Luiz Inácio Lula da Silva, brazíl elnök megígérte, hogy nemzetközi csatornákon keresztül fogja ellenezni az új amerikai vámokat, hangsúlyozva, hogy kormánya nem fog meghátrálni az ország gazdasági érdekeinek védelmében.

„2025-ben minden lehetséges intézkedést megteszünk, főleg a WTO-nál, hogy megvédjük érdekeinket” – mondta Lula kedden egy brazíliai eseményen.

„A kormány már az Egyesült Államokban történt kormányváltás előtt is olyan lépéseket tett, amelyek a külkereskedelem erősítésére és a hazai vállalatok számára új lehetőségek teremtésére szolgálnak.”

A nyilatkozat néhány nappal azelőtt hangzott el, hogy pénteken életbe lépne a Donald Trump által bejelentett brazil termékekre vonatkozó 50 százalékos vám.

A COP30-ra meghívás