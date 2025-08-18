Recep Tayyip Erdoğan török elnök első bejegyzését tette közzé a NEXT Sosyal nevű, gyorsan növekvő hazai közösségi média felületen.
Erdem Bayazıt költő a Rólad, rólam, hazámról, hazám embereiről című verséből idézve – „Egy virág nőtt ki a betonfalakból” – hétfőn a következő kérdést tette fel követőinek: „Készen állnak?”
Az elnök üzenetéhez a #Kezdünk hashtag mellett a török zászlót, a Földet és egy rakétát ábrázoló hangulatjeleket is hozzáadta.
Mi az a NEXT Sosyal?
A bejegyzés akkor jelent meg, amikor a NEXT Sosyal, amelyet a Török Technológiai Csapat (T3) Alapítvány vezetésével fejlesztettek ki, meghaladta az egymillió felhasználót.
A NEXT Sosyal egymillió felhasználót ért el, ezt a hírt szombaton Selçuk Bayraktar, a TEKNOFEST Végrehajtó Bizottságának elnöke és a T3 Alapítvány kuratóriumának elnöke jelentette be.
A NEXT Sosyalt „tiszta és biztonságos” alternatívaként hirdetik a globális felületek helyett, és gyorsan az egyik legnépszerűbb alkalmazássá vált a mobilalkalmazás-áruházakban, nemrégiben a „közösségi hálózatok” kategóriában a legnépszerűbb ingyenes alkalmazásként rangsorolták.
A béta verzió óta gyorsan növekvő felület gyorsan bővült, és lehetőséget kínál a felhasználóknak, hogy megosszák gondolataikat és tartalmaikat hírekkel, technológiával, életstílussal és aktuális eseményekkel kapcsolatban.
Az elnök támogatása szimbolikus ösztönzésként szolgált a NEXT Sosyal számára, és erősítette Türkiye erőfeszítéseit a helyi digitális platformok támogatására.