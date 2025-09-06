Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, aláírt egy végrehajtási rendeletet, amely szerint a Védelmi Minisztériumot visszanevezik Háborús Minisztériummá amelyet a második világháború utánig használtak. A Védelmi Minisztérium név előtérbe állítja a tárcának a konfliktusok megelőzésében betöltött szerepét.

Trump pénteken, az Ovális Irodában tartott ceremónián írta alá a rendeletet. „Megnyertük az első világháborút, megnyertük a második világháborút. Mindent megnyertünk az előtte és után is, aztán úgy döntöttünk, hogy haladunk a korral, és átneveztük a Védelmi Minisztériummá. Szóval most visszatér a Hadügyminisztérium,” – mondta Trump az újságíróknak.

Ez a lépés a legújabb volt az amerikai hadseregnél az arculatváltás irányában. Trump korábban személyesen vezetett katonai parádét Washingtonban, valamint a katonai bázisok eredeti nevüket adta vissza, amelyeket a 2020-as faji igazságosságért folytatott tüntetések után változtattak meg.

Trump emellett megkérdőjelezte a hadsereg hazai használatára vonatkozó hagyományos irányelveket, például a déli amerikai–mexikói határon a bevándorlásellenes nyomás növelésére irányuló katonai zónák létrehozásával, valamint csapatok bevetésével olyan városokban, mint Los Angeles és Washington.

A Fehér Ház által közzétett tájékoztató szerint a rendelet értelmében Pete Hegseth védelmi miniszter és alárendelt tisztviselői hivatalos levelezésben és nyilvánosság előtt másodlagos hivatalos elnevezésként, például "hadügyminiszter" és "hadügyminiszterhelyettes" címet viselhetnek.