Egy nagyszabású orosz drón- és rakétatámadás vasárnap legalább két ember halálát okozta Ukrajna fővárosában, Kijevben, és füst szállt fel egy kulcsfontosságú kormányzati épület tetejéről.

Az Associated Press tudósítói füstoszlopot láttak a kijevi minisztertanácsi épület felett.

Ukrajna miniszterelnöke, Julija Szviridenko elmondta, hogy a háború során először történt olyan „ellenséges csapás”, amely megrongálta az ukrán kormány főépületét. „A tűzoltók próbálnak eloltani a tüzet az ukrán kormány épületében” – tette hozzá.

Oroszország eddig elkerülte a városközpontban található kormányzati épületek célba vételét. Az érintett épület az ukrán kabinetnek ad otthont, ahol a miniszterek irodái is találhatók.

A rendőrség lezárta a helyszínt, miközben tűzoltók és mentők megérkeztek a helyszínre. Az ukrán hatóságok szerint a támadásban két ember meghalt, és 15-en megsérültek.