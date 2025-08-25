TÉRSÉGI HÍREK
2 perc olvasás
Szíria elnöke: Előrelépés történt az Izraellel folytatott biztonsági tárgyalásokban
Ahmed al Sharaa elárulta, előrelépés történt az Izraellel folytatott biztonsági tárgyalásokban, az 1974-es fegyverszüneti vonal alapján, a regionális stabilitás erősítése érdekében.
Szíria elnöke: Előrelépés történt az Izraellel folytatott biztonsági tárgyalásokban
Sziria és Izrael közötti bármilyen megállapodás az 1974-es fegyverszünet vonalát fogja követni – jelentette ki al-Sarra elnök. /Fénykép: Reuters.
2025. augusztus 25.

A szíriai elnök, Ahmed al Sharaa vasárnap egy arab médiadelegációval folytatott találkozón jelezte, hogy előrelépés történt egy lehetséges biztonsági megállapodás ügyében Izraellel – számolt be a helyi média.

A Syria TV által közölt nyilatkozatában al Sharaa elmondta, „előrehaladott tárgyalások folynak egy lehetséges biztonsági megállapodásról Damaszkusz és Tel-Aviv között,” hozzátéve, hogy „bármilyen megállapodás az 1974-es fegyverszüneti vonalon alapul majd.”

Állítólag azt is kijelentette, hogy bár nem tartja időszerűnek egy békemegállapodás megkötését Izraellel, „nem fog habozni elfogadni” bármilyen olyan egyezséget, amely Szíria és a régió javát szolgálja.

Múlt hét kedden, Aszad Hasszán al Shaibani szíriai külügyminiszter Párizsban tárgyalt egy izraeli delegációval a feszültség csökkentéséről, a szíriai ügyekbe való be nem avatkozásról, valamint a regionális stabilitás támogatására irányuló megállapodások eléréséről – jelentette a Syrian Arab News Agency.

A hírügynökség szerint a megbeszélések érintették „a tűzszünet megfigyelését a dél-szíriai Suweida tartományban, valamint az 1974-es megállapodás újraaktiválását.”

Javasolt

1974-es megállapodás

A hírügynökség szerint a tárgyalások amerikai közvetítéssel zajlanak, és a diplomáciai erőfeszítések részei, amelyek célja „a biztonság és stabilitás erősítése Szíriában, valamint az ország egységének és területi integritásának megőrzése.”

Az 1974-es szíriai-izraeli csapatkivonási megállapodás, amely az 1973 októberi arab-izraeli háborút követően született, célja a harcoló felek szétválasztása és a közvetlen összecsapások megszüntetése volt a két fél között.

A megállapodás keretében létrehoztak egy rendszert a csapatok visszavonására, és két fő vonalat jelöltek ki, az Alfa és Bravo vonalakat, amelyek elválasztják a szíriai és izraeli katonai állásokat.

A két vonal között egy ütközőzónát hoztak létre, amelyet az ENSZ Csapatkivonási Megfigyelő Erő (UNDOF) felügyel.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us