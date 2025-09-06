NAGYVILÁG
Zelenszkij szerint Oroszország „végre” látja Ukrajna az EU-s csatlakozáshoz vezető útját
Az ukrán elnök üdvözli Putyin jelzéseit az EU-tagsággal kapcsolatban, miközben hangsúlyozza, hogy Moszkva továbbra is ellenzi a NATO-csatlakozást.
Zelenszkij: „Kijev teljes támogatást vár európai partnereitől.” / AP
2025. szeptember 6.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Oroszország „végre” elfogadta Ukrajna európai uniós tagságra irányuló törekvéseit, miközben felszólította Magyarországot, hogy gondolja át Ukrajna tárgyalásainak ellenzését.

„Végre jelzéseket kapunk Oroszországtól, hogy már elfogadják Ukrajna európai uniós tagságra irányuló törekvéseit. Kár, hogy ilyen késéssel fogadják el a valóságot” – mondta Zelenszkij egy sajtótájékoztatón, amelyen Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke is részt vett, az ukrán média szerint.

Hangsúlyozta, hogy Moszkva 2013 óta ellenezte ezt az elképzelést.

„De most más, Oroszország nagy európai barátainak is hallaniuk kell ezt. Még ha Putyin nem is ellenzi, néhány ország, különösen Magyarország álláspontja a tárgyalásokkal kapcsolatban igazán furcsának tűnik” – tette hozzá.

Kedden Vlagyimir Putyin orosz elnök Pekingben, Robert Fico szlovák miniszterelnökkel folytatott tárgyalásokat követően újságíróknak elmondta, hogy Oroszország nem ellenzi Ukrajna EU-tagságát.

Ukrajna NATO-csatlakozásának ellenzése

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Moszkva határozottan ellenzi Kijev NATO-csatlakozását.

Putyin kiemelte, hogy Oroszország szerint a két szervezet eltér egymástól, a NATO-t közvetlen biztonsági fenyegetésnek, az EU-t gazdasági és politikai szervezetnek nevez.

Putyin ismét azt állította, hogy a 2014-es ukrán politikai átmenet a Nyugat által támogatott puccs eredménye.

Ukrajna 2022 februárjában, nem sokkal a háború kitörése után hivatalosan is nyújtotta be EU-tagsági kérelmét, és még ugyanebben az évben megkapta a tagjelölti státuszt.

A csatlakozási tárgyalások holtpontra jutottak az EU-n belüli nézeteltérések miatt, beleértve azt is, hogy Magyarország megvétózta a kijevi jelöltségi folyamat előmozdítását célzó lépéseket.

Zelenszkij kijelentette, hogy Kijev teljes támogatást vár európai partnereitől.

„Nagyon fontos, hogy minden szövetségesünk és az EU összes tagja közös állásfoglalást fogadjon el. Az Európa felé vezető út a népünk által választott út, és ezt tiszteletben kell tartani” – mondta.

