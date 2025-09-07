NAGYVILÁG
Több halottja van orosz támadásnak Ukrajnában, megrongálódott a kormányzati épület
Legalább két ember meghalt és 15-en megsebesültek orosz drón- és rakétatámadások során, amelyek Kijev ellen irányultak. A támadások során állítólag kormányzati és lakóépületeket is eltaláltak.
Ukrán hatóságok megerősítették a támadás áldozatairól és sérültekről szóló jelentést. / AP
2025. szeptember 7.

Egy nagyszabású orosz drón- és rakétatámadás vasárnap legalább két ember halálát okozta Ukrajna fővárosában, Kijevben, és füst szállt fel egy kulcsfontosságú kormányzati épület tetejéről.

Az Associated Press tudósítói füstoszlopot láttak a kijevi minisztertanácsi épület felett.

Ukrajna miniszterelnöke, Julija Szviridenko elmondta, hogy a háború során először történt olyan „ellenséges csapás”, amely megrongálta az ukrán kormány főépületét. „A tűzoltók próbálnak eloltani a tüzet az ukrán kormány épületében” – tette hozzá.

Oroszország eddig elkerülte a városközpontban található kormányzati épületek célba vételét. Az érintett épület az ukrán kabinetnek ad otthont, ahol a miniszterek irodái is találhatók.

A rendőrség lezárta a helyszínt, miközben tűzoltók és mentők megérkeztek a helyszínre. Az ukrán hatóságok szerint a támadásban két ember meghalt, és 15-en megsérültek.

Az áldozatok között volt egy egyéves gyermek is, akinek holttestét a mentők emelték ki a romok alól – közölte Timur Tkacsenko, Kijev városi adminisztrációjának vezetője.

Orosz drónok repeszei egy kilencemeletes lakóépületet is eltaláltak Kijev Szvjatosinszkij kerületében, valamint egy négyemeletes lakóépületet a Darnickij kerületben – közölte Vitalij Klicsko polgármester.

A vasárnapi támadás volt az elmúlt két hét második nagyszabású orosz drón- és rakétatámadása Kijev ellen. A béketárgyalásokkal kapcsolatos remények tovább halványulnak.

Eközben Ukrajna támadást indított a Druzhba olajvezeték ellen, amely Oroszország Brjanszk régiójában található. Robert Brovdi, az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Repülőgépes Erőinek parancsnoka vasárnap közölte, hogy „átfogó tűzkárt” okoztak a létesítményben.

Brovdi a Telegramon arról számolt be, hogy a szóban forgó csővezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.

