A török védelmi óriás, az Aselsan kedden bejelentette, hogy az első félévben összesen 1,3 milliárd dollár értékű közvetlen és közvetett kiviteli szerződést kötött. A vállalat hangsúlyozta, hogy „határozottan” folytatja exportorientált növekedési stratégiáját.

Az ASELSAN bevétele a 2025 első félévében hónapjában 53,7 milliárd török lírára (1,32 milliárd dollárra) emelkedett, ami 11,3%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ezt a növekedést olyan területeken végzett folyamatos leszállítások révén érték el, mint a légvédelem, elektro-optika, radar, avionika, elektronikus hadviselés, biztonsági és fegyverrendszerek.

Az első félévben aláírt új szerződések összértéke 2,8 milliárd dollárt ért el, ami 10%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A felhalmozott rendelésállomány 30%-os növekedéssel 16 milliárd dollárra emelkedett.

Az adózás, kamatok, értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA) 15%-os reálnövekedést mutatott az előző év azonos időszakához képest, 319,7 millió dollárt ért el, és az EBITDA értéke 25%-ot tett ki. A rendelés és az árbevétel hányados kettő volt, ami alapján az iparági átlag feletti értékeivel szintén kiemelkedik.

A 2025 első félévében a kutatás-fejlesztési (K+F) kiadások 42%-kal emelkedtek az előző évhez képest, és elérték a 572 millió dollárt. Az infrastruktúra-beruházásokra fordított kiadások az előző év azonos időszakához képest 100%-kal nőttek, és 104 millió dollárt tettek ki.