Egy 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg Chile déli részét a Drake-átjáróban a tegnapi nap folyamán – közölte az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata (USGS).
A rengés körülbelül 10,8 kilométeres (6,71 mérföldes) mélységben történt – áll a jelentésben.
A földrengést több chilei és szomszédos argentin városban is érezni lehetett.
Eddig nem érkezett jelentés károkról.
A rengést követően Chile Haditengerészeti Hidrográfiai és Oceanográfiai Szolgálata (SHOA) cunamiriadót adott ki, valamint elrendelte a part menti területek kiürítését.
Bár a földrengés kezdetben veszélyes cunamihullámok kockázatát vetette fel, a Csendes-óceáni Cunami Megfigyelő Központ később megerősítette, hogy a fenyegetés megszűnt – állt a Bloombergnek küldött e-mailes közleményben.
A központ hozzátette, hogy az esetleges part menti hullámok várhatóan nem haladják meg a 0,3 métert.