézet.

Áldozatokról vagy károkról egyelőre nem érkeztek jelentések.

A közeli Marathon város polgármestere, Stergios Tsirkas az ERT televíziónak adott nyilatkozatában „nagyon erősnek” minősítette a földrengést.