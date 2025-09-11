Franciaország új miniszterelnöke, Sébastien Lecornu ígéretet tett arra, hogy kreatív módokat fog találni az ellenzékkel való együttműködésre a költségvetési hiány csökkentését célzó büdzsé elfogadtatására, miközben új politikai irányvonalakat ígér. Lecornu szerdán lépett hivatalba, egy olyan napon, amikor országszerte kormányellenes tüntetések zajlottak.

A francia köztársasági elnök, Emmanuel Macron kedden kinevezte Lecornut, aki az elmúlt két évben az ötödik miniszterelnöke lett. Lecornu hűséges támogatója Macronnak, és valószínűleg nem fogja felrúgni az elnök üzletbarát gazdasági programját.

Lecornu François Bayrout váltotta, akit a hétfőn tartott parlamenti szavazás során távolítottak el, miután a túlzott költségvetési hiány csökkentésére irányuló tervei ellenállásba ütköztek. Franciaország költségvetési hiánya jelenleg a legnagyobb az eurózónában.

Lecornu, aki korábban honvédelmi miniszterként tevékenykedett, a hivatalos átadási ceremóniát követően rövid beszédében kijelentette, a kormánynak „kreatívabbnak, néha technikaibbnak és komolyabbnak” kell lennie az ellenzékkel való együttműködés során. Ugyanakkor hozzátette, hogy „megszakításokra is szükség lesz.”

Lecornu elsődleges kihívása az lesz, hogy a 2026-ra vonatkozó, csökkentett költségvetést keresztül vigye a parlamenten, amely három különálló ideológiai blokkra oszlik fel. Bár a pártok általánosságban egyetértenek abban, hogy csökkenteni kell Franciaország 2024-ben a GDP 5,8%-át elérő hiányát, a megvalósítás módjában már jelentős eltérések vannak.

Lecornunak október 7-ig kell benyújtania a költségvetés teljes tervezetét a parlamentnek, bár október 13-ig van némi mozgástére.

A Lecornu kinevezésével kapcsolatos reakciók rámutattak arra, hogy milyen nehézségekkel kell szembenéznie.

“Blokkoljunk mindent” tüntetések