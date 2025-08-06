Luiz Inácio Lula da Silva, brazíl elnök megígérte, hogy nemzetközi csatornákon keresztül fogja ellenezni az új amerikai vámokat, hangsúlyozva, hogy kormánya nem fog meghátrálni az ország gazdasági érdekeinek védelmében.
„2025-ben minden lehetséges intézkedést megteszünk, főleg a WTO-nál, hogy megvédjük érdekeinket” – mondta Lula kedden egy brazíliai eseményen.
„A kormány már az Egyesült Államokban történt kormányváltás előtt is olyan lépéseket tett, amelyek a külkereskedelem erősítésére és a hazai vállalatok számára új lehetőségek teremtésére szolgálnak.”
A nyilatkozat néhány nappal azelőtt hangzott el, hogy pénteken életbe lépne a Donald Trump által bejelentett brazil termékekre vonatkozó 50 százalékos vám.
A COP30-ra meghívás
A növekvő feszültség ellenére Lula kijelentette, hogy továbbra is szándékában áll diplomáciai meghívást küldeni Donald Trump amerikai elnöknek.
„Biztosak lehetnek benne, hogy fel fogom hívni Trumpot, hogy meghívjam a COP30-ra, és fogom kédezni a véleményét a klímaváltozásról. Elég udvarias leszek, amikor meghívom” – mondta Lula, utalva az ENSZ éghajlatváltozási csúcstalálkozójára, amelyet novemberben tartanak Belémben, Pará államban.
„Ha nem vesz részt, az azért lesz, mert nem akar. Ilyen magatartást nem szabad tiszteletlenségnek, érdektelenségnek vagy a demokrácia iránti megértés hiányának tekinteni” – tette hozzá.
Lula hangsúlyozta, hogy Brazília továbbra is nyitott a vámtarifákról való tárgyalásra Washingtonnal, de ezt csak „egyenlő feltételek” és „kölcsönös tisztelet” keretében hajlandó megtenni, ezzel is megerősítve nemzeti szuverenitását és a tisztességes kereskedelem iránti elkötelezettségét.
A szóban forgó vámtarifák és a diplomáciai feszültségek azután alakultak ki, hogy Washington szankciókat vezetett be Alexandre de Moraes brazil legfelsőbb bírósági bíró ellen, aki a Jair Bolsonaro volt elnökhöz kapcsolódó állítólagos puccskísérlet nyomozásában játszott szerepet.