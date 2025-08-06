GAZDASÁG-TECHNOLÓGIA
Az Aselsan rekordösszegű, 1,3 milliárd dolláros üzletet kötött az első félévben
A török védelmi vállalat január-június időszakban bevételét éves szinten 11,3%-kal növelte, elérve az 1,32 milliárd dollárt. A kutatás-fejlesztési kiadások pedig 42%-kal emelkedtek, elérve az 572 millió dollárt.
Az év első felében a megkötött új szerződések értéke összesen 2,8 milliárd dollár volt. / AA
A török védelmi óriás, az Aselsan kedden bejelentette, hogy az első félévben összesen 1,3 milliárd dollár értékű közvetlen és közvetett kiviteli szerződést kötött. A vállalat hangsúlyozta, hogy „határozottan” folytatja exportorientált növekedési stratégiáját.

Az ASELSAN bevétele a 2025 első félévében hónapjában 53,7 milliárd török lírára (1,32 milliárd dollárra) emelkedett, ami 11,3%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ezt a növekedést olyan területeken végzett folyamatos leszállítások révén érték el, mint a légvédelem, elektro-optika, radar, avionika, elektronikus hadviselés, biztonsági és fegyverrendszerek.

Az első félévben aláírt új szerződések összértéke 2,8 milliárd dollárt ért el, ami 10%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A felhalmozott rendelésállomány 30%-os növekedéssel 16 milliárd dollárra emelkedett.

Az adózás, kamatok, értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA) 15%-os reálnövekedést mutatott az előző év azonos időszakához képest, 319,7 millió dollárt ért el, és az EBITDA értéke 25%-ot tett ki. A rendelés és az árbevétel hányados kettő volt, ami alapján az iparági átlag feletti értékeivel szintén kiemelkedik.

A 2025 első félévében a kutatás-fejlesztési (K+F) kiadások 42%-kal emelkedtek az előző évhez képest, és elérték a 572 millió dollárt. Az infrastruktúra-beruházásokra fordított kiadások az előző év azonos időszakához képest 100%-kal nőttek, és 104 millió dollárt tettek ki.

Ahmet Akyol, az Aselsan vezérigazgatója, a 2025 első hat hónapjának pénzügyi eredményeit értékelve elmondta, hogy a vállalat a 2024-ben indított Aselsan NEXT programnak köszönhetően erős pénzügyi lendületet ért el.

„Második negyedéves eredményeink ismét megerősítették, hogy ezt a lendületet a 2025-ös év első felében is fenntartottuk” – mondta Akyol.

„Három tényező emelhető ki ennek a sikernek a kapcsán: a magasabb technológiai színvonalú termékekre való összpontosítás és a gyors termékbevezetés, a hatékonyság javítása, valamint a nemzeti tulajdonba vételre irányuló tevékenységek.” – jegyezte meg.

Akyol kiemelte, hogy az Aselsan piaci értéke meghaladta a 21 milliárd dollárt, és ezt a befektetői- és a hosszú távú növekedési potenciálba vetett bizalomnak konkrét bizonyítékának nevezte.

„A második félévben is ugyanolyan elszántsággal haladunk előre. Folytatjuk kutatás-fejlesztési és beruházási tevékenységünket. Különösen olyan kritikus fontosságú területeken, mint a légvédelem, a radar, az intelligens lőszerek, a vezérlőrendszerek és az elektro-optika, a sorozatgyártási kapacitás növelésére összpontosítunk. Exportorientált növekedési stratégiánkkal új piacokra fogunk betörni.” – tette hozzá.

