“Kathmanduban a rendőrség tüzet nyitott kormányellenes tüntetőkre, 14 embert megölve és több tucatot megsebesítve”-így áll Nepál állami televíziója hírében.

A hatóságok kijárási tilalmat rendeltek el a fővárosban a halálos áldozatokat követelő tüntetések után.

“A sérülésekről azután érkeztek hírek, hogy a rendőrség könnygázt és gumilövedékeket vetett be, hogy feloszlassák azokat a fiatal tüntetőket, akik hétfőn megpróbáltak betörni a parlamentbe egy közösségi média leállítása és az állítólagos kormányzati korrupció elleni tiltakozás során”– így hangzott az állami televízió hírében.

Több tízezer tüntető vonult az utcára Nepál fővárosában hétfőn, hogy kifejezze haragját a hatóságok döntése ellen, amely szerint blokkolják a legtöbb közösségi média platformot, köztük a Facebookot, az X-et és a YouTube-ot, arra hivatkozva, hogy ezek a cégek nem regisztrálták magukat és nem vetették alá magukat a kormányzati felügyeletnek.

A tüntetők áthatoltak a szögesdrótokon, és visszavonulásra kényszerítették a rohamrendőrséget, miközben körbevették a parlament épületét.

A rendőrség könnygázt és vízágyút vetett be, de túlerőben voltak, és a parlamenti komplexumon belül kerestek menedéket.

A helyzet feszült maradt, és a kormány kijárási tilalmat hirdetett hétfőre a parlament, a kormánytitkárság, az elnöki rezidencia és a város kulcsfontosságú részei körül.

„Állítsák le a közösségi média betiltását, állítsák meg a korrupciót, ne a közösségi médiát” – skandálták a tömegek, miközben a piros és kék nemzeti zászlókat lengették.

A Nemzeti Traumaközpontba szállított hét tüntető életét vesztette, míg további tízen kritikus állapotban vannak fejlövések és mellkasi sérülések miatt – idézte a Kathmandu Post angol nyelvű napilap Dr. Dipendra Pandey kórházi tisztviselőt.

Több mint 20 személyt kezelnek

“Három tüntető halt meg az Everest Kórházban, ahol több mint 50 másik személyt kezelnek, közülük négyen kritikus állapotban vannak” – így számolt be az Anatóliai hírügynökség.

További négy személyt holtan szállítottak különböző kórházakba, de az elhunytak személyazonosságát még nem erősítették meg.