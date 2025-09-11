Donald Trump amerikai elnök feszült telefonbeszélgetést folytatott Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, amely során kifejezte „mély frusztrációját” amiatt, hogy meglepetésként érte Izrael támadása a Hamász képviselői ellen Katarban – számolt be róla a The Wall Street Journal.

Magas rangú amerikai kormányzati tisztviselők szerint Trump a szerdán megjelent exkluzív hírben azt mondta Netanjahunak, hogy a palesztin csoport politikai vezetőinek célba vétele Dohában, Katar fővárosában, nem volt bölcs döntés. Trump állítólag „dühös volt, hogy az amerikai hadseregtől értesült a támadásról annak közben, nem pedig Izraeltől”, különösen mivel az egy másik amerikai szövetséges területét érintette, amely éppen a gázai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat közvetített.

Netanjahu válasza az volt, hogy csak csekély esély volt a csapásméréshez, és megragadta a lehetőséget.

“A beszélgetést követően egy második, barátságosabb hangvételű hívásra is sor került”- állították a tisztviselők. Ebben Trump megkérdezte Netanjahut, hogy sikeres volt-e a támadás, amire az izraeli miniszterelnök nem tudott határozott választ adni.

Később a Hamász megerősítette, hogy vezetőségük túlélte a támadást, miközben a csoport öt tagja és egy katari biztonsági tiszt életét vesztette.

Trump dühös Netanjahura