A szíriai elnök, Ahmed al Sharaa vasárnap egy arab médiadelegációval folytatott találkozón jelezte, hogy előrelépés történt egy lehetséges biztonsági megállapodás ügyében Izraellel – számolt be a helyi média.
A Syria TV által közölt nyilatkozatában al Sharaa elmondta, „előrehaladott tárgyalások folynak egy lehetséges biztonsági megállapodásról Damaszkusz és Tel-Aviv között,” hozzátéve, hogy „bármilyen megállapodás az 1974-es fegyverszüneti vonalon alapul majd.”
Állítólag azt is kijelentette, hogy bár nem tartja időszerűnek egy békemegállapodás megkötését Izraellel, „nem fog habozni elfogadni” bármilyen olyan egyezséget, amely Szíria és a régió javát szolgálja.
Múlt hét kedden, Aszad Hasszán al Shaibani szíriai külügyminiszter Párizsban tárgyalt egy izraeli delegációval a feszültség csökkentéséről, a szíriai ügyekbe való be nem avatkozásról, valamint a regionális stabilitás támogatására irányuló megállapodások eléréséről – jelentette a Syrian Arab News Agency.
A hírügynökség szerint a megbeszélések érintették „a tűzszünet megfigyelését a dél-szíriai Suweida tartományban, valamint az 1974-es megállapodás újraaktiválását.”
1974-es megállapodás
A hírügynökség szerint a tárgyalások amerikai közvetítéssel zajlanak, és a diplomáciai erőfeszítések részei, amelyek célja „a biztonság és stabilitás erősítése Szíriában, valamint az ország egységének és területi integritásának megőrzése.”
Az 1974-es szíriai-izraeli csapatkivonási megállapodás, amely az 1973 októberi arab-izraeli háborút követően született, célja a harcoló felek szétválasztása és a közvetlen összecsapások megszüntetése volt a két fél között.
A megállapodás keretében létrehoztak egy rendszert a csapatok visszavonására, és két fő vonalat jelöltek ki, az Alfa és Bravo vonalakat, amelyek elválasztják a szíriai és izraeli katonai állásokat.
A két vonal között egy ütközőzónát hoztak létre, amelyet az ENSZ Csapatkivonási Megfigyelő Erő (UNDOF) felügyel.