A Lengyel Fegyveres Erők Műveleti Parancsnoksága bejelentette, hogy a lengyel és szövetséges repülőgépeket vasárnap kora reggel helyezték készenlétbe, hogy biztosítsák Lengyelország légterének biztonságát, miután Oroszország légicsapásokat indított Ukrajna nyugati része ellen, közel a lengyel határhoz.

„Lengyel és szövetséges repülőgépek működnek légterünkben, miközben a földi légvédelmi és a radaros felderítő rendszereket a legmagasabb készültségbe helyezték.” – áll a parancsnokságnak az X-en közzétett bejegyzésében.