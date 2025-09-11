Lengyelország légiforgalmi korlátozásokat vezetett be keleti határain Fehéroroszország és Ukrajna felé, miután szeptember 10-én több orosz drón feltételezett légtérsértését észlelték – jelentette be csütörtökön a Fegyveres Erők Operatív Parancsnoksága.

“A Lengyel Léginavigációs Ügynökség közölte, hogy a szerdán késő este életbe lépett korlátozások december 9-ig maradnak érvényben”–így számolt be a TVP World.

„Napnyugtától napkeltéig teljes repülési tilalom van érvényben, kivéve a katonai repülőgépeket” –így áll a nyilatkozatban, hozzátéve, hogy a polgári pilóta nélküli repülőeszközök az EP R129 zónában egész nap tilosak.

A döntés egy nappal azután született, hogy Lengyelország NATO-repülőgépek támogatásával lelőtt feltételezett orosz drónokat. Ez volt az első alkalom, hogy az észak-atlanti szövetség egyik tagja tüzet nyitott Oroszország ukrajnai háborúja során.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy drónjai nagyszabású csapást mértek nyugati ukrajnai katonai célpontokra, de tagadta, hogy szándékosan lengyel területet céloztak volna.