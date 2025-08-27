Észak-Korea erőteljesen kritizálta Dél-Korea elnökét, Lee Jae-Myungot, valamint azzal vádolta meg, hogy megmutatta a „képmutató valódi arcát,” amikor az Egyesült Államokban tett közelmúltbeli látogatása során a Koreai-félsziget nukleáris leszerelését szorgalmazta.

A Koreai Központi Hírügynökség (KCNA) által közzétett kommentárban Phenjan Lee hétfői külpolitikai beszédét bírálta, amelyet a washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjában tartott. A beszédben Lee megerősítette az Egyesült Államok és Dél-Korea szövetségét, továbbá erőteljes válaszlépéseket helyezett kilátásba a provokációkkal szemben.

„Még azzal is megsértett minket, hogy 'szegény, de harcias szomszédoknak' nevezett bennünket, majd elkezdett beszélni az abszurd 'nukleáris leszerelés' ötletéről” – közölte az ügynökség.

Észak-Korea emellett kihangsúlyozta, nem fog lemondani a nukleáris fegyvereiről. „Az a pozíciónk, hogy soha nem adjuk fel a nukleáris fegyvereinket, amelyek nemzeti presztízsünket és biztonságunkat jelentik, teljesen megváltoztathatatlan” – áll a közleményben.