Egy 5,2-es erősségű, Athénban is érezhető földrengés rázta meg az Évia görög szigettől keletre fekvő területet – közölték a hatóságok.
A rengés helyi idő szerint hajnali 00:30-kor (a greenwichi középidő szerint 21:30-kor) történt, 45 kilométerre északkeletre a görög fővárostól a nyílt tengeren – jelentette az Athéni Nemzeti Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézet kedden kora reggel.
Az epicentrum mindössze négy kilométerre volt a Nea Styra tengerparti üdülőhelytől, amely az Évia, Görögország második legnagyobb szigete délnyugati részén található, – közölte az intézet.
Áldozatokról vagy károkról egyelőre nem érkeztek jelentések.
A közeli Marathon város polgármestere, Stergios Tsirkas az ERT televíziónak adott nyilatkozatában „nagyon erősnek” minősítette a földrengést.
Szeizmikusan mozgékony terület
Májusban egy 6,1-es erősségű földrengés rázta meg a Kréta szigetet, amely még Egyiptomban és Athénban is érezhető volt.
Januárban és februárban az Égei-tengeren található, fontos görög turisztikai célpontnak számító Santorini-sziget rendkívüli szeizmikus aktivitást tapasztalt, és több ezer lakos kénytelen volt elhagyni rendkívüli szeizmikus aktivitás miatt, de később visszatértek.
Görögország területét szeizmikus törésvonalak hálózzák be a délkelet-mediterrán térségben, ezért gyakran földrengések sújtják. A legutóbbi pusztító földrengés 2020 októberében történt az Égei-tengeren fekvő Számosz szigeten. A 7-es erősségű rengés két ember életét követelte Számosz szigeten, és több mint 100-an haltak meg Izmir, török kikötővárosban.