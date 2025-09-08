Pedro Sánchez, Spanyolország miniszterelnöke hétfőn kilenc új intézkedést jelentett be, amelyek célja a „gázai népirtás” megállítása.
„Amit Izrael tesz, az nem önvédelem, hanem egy védtelen népesség kiirtása” – mondta Sánchez egy televíziós beszédben.
Elmondása szerint bár Spanyolország 2023 óta de facto fegyverexport-tilalmat alkalmaz Izraellel szemben, a kormány most sürgősen törvénybe foglal egy „állandó” tilalmat.
Madrid emellett megtiltja, hogy az izraeli erők számára üzemanyagot szállító hajók spanyol kikötőket használjanak. A védelmi anyagokat szállító repülőgépek sem léphetnek be a spanyol légtérbe.
Sánchez hozzátette, hogy azok a személyek, akik „közvetlenül részt vesznek a népirtásban, emberi jogokat sértenek, vagy háborús bűnöket követnek el Gázában”, nem léphetnek be Spanyolország területére.
„Tudjuk, hogy ezek az intézkedések nem lesznek elegendőek a háborús bűnök megállításához, de reméljük, hogy nyomást gyakorolnak Benjamin Netanjahu miniszterelnökre, és enyhítik a palesztin nép szenvedését” – mondta Sánchez.
További intézkedések között szerepel az illegális izraeli telepekről származó import tilalma a megszállt Ciszjordániából és Gázából, valamint a spanyol konzuli szolgáltatások minimalizálása a megszállt területeken élő spanyol állampolgárok számára. Spanyolország növeli jelenlétét Rafahban további csapatokkal és új közös projektekkel a Palesztin Hatósággal, amelyek célja élelmiszer és gyógyszer biztosítása.
Spanyolország emellett 10 millió euróval (11,7 millió dollár) növeli hozzájárulását az ENSZ palesztin menekülteket segítő ügynökségéhez (UNRWA), és 2026-ra további 150 millió eurót szán humanitárius segélyekre Gázában.
„Tudjuk, hogy ezek az intézkedések nem lesznek elegendőek a háború megállításához, de ez nem jelenti azt, hogy ne próbálkozhatnánk” – zárta gondolatait Sánchez.