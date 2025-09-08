Pedro Sánchez, Spanyolország miniszterelnöke hétfőn kilenc új intézkedést jelentett be, amelyek célja a „gázai népirtás” megállítása.

„Amit Izrael tesz, az nem önvédelem, hanem egy védtelen népesség kiirtása” – mondta Sánchez egy televíziós beszédben.

Elmondása szerint bár Spanyolország 2023 óta de facto fegyverexport-tilalmat alkalmaz Izraellel szemben, a kormány most sürgősen törvénybe foglal egy „állandó” tilalmat.

Madrid emellett megtiltja, hogy az izraeli erők számára üzemanyagot szállító hajók spanyol kikötőket használjanak. A védelmi anyagokat szállító repülőgépek sem léphetnek be a spanyol légtérbe.

Sánchez hozzátette, hogy azok a személyek, akik „közvetlenül részt vesznek a népirtásban, emberi jogokat sértenek, vagy háborús bűnöket követnek el Gázában”, nem léphetnek be Spanyolország területére.