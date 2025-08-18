Recep Tayyip Erdoğan török elnök első bejegyzését tette közzé a NEXT Sosyal nevű, gyorsan növekvő hazai közösségi média felületen.

Erdem Bayazıt költő a Rólad, rólam, hazámról, hazám embereiről című verséből idézve – „Egy virág nőtt ki a betonfalakból” – hétfőn a következő kérdést tette fel követőinek: „Készen állnak?”

Az elnök üzenetéhez a #Kezdünk hashtag mellett a török zászlót, a Földet és egy rakétát ábrázoló hangulatjeleket is hozzáadta.

Mi az a NEXT Sosyal?

A bejegyzés akkor jelent meg, amikor a NEXT Sosyal, amelyet a Török Technológiai Csapat (T3) Alapítvány vezetésével fejlesztettek ki, meghaladta az egymillió felhasználót.