Dánia külügyminisztere behívatta az Egyesült Államok koppenhágai nagykövetségének legmagasabb rangú diplomatáját, miután a DR közszolgálati műsorszolgáltató arról számolt be, hogy amerikai állampolgárok befolyásolási műveleteket folytattak Grönlandon – közölte a miniszter.
Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kijelentette, az USA nemzeti és nemzetközi biztonsági okokból szeretné megszerezni a nyersanyagokban gazdag és stratégiailag fontos sarkvidéki szigetet, amely érdekében nem zárta ki az erő alkalmazását.
A dán kormány szerint legalább három, a Trump-adminisztrációhoz köthető amerikai állampolgár vett részt titkos befolyásolási műveletekben a dán területen – jelentette a DR, meg nem nevezett forrásokra hivatkozva.
A műsorszolgáltató nem nevezte meg az érintett személyeket.
„Bármilyen kísérlet a királyság (Dánia) belügyeibe való beavatkozásra természetesen elfogadhatatlan lesz” – idézte Lars Løkke Rasmussen külügyminisztert a DR.
„Ennek fényében felkértem a Külügyminisztériumot, hogy hívja be az amerikai ügyvivőt egy megbeszélésre” – mondta el a miniszter.
A koppenhágai amerikai missziót jelenleg Mark Stroh ügyvivő vezeti – áll az amerikai nagykövetség honlapján. Az amerikai nagykövetség munkaidőn kívül nem volt elérhető a nyilatkozat érdekében.
A dán külügyminisztérium sem reagált azonnal a megkeresésre.