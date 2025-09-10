Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter kedden közölte, hogy tárgyalásokat folytatott Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterrel Oroszország Ukrajna elleni támadásairól, a kétoldalú kapcsolatokról és Kijev EU-tagság felé vezető útjáról.

„Telefonbeszélgetésünk során tárgyaltunk Szijjártó Péterrel Oroszország terrortámadásairól, és megerősítettem Ukrajna elkötelezettségét a békefolyamatok iránt. Szükségünk van a nemzetközi közösség összehangolt támogatására, hogy növeljük a nyomást Oroszországra és előmozdítsuk a békefolyamatot” – írta Szibiga a Telegramon.

“A telefonbeszélgetés során szó esett Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes közelgő budapesti látogatásáról, valamint a magyar nemzeti kisebbség jogairól folytatott konzultációkról”-így fogalmazott, hozzátéve, hogy Ukrajna kész minden kétoldalú kérdésben kölcsönös tiszteletteljes módon együttműködni.

Szibiga hangsúlyozta, hogy szükséges mielőbb megnyitni a tárgyalási klasztereket Ukrajna EU-csatlakozási folyamatában, és felszólította az összes uniós tagállamot, hogy támogassák ezt a lépést.

Üdvözölte továbbá Magyarország 10 éves gázszállítási megállapodását a Shell-lel, amelyet „mérföldkőnek” nevezett a régió és egész Európa energiabiztonságának megerősítése szempontjából.