Ukrajna megpróbálja meggyőzni Magyarországot az EU-tagságról
Kijev konstruktív szerepre szólítja fel Budapestet, hangsúlyozza az energiabiztonságot és a regionális együttműködést.
Szibiha hangsúlyozta az ukrajnai EU-csatlakozási tárgyalásokon a tárgyalási fejezetek megnyitásának szükségességét. / AA
2025. szeptember 10.

Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter kedden közölte, hogy tárgyalásokat folytatott Szijjártó Péter  magyar külgazdasági és külügyminiszterrel Oroszország Ukrajna elleni támadásairól, a kétoldalú kapcsolatokról és Kijev EU-tagság felé vezető útjáról.

„Telefonbeszélgetésünk során tárgyaltunk Szijjártó Péterrel Oroszország terrortámadásairól, és megerősítettem Ukrajna elkötelezettségét a békefolyamatok iránt. Szükségünk van a nemzetközi közösség összehangolt támogatására, hogy növeljük a nyomást Oroszországra és előmozdítsuk a békefolyamatot” – írta Szibiga a Telegramon.

“A telefonbeszélgetés során szó esett Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes közelgő budapesti látogatásáról, valamint a magyar nemzeti kisebbség jogairól folytatott konzultációkról”-így fogalmazott, hozzátéve, hogy Ukrajna kész minden kétoldalú kérdésben kölcsönös tiszteletteljes módon együttműködni.

Szibiga hangsúlyozta, hogy szükséges mielőbb megnyitni a tárgyalási klasztereket Ukrajna EU-csatlakozási folyamatában, és felszólította az összes uniós tagállamot, hogy támogassák ezt a lépést.

Üdvözölte továbbá Magyarország 10 éves gázszállítási megállapodását a Shell-lel, amelyet „mérföldkőnek” nevezett a régió és egész Európa energiabiztonságának megerősítése szempontjából.

„Ukrajna és Európa biztonsága oszthatatlan, és annak megerősítése közös érdekünk. Pragmatikus és kölcsönösen előnyös együttműködésre van szükség nemzeteink között, és javasoljuk a magyar félnek, hogy konstruktívan dolgozzunk ezen” – mondta.

A tárgyalásokra azt követően került sor, hogy Ukrajna ismételten támadást intézett a Barátság kőolajvezeték ellen – legutóbb a hétvégén.

Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket Oroszország Brjanszki régiójában, „átfogó tűzkárt” okozva – közölte Robert Brovdi, az ukrán dróncsapatok parancsnoka vasárnap a Telegramon.

A tranzitvezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába, amelyek továbbra is vásárolnak energiahordozókat Oroszországtól, annak ellenére, hogy más uniós országok megszakították kapcsolataikat az ukrajnai offenzíva 2022-es kezdete után.

