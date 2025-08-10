TÜRKİYE
A török elnök üdvözli az azerbajdzsáni - örmény békefolyamat előrehaladását
Recep Tayyip Erdoğan telefonbeszélgetést folytatott azerbajdzsáni kollégájával, Ilham Aliyevvel, és azt mondta neki, hogy Türkiye továbbra is megadja a szükséges támogatást a béke elérése érdekében.
2025. augusztus 10.

Recep Tayyip Erdoğan török elnök üdvözölte az azerbajdzsáni - örmény békefolyamat előrehaladását egy telefonbeszélgetés során, amelyet Ilham Aliyev, az azerbajdzsáni elnökkel folytatott.

A beszélgetés során a Türkiye és Azerbajdzsán közötti kapcsolatokat, valamint regionális kérdéseket megvitattak – közölte a Török Elnöki Hivatal Kommunikációs Igazgatósága.

Erdoğan örömtelinek nevezte, hogy már előrelépést értek el az azerbajdzsáni - örmény békefolyamatban, hozzátéve, hogy a tartós béke elérése és stabil környezet megteremtése az egész régió békéjéhez és stabilitásához is hozzájárulna. Eközben hangsúlyozta, hogy Türkiye továbbra is megadja a szükséges támogatást, hogy elérjék ezt a célt.

Pénteken Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök, Nikol Pasinján örmény miniszterelnök és Donald Trump, amerikai elnök közös nyilatkozatot írt alá egy háromoldalú csúcstalálkozón a Fehér Házban. A megállapodás célja, hogy véget vessen a dél-kaukázusi szomszédok közötti évtizedes konfliktusnak, vállalva az ellenségeskedések megszüntetését, a közlekedési útvonalak újranyitását és a kapcsolatok normalizálását.

Örményország és Azerbajdzsán az 1980-as évek vége óta több határon átnyúló háborút vívott. Ezek közül a legutóbbi az a konfliktus volt, amelynek során Azerbajdzsán 2020-ban visszaszerezte Karabáh területét.

