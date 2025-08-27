Észak-Korea erőteljesen kritizálta Dél-Korea elnökét, Lee Jae-Myungot, valamint azzal vádolta meg, hogy megmutatta a „képmutató valódi arcát,” amikor az Egyesült Államokban tett közelmúltbeli látogatása során a Koreai-félsziget nukleáris leszerelését szorgalmazta.
A Koreai Központi Hírügynökség (KCNA) által közzétett kommentárban Phenjan Lee hétfői külpolitikai beszédét bírálta, amelyet a washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjában tartott. A beszédben Lee megerősítette az Egyesült Államok és Dél-Korea szövetségét, továbbá erőteljes válaszlépéseket helyezett kilátásba a provokációkkal szemben.
„Még azzal is megsértett minket, hogy 'szegény, de harcias szomszédoknak' nevezett bennünket, majd elkezdett beszélni az abszurd 'nukleáris leszerelés' ötletéről” – közölte az ügynökség.
Észak-Korea emellett kihangsúlyozta, nem fog lemondani a nukleáris fegyvereiről. „Az a pozíciónk, hogy soha nem adjuk fel a nukleáris fegyvereinket, amelyek nemzeti presztízsünket és biztonságunkat jelentik, teljesen megváltoztathatatlan” – áll a közleményben.
Hozzátették, Észak-Korea nukleáris hatalmi státusza „elkerülhetetlen választás,” amely pontosan tükrözi a külső „ellenséges fenyegetéseket” és a globális biztonsági helyzet változásait.
Lee washingtoni látogatása során azt javasolta, hogy az USA elnöke, Donald Trump találkozzon Kim Dzsongunnal, Észak-Korea vezetőjével még az év vége előtt. Trump a dél-koreai elnöki hivatal szóvivője, Kang Yoo-jung szerint „nagyon bölcs javaslatnak” nevezte az ötletet.
Trump első elnöki ciklusa alatt háromszor találkozott Kimmel, többek között egyszer a két Koreát elválasztó Demilitarizált Övezetben.