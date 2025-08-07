Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump, az Indiára vonatkozó új szankciók bejelentését követően bejelentette, hogy „sokkal több” másodlagos szankciót fog alkalmazni azokra az országokra, amelyek továbbra is orosz olajat vásárolnak.

Trump szerdán a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva azt mondta: „Sokkal többet fogtok látni. Annyi másodlagos szankciót fogtok látni, hogy...” ezzel utalva arra, hogy Kína is a célországok között lehet.

Arra a kérdésre, hogy Peking is hasonló intézkedéseknek lesz-e kitéve, Trump így válaszolt: „Lehetséges. A fejlemények függvénye. Lehetséges.” Trump utalt a Kínával folytatott és szerinte előrehaladott kereskedelmi tárgyalásokra.

Ugyanezen a napon Trump aláírta azt a rendeletet, amely 25%-os vámot vet ki az indiai importra, válaszul a new delhi kormány orosz nyersolajból származó „folyamatos viszonteladásra és profittermelésre” irányuló tevékenységére.