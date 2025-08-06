A török védelmi óriás, az Aselsan kedden bejelentette, hogy az első félévben összesen 1,3 milliárd dollár értékű közvetlen és közvetett kiviteli szerződést kötött. A vállalat hangsúlyozta, hogy „határozottan” folytatja exportorientált növekedési stratégiáját.
Az ASELSAN bevétele a 2025 első félévében hónapjában 53,7 milliárd török lírára (1,32 milliárd dollárra) emelkedett, ami 11,3%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ezt a növekedést olyan területeken végzett folyamatos leszállítások révén érték el, mint a légvédelem, elektro-optika, radar, avionika, elektronikus hadviselés, biztonsági és fegyverrendszerek.
Az első félévben aláírt új szerződések összértéke 2,8 milliárd dollárt ért el, ami 10%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A felhalmozott rendelésállomány 30%-os növekedéssel 16 milliárd dollárra emelkedett.
Az adózás, kamatok, értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA) 15%-os reálnövekedést mutatott az előző év azonos időszakához képest, 319,7 millió dollárt ért el, és az EBITDA értéke 25%-ot tett ki. A rendelés és az árbevétel hányados kettő volt, ami alapján az iparági átlag feletti értékeivel szintén kiemelkedik.
A 2025 első félévében a kutatás-fejlesztési (K+F) kiadások 42%-kal emelkedtek az előző évhez képest, és elérték a 572 millió dollárt. Az infrastruktúra-beruházásokra fordított kiadások az előző év azonos időszakához képest 100%-kal nőttek, és 104 millió dollárt tettek ki.
Ahmet Akyol, az Aselsan vezérigazgatója, a 2025 első hat hónapjának pénzügyi eredményeit értékelve elmondta, hogy a vállalat a 2024-ben indított Aselsan NEXT programnak köszönhetően erős pénzügyi lendületet ért el.
„Második negyedéves eredményeink ismét megerősítették, hogy ezt a lendületet a 2025-ös év első felében is fenntartottuk” – mondta Akyol.
„Három tényező emelhető ki ennek a sikernek a kapcsán: a magasabb technológiai színvonalú termékekre való összpontosítás és a gyors termékbevezetés, a hatékonyság javítása, valamint a nemzeti tulajdonba vételre irányuló tevékenységek.” – jegyezte meg.
Akyol kiemelte, hogy az Aselsan piaci értéke meghaladta a 21 milliárd dollárt, és ezt a befektetői- és a hosszú távú növekedési potenciálba vetett bizalomnak konkrét bizonyítékának nevezte.
„A második félévben is ugyanolyan elszántsággal haladunk előre. Folytatjuk kutatás-fejlesztési és beruházási tevékenységünket. Különösen olyan kritikus fontosságú területeken, mint a légvédelem, a radar, az intelligens lőszerek, a vezérlőrendszerek és az elektro-optika, a sorozatgyártási kapacitás növelésére összpontosítunk. Exportorientált növekedési stratégiánkkal új piacokra fogunk betörni.” – tette hozzá.