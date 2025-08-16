TÜRKİYE
Türkiye részvétet fejezett ki a pakisztáni árvizek okozta halálesetek miatt
Türkiye részvétet fejezett ki emiatt, hogy hiretelen árvizek és földcsuszamlások pusztítanak több pakisztáni tartományban és közösségben.
A legtöbb áldozatot Khyber Pakhtunkhwában regisztráltak, több érintett területen pedig megszakadt a kommunikáció. / AA
2025. augusztus 16.

Türkiye szombaton részvétet fejezett ki Pakisztánnak az árvizek halálos áldozatai miatt.

„Mélyen elszomorít minket, hogy a pakisztáni árvizek több ember életét követelte” – áll a Török Külügyminisztérium közleményében. „Allah irgalmát kérjük a halálos áldozatok számára, és részvétet fejezünk ki a pakisztáni népnek” – tették hozzá.

A pakisztáni hatóságok szombati tájékoztatása szerint az áldozatok száma 321-re emelkedett a heves esőzések előidézte villámárvizek és földcsuszamlások következtében.

A legtöbb halálesetet az északnyugati Khyber Pakhtunkhwa tartományban regisztráltak, ahol a Tartományi Katasztrófavédelmi Hatóság szerint 307 ember vesztette életét.

Gilgit-Baltisztán tartományban öt ember halálát jelentették, míg kilencen a Pakisztán fennhatósága alatt álló Kasmírban, más néven Azad Jammu és Kasmírban vesztették életüket.

Számos területtel megszakadt a kommunikáció, mivel a mobiltelefon-hálózatok is megsérültek.

További árvizek várhatók

A Nemzeti Katasztrófavédelmi Hatóság figyelmeztetett egy újabb monszuneső kialakulására, amely várhatóan péntektől szeptember 10-ig tart.

A hatóságok arra is figyelmeztettek, hogy a hőmérséklet emelkedése felgyorsította a hó és a gleccserek olvadását a magasabban fekvő területen, ami növeli a folyók vízhozamát.

A monszunesők, amelyek általában júniustól szeptemberig tartanak, gyakran okoznak pusztítást Dél-Ázsiában, beleértve Pakisztánt is, de az éghajlatváltozás következtében ezek az esőzések egyre kiszámíthatatlanabbá és hevesebbé váltak.

