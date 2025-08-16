Türkiye szombaton részvétet fejezett ki Pakisztánnak az árvizek halálos áldozatai miatt.
„Mélyen elszomorít minket, hogy a pakisztáni árvizek több ember életét követelte” – áll a Török Külügyminisztérium közleményében. „Allah irgalmát kérjük a halálos áldozatok számára, és részvétet fejezünk ki a pakisztáni népnek” – tették hozzá.
A pakisztáni hatóságok szombati tájékoztatása szerint az áldozatok száma 321-re emelkedett a heves esőzések előidézte villámárvizek és földcsuszamlások következtében.
A legtöbb halálesetet az északnyugati Khyber Pakhtunkhwa tartományban regisztráltak, ahol a Tartományi Katasztrófavédelmi Hatóság szerint 307 ember vesztette életét.
Gilgit-Baltisztán tartományban öt ember halálát jelentették, míg kilencen a Pakisztán fennhatósága alatt álló Kasmírban, más néven Azad Jammu és Kasmírban vesztették életüket.
Számos területtel megszakadt a kommunikáció, mivel a mobiltelefon-hálózatok is megsérültek.
További árvizek várhatók
A Nemzeti Katasztrófavédelmi Hatóság figyelmeztetett egy újabb monszuneső kialakulására, amely várhatóan péntektől szeptember 10-ig tart.
A hatóságok arra is figyelmeztettek, hogy a hőmérséklet emelkedése felgyorsította a hó és a gleccserek olvadását a magasabban fekvő területen, ami növeli a folyók vízhozamát.
A monszunesők, amelyek általában júniustól szeptemberig tartanak, gyakran okoznak pusztítást Dél-Ázsiában, beleértve Pakisztánt is, de az éghajlatváltozás következtében ezek az esőzések egyre kiszámíthatatlanabbá és hevesebbé váltak.