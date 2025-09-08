“Kathmanduban a rendőrség tüzet nyitott kormányellenes tüntetőkre, 14 embert megölve és több tucatot megsebesítve”-így áll Nepál állami televíziója hírében.
A hatóságok kijárási tilalmat rendeltek el a fővárosban a halálos áldozatokat követelő tüntetések után.
“A sérülésekről azután érkeztek hírek, hogy a rendőrség könnygázt és gumilövedékeket vetett be, hogy feloszlassák azokat a fiatal tüntetőket, akik hétfőn megpróbáltak betörni a parlamentbe egy közösségi média leállítása és az állítólagos kormányzati korrupció elleni tiltakozás során”– így hangzott az állami televízió hírében.
Több tízezer tüntető vonult az utcára Nepál fővárosában hétfőn, hogy kifejezze haragját a hatóságok döntése ellen, amely szerint blokkolják a legtöbb közösségi média platformot, köztük a Facebookot, az X-et és a YouTube-ot, arra hivatkozva, hogy ezek a cégek nem regisztrálták magukat és nem vetették alá magukat a kormányzati felügyeletnek.
A tüntetők áthatoltak a szögesdrótokon, és visszavonulásra kényszerítették a rohamrendőrséget, miközben körbevették a parlament épületét.
A rendőrség könnygázt és vízágyút vetett be, de túlerőben voltak, és a parlamenti komplexumon belül kerestek menedéket.
A helyzet feszült maradt, és a kormány kijárási tilalmat hirdetett hétfőre a parlament, a kormánytitkárság, az elnöki rezidencia és a város kulcsfontosságú részei körül.
„Állítsák le a közösségi média betiltását, állítsák meg a korrupciót, ne a közösségi médiát” – skandálták a tömegek, miközben a piros és kék nemzeti zászlókat lengették.
A Nemzeti Traumaközpontba szállított hét tüntető életét vesztette, míg további tízen kritikus állapotban vannak fejlövések és mellkasi sérülések miatt – idézte a Kathmandu Post angol nyelvű napilap Dr. Dipendra Pandey kórházi tisztviselőt.
Több mint 20 személyt kezelnek
“Három tüntető halt meg az Everest Kórházban, ahol több mint 50 másik személyt kezelnek, közülük négyen kritikus állapotban vannak” – így számolt be az Anatóliai hírügynökség.
További négy személyt holtan szállítottak különböző kórházakba, de az elhunytak személyazonosságát még nem erősítették meg.
A hétfői tüntetést a Z generáció tiltakozásának nevezték, amely általában az 1995 és 2010 között született emberekre utal.
A kormány szerint mintegy két tucat közösségi hálózati platformot, amelyeket széles körben használnak Nepálban, többször is felszólítottak arra, hogy hivatalosan regisztrálják magukat az országban.
Azok, amelyek nem regisztráltak, az elmúlt hét óta blokkolva vannak.
A TikTok, a Viber és három másik platform regisztrált, és zavartalanul működik.
A hatóságok lépése azután történt, hogy a kormány egy törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentben, amely biztosítani kívánja, hogy a közösségi platformok „megfelelően kezeltek, felelősek és elszámoltathatók” legyenek.
Ez magában foglalja, hogy a cégeknek kapcsolattartó irodát vagy pontot kell kijelölniük az országban.
A törvényjavaslatot széles körben bírálták, mint a cenzúra eszközét, amely a kormány ellenzőinek online tiltakozását bünteti. Jogvédő csoportok szerint ez a kormány kísérlete a szólásszabadság korlátozására és az alapvető jogok megsértésére.
Nepál 2023-ban novemberben betiltotta a TikTok videómegosztó alkalmazást, arra hivatkozva, hogy az „megbontja a társadalmi harmóniát, a jóakaratot és illetlen anyagokat terjeszt.”
A tilalmat tavaly feloldották, miután a TikTok vezetői ígéretet tettek arra, hogy betartják a helyi törvényeket.
Ezek közé tartozik a pornográf oldalak 2018-ban elfogadott tilalma is.