POLITIKA
1 perc olvasás
Dánia külügyminisztere behívatta az amerikai diplomatát Grönland ügyében
Bármilyen kísérlet Dánia belügyeibe való beavatkozásra elfogadhatatlan lesz – jelentette ki Lars Løkke Rasmussen külügyminiszter.
Dánia külügyminisztere behívatta az amerikai diplomatát Grönland ügyében
Dánia külügyminisztere, Lars Løkke Rasmussen behívatta az amerikai ügyvivőt egy megbeszélésre. /Fénykép: Reuters.
2025. augusztus 27.

Dánia külügyminisztere behívatta az Egyesült Államok koppenhágai nagykövetségének legmagasabb rangú diplomatáját, miután a DR közszolgálati műsorszolgáltató arról számolt be, hogy amerikai állampolgárok befolyásolási műveleteket folytattak Grönlandon – közölte a miniszter.

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kijelentette, az USA nemzeti és nemzetközi biztonsági okokból szeretné megszerezni a nyersanyagokban gazdag és stratégiailag fontos sarkvidéki szigetet, amely érdekében nem zárta ki az erő alkalmazását.

A dán kormány szerint legalább három, a Trump-adminisztrációhoz köthető amerikai állampolgár vett részt titkos befolyásolási műveletekben a dán területen – jelentette a DR, meg nem nevezett forrásokra hivatkozva.

A műsorszolgáltató nem nevezte meg az érintett személyeket.

Javasolt

„Bármilyen kísérlet a királyság (Dánia) belügyeibe való beavatkozásra természetesen elfogadhatatlan lesz” – idézte Lars Løkke Rasmussen külügyminisztert a DR.

„Ennek fényében felkértem a Külügyminisztériumot, hogy hívja be az amerikai ügyvivőt egy megbeszélésre” – mondta el a miniszter.

A koppenhágai amerikai missziót jelenleg Mark Stroh ügyvivő vezeti – áll az amerikai nagykövetség honlapján. Az amerikai nagykövetség munkaidőn kívül nem volt elérhető a nyilatkozat érdekében.

A dán külügyminisztérium sem reagált azonnal a megkeresésre.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us