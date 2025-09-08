Vasárnap több tízezer ember vonult az utcákra Brüsszelben a második „Vörös vonal Gázáért” tüntetés keretében, amelyen Belgiumot arra szólították fel, hogy szakítsa meg kapcsolatait Izraellel a Gázában végrehajtott népirtása miatt.

A rendőrség szerint közel 70 000 ember gyűlt össze Brüsszel Északi pályaudvaránál, majd a pán-európai intézményekhez közelében található Jean Rey tér felé vonultak – számolt be a helyi média.

A szervezők arra kérték a résztvevőket, hogy vigyenek magukkal piros lapokat, ezzel „piros lapot [mutatva] azoknak a politikusoknak és intézményeknek, amelyek elősegítik a háborús bűnöket a palesztinok ellen.”

„Habár a szövetségi kormány végül szeptember 2-án úgy döntött, intézkedéseket hoz Izrael ellen, ezek az intézkedések még mindig messze elmaradnak Belgium valamennyi nemzetközi kötelezettségétől” – mondta el Ludo De Brabander, a tüntetés egyik szervezője.