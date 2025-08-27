Dánia külügyminisztere behívatta az Egyesült Államok koppenhágai nagykövetségének legmagasabb rangú diplomatáját, miután a DR közszolgálati műsorszolgáltató arról számolt be, hogy amerikai állampolgárok befolyásolási műveleteket folytattak Grönlandon – közölte a miniszter.

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kijelentette, az USA nemzeti és nemzetközi biztonsági okokból szeretné megszerezni a nyersanyagokban gazdag és stratégiailag fontos sarkvidéki szigetet, amely érdekében nem zárta ki az erő alkalmazását.

A dán kormány szerint legalább három, a Trump-adminisztrációhoz köthető amerikai állampolgár vett részt titkos befolyásolási műveletekben a dán területen – jelentette a DR, meg nem nevezett forrásokra hivatkozva.

A műsorszolgáltató nem nevezte meg az érintett személyeket.