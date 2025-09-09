TÉRSÉGI HÍREK
5,2-es erősségű földrengés rázta meg Görögországot, Athénban is érezhető volt
A földrengés epicentruma négy kilométerre volt a tengerparti üdülőhelytől, Nea Styra-tól, de áldozatokról vagy károkról egyelőre nem érkeztek jelentések.
2025. szeptember 9.

Egy 5,2-es erősségű, Athénban is érezhető földrengés rázta meg az Évia görög szigettől keletre fekvő területet – közölték a hatóságok.

A rengés helyi idő szerint hajnali 00:30-kor (a greenwichi középidő szerint 21:30-kor) történt, 45 kilométerre északkeletre a görög fővárostól a nyílt tengeren – jelentette az Athéni Nemzeti Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézet kedden kora reggel.

Az epicentrum mindössze négy kilométerre volt a Nea Styra tengerparti üdülőhelytől, amely az Évia, Görögország második legnagyobb szigete délnyugati részén található, – közölte az intézet.

Áldozatokról vagy károkról egyelőre nem érkeztek jelentések.

A közeli Marathon város polgármestere, Stergios Tsirkas az ERT televíziónak adott nyilatkozatában „nagyon erősnek” minősítette a földrengést.

Szeizmikusan mozgékony terület

Májusban egy 6,1-es erősségű földrengés rázta meg a Kréta szigetet, amely még Egyiptomban és Athénban is érezhető volt.

Januárban és februárban az Égei-tengeren található, fontos görög turisztikai célpontnak számító Santorini-sziget rendkívüli szeizmikus aktivitást tapasztalt, és több ezer lakos kénytelen volt elhagyni rendkívüli szeizmikus aktivitás miatt, de később visszatértek.

Görögország területét szeizmikus törésvonalak hálózzák be a délkelet-mediterrán térségben, ezért gyakran földrengések sújtják. A legutóbbi pusztító földrengés 2020 októberében történt az Égei-tengeren fekvő Számosz szigeten. A 7-es erősségű rengés két ember életét követelte Számosz szigeten, és több mint 100-an haltak meg Izmir, török kikötővárosban.

