Donald Trump amerikai elnök feszült telefonbeszélgetést folytatott Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, amely során kifejezte „mély frusztrációját” amiatt, hogy meglepetésként érte Izrael támadása a Hamász képviselői ellen Katarban – számolt be róla a The Wall Street Journal.
Magas rangú amerikai kormányzati tisztviselők szerint Trump a szerdán megjelent exkluzív hírben azt mondta Netanjahunak, hogy a palesztin csoport politikai vezetőinek célba vétele Dohában, Katar fővárosában, nem volt bölcs döntés. Trump állítólag „dühös volt, hogy az amerikai hadseregtől értesült a támadásról annak közben, nem pedig Izraeltől”, különösen mivel az egy másik amerikai szövetséges területét érintette, amely éppen a gázai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat közvetített.
Netanjahu válasza az volt, hogy csak csekély esély volt a csapásméréshez, és megragadta a lehetőséget.
“A beszélgetést követően egy második, barátságosabb hangvételű hívásra is sor került”- állították a tisztviselők. Ebben Trump megkérdezte Netanjahut, hogy sikeres volt-e a támadás, amire az izraeli miniszterelnök nem tudott határozott választ adni.
Később a Hamász megerősítette, hogy vezetőségük túlélte a támadást, miközben a csoport öt tagja és egy katari biztonsági tiszt életét vesztette.
Trump dühös Netanjahura
Bár Trump ismert Izrael elkötelezett támogatójaként, egyre inkább frusztrálja Netanjahu, aki folyamatosan olyan agresszív lépéseket tesz amerikai egyeztetés nélkül, amelyek ütköznek Trump közel-keleti céljaival – írta a The Wall Street Journal.
Hasonló hírek szerint a Fehér Ház tisztviselői egyre inkább frusztráltak Netanjahu „őrültként” viselkedése miatt, különösen a júliusi szíriai csapások után.
Katar elítélte a támadást, mint „gyáva cselekedetet” és a nemzetközi jog nyílt megsértését, figyelmeztetve, hogy nem fogja eltűrni Izrael „felelőtlen viselkedését”.
A Perzsa-öböl menti állam, az Egyesült Államokkal és Egyiptommal együtt, központi szerepet játszik a gázai mészárlás befejezésére irányuló közvetítési erőfeszítésekben, amely október 2023 óta több mint 64 600 palesztin életét követelte.
Mohammed bin Abdulrahman al-Thani katari miniszterelnök szerdán kijelentette, hogy kollektív regionális válasz készül Izrael dohai támadására, hangsúlyozva, hogy konzultációk folynak arab és iszlám partnerekkel.
„A régióból érkező válasz várható. Ez a válasz jelenleg konzultáció és egyeztetés alatt áll a régió más partnereivel” – mondta Al-Thani a CNN-nek.