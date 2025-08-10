Pénteken Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök, Nikol Pasinján örmény miniszterelnök és Donald Trump, amerikai elnök közös nyilatkozatot írt alá egy háromoldalú csúcstalálkozón a Fehér Házban. A megállapodás célja, hogy véget vessen a dél-kaukázusi szomszédok közötti évtizedes konfliktusnak, vállalva az ellenségeskedések megszüntetését, a közlekedési útvonalak újranyitását és a kapcsolatok normalizálását.

Örményország és Azerbajdzsán az 1980-as évek vége óta több határon átnyúló háborút vívott. Ezek közül a legutóbbi az a konfliktus volt, amelynek során Azerbajdzsán 2020-ban visszaszerezte Karabáh területét.