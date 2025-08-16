Türkiye szombaton részvétet fejezett ki Pakisztánnak az árvizek halálos áldozatai miatt.

„Mélyen elszomorít minket, hogy a pakisztáni árvizek több ember életét követelte” – áll a Török Külügyminisztérium közleményében. „Allah irgalmát kérjük a halálos áldozatok számára, és részvétet fejezünk ki a pakisztáni népnek” – tették hozzá.

A pakisztáni hatóságok szombati tájékoztatása szerint az áldozatok száma 321-re emelkedett a heves esőzések előidézte villámárvizek és földcsuszamlások következtében.

A legtöbb halálesetet az északnyugati Khyber Pakhtunkhwa tartományban regisztráltak, ahol a Tartományi Katasztrófavédelmi Hatóság szerint 307 ember vesztette életét.

Gilgit-Baltisztán tartományban öt ember halálát jelentették, míg kilencen a Pakisztán fennhatósága alatt álló Kasmírban, más néven Azad Jammu és Kasmírban vesztették életüket.