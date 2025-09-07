Maria Cantwell, amerikai szenátor szombaton bejelentette, hogy törvénytervezetet kíván benyújtani egy állandó különleges megbízott kinevezésével kapcsolatban, aki az amerikai állampolgárok külföldi hadseregek általi meggyilkolásának kivizsgálásával foglalkozna.
A Washington állambeli demokrata szenátor, Cantwell a 2024-ben, a megszállt Ciszjordániában meggyilkolt török-amerikai aktivista, Aysenur Ezgi Eygi esetére hivatkozott.
Cantwell a közösségi médiában tett nyilatkozatában elmondta, hogy a törvénytervezet értelmében a különleges megbízott a 2024 óta meggyilkolt amerikaiak eseteit vizsgálná ki, akik a külföldi katonai vagy hírszerzési szolgálatok célpontjaivá lettek.
„Ez a törvénytervezet előírja, hogy a különleges megbízott támogatást és információt nyújtson a meggyilkolt állampolgárok családjainak, számon kérje a külföldi kormányokat, és éves jelentést készítsen a Kongresszus számára az amerikai kormány erőfeszítéseiről, amelyek célja, hogy választ kapjanak az áldozatok családjai” – mondta Cantwell.
A 26 éves török-amerikai kettős állampolgárságú Aysenur Ezgi Eygi 2024. szeptember 6-án vesztette életét izraeli támadásban, miközben egy illegális telepek elleni tüntetésen vett részt Nablusz közelében.
Videós bizonyítékok és szemtanúk beszámolói szerint Eygi-t egy izraeli mesterlövész lőtte le. A bizonyítékok ellenére az izraeli hadsereg előzetes vizsgálati eredményei szerint „nagy valószínűséggel” Eygi „véletlenül és közvetve” került a tűzvonalba, miközben a katonák állítólag kődobáló tüntetőkre lőttek.
Cantwell elmondta, hogy a külügyminisztérium és az igazságügyi minisztérium eddig elutasította a független vizsgálat lefolytatását. Hozzátette, hogy más szenátorokkal együtt kérte Eygi halálának kivizsgálását.