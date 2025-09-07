NAGYVILÁG
1 perc olvasás
Lengyelország vadászgépeket riasztott a nyugat-ukrajnai területet érő orosz csapások miatt
Lengyelország és a NATO magas készültségbe helyezte vadászgépeit, miközben a nyugat-ukrajnai területet érte orosz támadás, a lengyel légvédelem is teljes készültségben áll.
(ARCHÍVUM) Lengyel F-16 vadászgép gyakorlatota tart Drawsko Pomorskie közelében, Lengyelországban. / Reuters
2025. szeptember 7.

A Lengyel Fegyveres Erők Műveleti Parancsnoksága bejelentette, hogy a lengyel és szövetséges repülőgépeket vasárnap kora reggel helyezték készenlétbe, hogy biztosítsák Lengyelország légterének biztonságát, miután Oroszország légicsapásokat indított Ukrajna nyugati része ellen, közel a lengyel határhoz.

„Lengyel és szövetséges repülőgépek működnek légterünkben, miközben a földi légvédelmi és a radaros felderítő rendszereket a legmagasabb készültségbe helyezték.” – áll a parancsnokságnak az X-en közzétett bejegyzésében.

Javasolt

Az ukrán légierő figyelmeztetést adott ki orosz rakéta- és dróntámadásokkal kapcsolatban, azt követően éjjel 03:30-tól szinte egész Ukrajnában megszólaltak a légvédelmi szirénák.

