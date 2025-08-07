GAZDASÁG-TECHNOLÓGIA
Trump megígéri, hogy "sokkal több" másodlagos szankciót vezet be azokra az országokra, amelyek orosz olajat vásárolnak, miután India is célkeresztbe került
Az Egyesült Államok elnöke szerint további országok is vámokkal szembesülhetnek, ha orosz olajat vásárolnak, Kína is a lehetséges célpontok között szerepel.
Trump ígéretet tett, hogy „sokkal több” másodlagos szankciókat fog bevezetni az orosz olajat vásárló országok ellen / AP
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump, az Indiára vonatkozó új szankciók bejelentését követően bejelentette, hogy „sokkal több” másodlagos szankciót fog alkalmazni azokra az országokra, amelyek továbbra is orosz olajat vásárolnak.

Trump szerdán a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva azt mondta: „Sokkal többet fogtok látni. Annyi másodlagos szankciót fogtok látni, hogy...” ezzel utalva arra, hogy Kína is a célországok között lehet.

Arra a kérdésre, hogy Peking is hasonló intézkedéseknek lesz-e kitéve, Trump így válaszolt: „Lehetséges. A fejlemények függvénye. Lehetséges.” Trump utalt a Kínával folytatott és szerinte előrehaladott kereskedelmi tárgyalásokra.

Ugyanezen a napon Trump aláírta azt a rendeletet, amely 25%-os vámot vet ki az indiai importra, válaszul a new delhi kormány orosz nyersolajból származó „folyamatos viszonteladásra és profittermelésre” irányuló tevékenységére.

 21 napon belül lépnek hatályba az említett adók

 A rendelet továbbá Marco Rubio külügyminiszterre és Scott Bessent pénzügyminiszterre ruházta azt a feladatot, hogy azonosítsák azokat az országokat, amelyek „közvetlenül vagy közvetve” importálnak orosz olajat.

Ez a bejelentés mindössze egy nappal azután történt, hogy Steve Witkoff, az Egyesült Államok különleges képviselője Moszkvába látogatott, hogy tárgyaljon az orosz hatóságokkal, és Trump kijelentette, hogy „döntést fognak hozni ebben a kérdésben”.

