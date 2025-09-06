Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Oroszország „végre” elfogadta Ukrajna európai uniós tagságra irányuló törekvéseit, miközben felszólította Magyarországot, hogy gondolja át Ukrajna tárgyalásainak ellenzését.

„Végre jelzéseket kapunk Oroszországtól, hogy már elfogadják Ukrajna európai uniós tagságra irányuló törekvéseit. Kár, hogy ilyen késéssel fogadják el a valóságot” – mondta Zelenszkij egy sajtótájékoztatón, amelyen Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke is részt vett, az ukrán média szerint.

Hangsúlyozta, hogy Moszkva 2013 óta ellenezte ezt az elképzelést.

„De most más, Oroszország nagy európai barátainak is hallaniuk kell ezt. Még ha Putyin nem is ellenzi, néhány ország, különösen Magyarország álláspontja a tárgyalásokkal kapcsolatban igazán furcsának tűnik” – tette hozzá.

Kedden Vlagyimir Putyin orosz elnök Pekingben, Robert Fico szlovák miniszterelnökkel folytatott tárgyalásokat követően újságíróknak elmondta, hogy Oroszország nem ellenzi Ukrajna EU-tagságát.

Ukrajna NATO-csatlakozásának ellenzése

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Moszkva határozottan ellenzi Kijev NATO-csatlakozását.