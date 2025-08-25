A szíriai elnök, Ahmed al Sharaa vasárnap egy arab médiadelegációval folytatott találkozón jelezte, hogy előrelépés történt egy lehetséges biztonsági megállapodás ügyében Izraellel – számolt be a helyi média.

A Syria TV által közölt nyilatkozatában al Sharaa elmondta, „előrehaladott tárgyalások folynak egy lehetséges biztonsági megállapodásról Damaszkusz és Tel-Aviv között,” hozzátéve, hogy „bármilyen megállapodás az 1974-es fegyverszüneti vonalon alapul majd.”

Állítólag azt is kijelentette, hogy bár nem tartja időszerűnek egy békemegállapodás megkötését Izraellel, „nem fog habozni elfogadni” bármilyen olyan egyezséget, amely Szíria és a régió javát szolgálja.

Múlt hét kedden, Aszad Hasszán al Shaibani szíriai külügyminiszter Párizsban tárgyalt egy izraeli delegációval a feszültség csökkentéséről, a szíriai ügyekbe való be nem avatkozásról, valamint a regionális stabilitás támogatására irányuló megállapodások eléréséről – jelentette a Syrian Arab News Agency.

A hírügynökség szerint a megbeszélések érintették „a tűzszünet megfigyelését a dél-szíriai Suweida tartományban, valamint az 1974-es megállapodás újraaktiválását.”