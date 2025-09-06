Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, aláírt egy végrehajtási rendeletet, amely szerint a Védelmi Minisztériumot visszanevezik Háborús Minisztériummá amelyet a második világháború utánig használtak. A Védelmi Minisztérium név előtérbe állítja a tárcának a konfliktusok megelőzésében betöltött szerepét.
Trump pénteken, az Ovális Irodában tartott ceremónián írta alá a rendeletet. „Megnyertük az első világháborút, megnyertük a második világháborút. Mindent megnyertünk az előtte és után is, aztán úgy döntöttünk, hogy haladunk a korral, és átneveztük a Védelmi Minisztériummá. Szóval most visszatér a Hadügyminisztérium,” – mondta Trump az újságíróknak.
Ez a lépés a legújabb volt az amerikai hadseregnél az arculatváltás irányában. Trump korábban személyesen vezetett katonai parádét Washingtonban, valamint a katonai bázisok eredeti nevüket adta vissza, amelyeket a 2020-as faji igazságosságért folytatott tüntetések után változtattak meg.
Trump emellett megkérdőjelezte a hadsereg hazai használatára vonatkozó hagyományos irányelveket, például a déli amerikai–mexikói határon a bevándorlásellenes nyomás növelésére irányuló katonai zónák létrehozásával, valamint csapatok bevetésével olyan városokban, mint Los Angeles és Washington.
A Fehér Ház által közzétett tájékoztató szerint a rendelet értelmében Pete Hegseth védelmi miniszter és alárendelt tisztviselői hivatalos levelezésben és nyilvánosság előtt másodlagos hivatalos elnevezésként, például "hadügyminiszter" és "hadügyminiszterhelyettes" címet viselhetnek.
A lépés arra is utasítaná Hegsethet, hogy javasoljon törvényhozási és végrehajtási intézkedéseket a névváltoztatás állandósításához.
Az Egyesült Államokban a minisztériumok nevének megváltoztatása ritkán fordul elő, és kongresszusi jóváhagyást igényel. Úgy látszik, hogy a republikánus többséggel rendelkező Szenátus és Képviselőház semmiféle ellenállást nem mutat Trump törekvéseivel szemben.
Két republikánus szenátor, Mike Lee Utah államból és Rick Scott Floridából, valamint egy republikánus képviselő, Greg Steube Floridából pénteken törvényjavaslatot nyújtottak be a változtatás érdekében.
Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma 1949-ig Háborús Minisztérium néven működött. Ezt a nevet a második világháború után a Kongresszus változtatta meg, amikor egyesítette a Hadsereget, a Haditengerészetet és a Légierejét.
A névváltoztatás költséggel jár, mert mindent le kell cserélni, például táblákat és fejléces levélpapírokat nemcsak a washingtoni székhelyű Pentagonban, hanem a világ különböző részein található katonai létesítményeknél is.