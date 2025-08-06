GAZDASÁG-TECHNOLÓGIA
Több mint 6,8 millió felhasználói fiókot függesztett fel a WhatsApp
A Meta arra kéri a felhasználókat, hogy legyenek óvatosak, amikor ismeretlen személyek hívják fel őket online — különösen, ha pénzt vagy személyes adatokat kérnek.
A Meta szerint a csalók gyakran könnyű pénz ígéretével, hamis befektetésekkel vagy fizetés nélküli számlákkal kapcsolatos fenyegetésekkel csalogatják áldozataikat. / Reuters
A Meta, anyavállalat bejelentette, hogy a WhatsApp több mint 6,8 millió, csalási tevékenységekkel kapcsolatos fiókot tiltott le az év első felében.

„Az emberek csalásoktól való védelme érdekében végzett folyamatos proaktív munkánk részeként a WhatsApp több mint 6,8 millió, csalási központokhoz kapcsolódó fiókot észlelt és tiltott le” – áll a vállalat keddi közleményében.

A Meta szerint a kutatások eredményei és a fokozott ellenőrzési erőfeszítéseknek köszönhetően ezeknek a fiókoknak a többsége még használatba vétele előtt letiltásra került.

A Meta közölte, hogy a csalási központok általában egyszerre több tervet is végrehajtanak, például kriptovaluta-csalásokat és piramisjátékokat.

A vállalat hozzátette, hogy az ígért nyereségért cserébe előlegfizetés követelése gyakori jel, amely veszélyre utal.

Biztonsági tanácsok

A platform egy új biztonsági áttekintő funkciót is bevezetett csoportos csevegésekhez, amely akkor jelenik meg, ha egy felhasználót olyan személy ad hozzá egy csoporthoz, aki nem szerepel a kapcsolatai között – áll a közleményben.

Az áttekintő funkció részleteket nyújt a csoportról és biztonsági tanácsot ad, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy azonnal kilépjenek a csoportból anélkül, hogy megtekintenék a csevegést. A csoportos értesítések némítva maradnak, amíg a felhasználó nem dönt úgy, hogy marad – szól hozzá.

A WhatsApp azt is bejelentette, hogy tesztel egy olyan rendszert, amely figyelmeztetést küld a felhasználóknak, mielőtt olyan személyekkel kezdenének beszélgetni, akik nincsenek a névjegyzékükben. A figyelmeztetések célja, hogy kontextust nyújtsanak a felhasználóknak, és óvatosságra ösztönözzék őket.

A csalók gyakran olyan taktikákat alkalmaznak, mint a könnyű pénz ígérete, hamis befektetések vagy fizetetlen számlákkal kapcsolatos fenyegetések, hogy áldozatokat csalogassanak – közölte a vállalat.

A Meta arra kérte a felhasználókat, hogy legyenek óvatosak, amikor ismeretlen személyek hívják fel őket online – különösen, ha pénzt vagy személyes adatokat kérnek.

