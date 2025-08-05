A Trump-kormány visszavonta azt a fenyegetést, hogy legalább 1,9 milliárd dollárnyi katasztrófavédelmi támogatást vonjon vissza azoktól az államoktól és helyi önkormányzatoktól, amelyek bojkottálják Izraelt vagy az izraeli vállalatokat.
Az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) úgy tűnik, hogy eltávolította a vitatott rendelkezést, amely előírta, hogy a támogatásban részesülők nem támogathatják az izraeli vállalatokkal vagy Izraellel üzleti kapcsolatban álló vállalatokkal való kereskedelmi kapcsolatok megszakítását.
Az áprilisban először bevezetett rendelkezés kimondta, hogy a pályázóknak nem szabad támogatniuk az izraeli vállalatokkal vagy Izraellel üzleti kapcsolatban álló vállalatokkal fennálló kereskedelmi kapcsolatok megszakítását vagy korlátozását.
Ezt a rendelkezést csendben eltávolították, miután a hírügynökségek pénteken közzétették, hogy a 11 új szövetségi támogatásra vonatkozó hirdetmény a korábbi feltételekre hivatkozik. Ez a helyzet felháborodást és politikai nyomásgyakorlás vádakat váltott ki a nyilatkozatban.
A DHS az X platformon megosztott bejegyzésében azt írta: „Jelenleg egyetlen támogatásra vonatkozó pályázati felhívásban sem szerepel Izraellel kapcsolatos FEMA-feltétel. Egyetlen állam sem szenvedett el pénzügyi veszteséget, és nem vezettek be új feltételt.”
„A FEMA-támogatások továbbra is a hatályos törvények és politikák alapján kerülnek odaítélésre, nem pedig politikai szempontok alapján” – áll a nyilatkozatban.
A minisztérium továbbá kijelentette: „A DHS a BDS-mozgalommal kapcsolatban minden, az antiszemitizmuson alapuló diszkriminációellenes törvényt és politikát alkalmazni fog. A faji diszkriminációval foglalkozók nem kaphatnak egyetlen dollárt sem a szövetségi alapokból.”
A visszavont feltétel számos kritikus programot érintett, többek között a sürgős élelmiszer- és szállásellátást, a kikötői biztonságot és a kutató-mentő műveleteket, és még a Trump-párti MAGA-táborból is ellenreakciókat váltott ki.
A politikai kommentátor Candace Owens az X platformon azt írta: „Ne adjatok pénzt azoknak az amerikaiaknak, akik nem támogatják a barátaitok által elkövetett népirtást. Trump teljesen elárulta az Amerikai Egyesült Államokat Netanjahu érdekében.”