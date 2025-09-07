Maria Cantwell, amerikai szenátor szombaton bejelentette, hogy törvénytervezetet kíván benyújtani egy állandó különleges megbízott kinevezésével kapcsolatban, aki az amerikai állampolgárok külföldi hadseregek általi meggyilkolásának kivizsgálásával foglalkozna.

A Washington állambeli demokrata szenátor, Cantwell a 2024-ben, a megszállt Ciszjordániában meggyilkolt török-amerikai aktivista, Aysenur Ezgi Eygi esetére hivatkozott.

Cantwell a közösségi médiában tett nyilatkozatában elmondta, hogy a törvénytervezet értelmében a különleges megbízott a 2024 óta meggyilkolt amerikaiak eseteit vizsgálná ki, akik a külföldi katonai vagy hírszerzési szolgálatok célpontjaivá lettek.

„Ez a törvénytervezet előírja, hogy a különleges megbízott támogatást és információt nyújtson a meggyilkolt állampolgárok családjainak, számon kérje a külföldi kormányokat, és éves jelentést készítsen a Kongresszus számára az amerikai kormány erőfeszítéseiről, amelyek célja, hogy választ kapjanak az áldozatok családjai” – mondta Cantwell.