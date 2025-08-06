GAZDASÁG-TECHNOLÓGIA
2 perc olvasás
Lula megígéri, hogy küzd az amerikai vámok ellen a WTO-nál, és meghívja Trumpot a COP30-ra
A brazíl elnök kijelentette, hogy az ország nemzetközi intézményeken keresztül fog kiállni kereskedelmi érdekei mellett, és a feszültségek ellenére ismét meghívta az éghajlat-csúcsra.
Lula megígéri, hogy küzd az amerikai vámok ellen a WTO-nál, és meghívja Trumpot a COP30-ra
Lula megígéri, hogy küzd az amerikai vámok ellen a WTO-nál, és meghívja Trumpot a COP30-ra / Reuters
20 órája

Luiz Inácio Lula da Silva, brazíl elnök megígérte, hogy nemzetközi csatornákon keresztül fogja ellenezni az új amerikai vámokat, hangsúlyozva, hogy kormánya nem fog meghátrálni az ország gazdasági érdekeinek védelmében.

„2025-ben minden lehetséges intézkedést megteszünk, főleg a WTO-nál, hogy megvédjük érdekeinket” – mondta Lula kedden egy brazíliai eseményen.

„A kormány már az Egyesült Államokban történt kormányváltás előtt is olyan lépéseket tett, amelyek a külkereskedelem erősítésére és a hazai vállalatok számára új lehetőségek teremtésére szolgálnak.”

A nyilatkozat néhány nappal azelőtt hangzott el, hogy pénteken életbe lépne a Donald Trump által bejelentett brazil termékekre vonatkozó 50 százalékos vám.

A COP30-ra meghívás

recommended

A növekvő feszültség ellenére Lula kijelentette, hogy továbbra is szándékában áll diplomáciai meghívást küldeni Donald Trump amerikai elnöknek.

„Biztosak lehetnek benne, hogy fel fogom hívni Trumpot, hogy meghívjam a COP30-ra, és fogom kédezni a véleményét a klímaváltozásról. Elég udvarias leszek, amikor meghívom” – mondta Lula, utalva az ENSZ éghajlatváltozási csúcstalálkozójára, amelyet novemberben tartanak Belémben, Pará államban.

„Ha nem vesz részt, az azért lesz, mert nem akar. Ilyen magatartást nem szabad tiszteletlenségnek, érdektelenségnek vagy a demokrácia iránti megértés hiányának tekinteni” – tette hozzá.

Lula hangsúlyozta, hogy Brazília továbbra is nyitott a vámtarifákról való tárgyalásra Washingtonnal, de ezt csak „egyenlő feltételek” és „kölcsönös tisztelet” keretében hajlandó megtenni, ezzel is megerősítve nemzeti szuverenitását és a tisztességes kereskedelem iránti elkötelezettségét.

A szóban forgó vámtarifák és a diplomáciai feszültségek azután alakultak ki, hogy Washington szankciókat vezetett be Alexandre de Moraes brazil legfelsőbb bírósági bíró ellen, aki a Jair Bolsonaro volt elnökhöz kapcsolódó állítólagos puccskísérlet nyomozásában játszott szerepet.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us