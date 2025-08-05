A Trump-kormány visszavonta azt a fenyegetést, hogy legalább 1,9 milliárd dollárnyi katasztrófavédelmi támogatást vonjon vissza azoktól az államoktól és helyi önkormányzatoktól, amelyek bojkottálják Izraelt vagy az izraeli vállalatokat.

Az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) úgy tűnik, hogy eltávolította a vitatott rendelkezést, amely előírta, hogy a támogatásban részesülők nem támogathatják az izraeli vállalatokkal vagy Izraellel üzleti kapcsolatban álló vállalatokkal való kereskedelmi kapcsolatok megszakítását.

Az áprilisban először bevezetett rendelkezés kimondta, hogy a pályázóknak nem szabad támogatniuk az izraeli vállalatokkal vagy Izraellel üzleti kapcsolatban álló vállalatokkal fennálló kereskedelmi kapcsolatok megszakítását vagy korlátozását.

Ezt a rendelkezést csendben eltávolították, miután a hírügynökségek pénteken közzétették, hogy a 11 új szövetségi támogatásra vonatkozó hirdetmény a korábbi feltételekre hivatkozik. Ez a helyzet felháborodást és politikai nyomásgyakorlás vádakat váltott ki a nyilatkozatban.

A DHS az X platformon megosztott bejegyzésében azt írta: „Jelenleg egyetlen támogatásra vonatkozó pályázati felhívásban sem szerepel Izraellel kapcsolatos FEMA-feltétel. Egyetlen állam sem szenvedett el pénzügyi veszteséget, és nem vezettek be új feltételt.”