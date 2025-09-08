Vasárnap több tízezer ember vonult az utcákra Brüsszelben a második „Vörös vonal Gázáért” tüntetés keretében, amelyen Belgiumot arra szólították fel, hogy szakítsa meg kapcsolatait Izraellel a Gázában végrehajtott népirtása miatt.
A rendőrség szerint közel 70 000 ember gyűlt össze Brüsszel Északi pályaudvaránál, majd a pán-európai intézményekhez közelében található Jean Rey tér felé vonultak – számolt be a helyi média.
A szervezők arra kérték a résztvevőket, hogy vigyenek magukkal piros lapokat, ezzel „piros lapot [mutatva] azoknak a politikusoknak és intézményeknek, amelyek elősegítik a háborús bűnöket a palesztinok ellen.”
„Habár a szövetségi kormány végül szeptember 2-án úgy döntött, intézkedéseket hoz Izrael ellen, ezek az intézkedések még mindig messze elmaradnak Belgium valamennyi nemzetközi kötelezettségétől” – mondta el Ludo De Brabander, a tüntetés egyik szervezője.
Hozzátette, Belgiumnak „határozott és átfogó intézkedéseket” kell hoznia annak érdekében, hogy véget vessen a népirtásban való bűnrészességének.
A tüntetők teljes katonai embargót követeltek Izraellel szemben, beleértve a fegyverkereskedelem és az együttműködés megszüntetését, valamint egy nemzeti tilalmat a befektetésekre, kereskedelemre és diplomáciai kapcsolatokra, amelyek hozzájárulhatnak a palesztin területek megszállásához.
A nemzetközi szolidaritási csoportok által szervezett tüntetést több mint 200 szervezet támogatta, köztük szakszervezetek, zsidó és palesztin csoportok, ifjúsági mozgalmak, vallási szervezetek, kulturális egyesületek és jótékonysági szervezetek.
Az első „Vörös vonal” felvonuláson július 15-én körülbelül 100 000 ember vett részt.