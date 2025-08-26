Brazília elutasította egy új izraeli nagykövet kinevezésének jóváhagyását, amely arra késztette Izraelt, hogy csökkentse kapcsolatait a latin-amerikai országgal, illetve megerősítse Luiz Inácio Lula da Silva elnök „persona non grata” (nem kívánatos személy) státuszát, ezzel továbbmélyítve a két ország közötti diplomáciai válságot – számolt be az izraeli média.

Lula da Silva hétfőn megtagadta Gali Dagan, Izrael korábbi kolumbiai nagykövetének kinevezését Brazília új nagykövetévé, így a pozíció betöltetlen maradt.

A Times of Israel az izraeli külügyminisztériumot idézte, miszerint a kapcsolatok Brazíliával alacsonyabb szinten zajlanak.

„Miután Brazília szokatlan módon nem válaszolt Dagan nagykövet jóváhagyási kérelmére, Izrael visszavonta a kérelmet, a két ország közötti kapcsolatok pedig most alacsonyabb diplomáciai szinten zajlanak” – idézte a lap a minisztériumot.

A fejlemények új mélypontot jelentenek Brazília és Tel-Aviv kapcsolataiban, amelyek már korábban is feszültek voltak Izrael gázai népirtása miatt.

Brazília tavaly visszavonta az izraeli nagykövetét a gázai mészárlás miatt, és azóta sem nevezett ki új képviselőt.