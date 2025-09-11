Lengyelország légiforgalmi korlátozásokat vezetett be keleti határain Fehéroroszország és Ukrajna felé, miután szeptember 10-én több orosz drón feltételezett légtérsértését észlelték – jelentette be csütörtökön a Fegyveres Erők Operatív Parancsnoksága.
“A Lengyel Léginavigációs Ügynökség közölte, hogy a szerdán késő este életbe lépett korlátozások december 9-ig maradnak érvényben”–így számolt be a TVP World.
„Napnyugtától napkeltéig teljes repülési tilalom van érvényben, kivéve a katonai repülőgépeket” –így áll a nyilatkozatban, hozzátéve, hogy a polgári pilóta nélküli repülőeszközök az EP R129 zónában egész nap tilosak.
A döntés egy nappal azután született, hogy Lengyelország NATO-repülőgépek támogatásával lelőtt feltételezett orosz drónokat. Ez volt az első alkalom, hogy az észak-atlanti szövetség egyik tagja tüzet nyitott Oroszország ukrajnai háborúja során.
Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy drónjai nagyszabású csapást mértek nyugati ukrajnai katonai célpontokra, de tagadta, hogy szándékosan lengyel területet céloztak volna.
Csapattelepítésről van szó
Az Oroszország és Fehéroroszország által szeptember 12-én kezdődő Zapad hadgyakorlatokra válaszul Lengyelország körülbelül 40 000 katonát tervez telepíteni keleti határára, szemben a korábbi mintegy 10 000 fővel.
„Lengyel és NATO-katonákra van szükség, hogy megfelelően reagáljunk a Zapad-2025-re” – mondta Cezary Tomczyk védelmi miniszterhelyettes, aki a gyakorlatokat „offenzív jellegűnek” nevezte.
Lengyelország kérésére az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülést tart, hogy megvitassa a lengyel légtér megsértését.