A Meta, anyavállalat bejelentette, hogy a WhatsApp több mint 6,8 millió, csalási tevékenységekkel kapcsolatos fiókot tiltott le az év első felében.

„Az emberek csalásoktól való védelme érdekében végzett folyamatos proaktív munkánk részeként a WhatsApp több mint 6,8 millió, csalási központokhoz kapcsolódó fiókot észlelt és tiltott le” – áll a vállalat keddi közleményében.

A Meta szerint a kutatások eredményei és a fokozott ellenőrzési erőfeszítéseknek köszönhetően ezeknek a fiókoknak a többsége még használatba vétele előtt letiltásra került.

A Meta közölte, hogy a csalási központok általában egyszerre több tervet is végrehajtanak, például kriptovaluta-csalásokat és piramisjátékokat.

A vállalat hozzátette, hogy az ígért nyereségért cserébe előlegfizetés követelése gyakori jel, amely veszélyre utal.

Biztonsági tanácsok