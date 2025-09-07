Egy nagyszabású orosz drón- és rakétatámadás vasárnap legalább két ember halálát okozta Ukrajna fővárosában, Kijevben, és füst szállt fel egy kulcsfontosságú kormányzati épület tetejéről.
Az Associated Press tudósítói füstoszlopot láttak a kijevi minisztertanácsi épület felett.
Ukrajna miniszterelnöke, Julija Szviridenko elmondta, hogy a háború során először történt olyan „ellenséges csapás”, amely megrongálta az ukrán kormány főépületét. „A tűzoltók próbálnak eloltani a tüzet az ukrán kormány épületében” – tette hozzá.
Oroszország eddig elkerülte a városközpontban található kormányzati épületek célba vételét. Az érintett épület az ukrán kabinetnek ad otthont, ahol a miniszterek irodái is találhatók.
A rendőrség lezárta a helyszínt, miközben tűzoltók és mentők megérkeztek a helyszínre. Az ukrán hatóságok szerint a támadásban két ember meghalt, és 15-en megsérültek.
Az áldozatok között volt egy egyéves gyermek is, akinek holttestét a mentők emelték ki a romok alól – közölte Timur Tkacsenko, Kijev városi adminisztrációjának vezetője.
Orosz drónok repeszei egy kilencemeletes lakóépületet is eltaláltak Kijev Szvjatosinszkij kerületében, valamint egy négyemeletes lakóépületet a Darnickij kerületben – közölte Vitalij Klicsko polgármester.
A vasárnapi támadás volt az elmúlt két hét második nagyszabású orosz drón- és rakétatámadása Kijev ellen. A béketárgyalásokkal kapcsolatos remények tovább halványulnak.
Eközben Ukrajna támadást indított a Druzhba olajvezeték ellen, amely Oroszország Brjanszk régiójában található. Robert Brovdi, az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Repülőgépes Erőinek parancsnoka vasárnap közölte, hogy „átfogó tűzkárt” okoztak a létesítményben.
Brovdi a Telegramon arról számolt be, hogy a szóban forgó csővezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.