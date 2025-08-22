ÉGHAJLAT
7,5-ös erősségű földrengés rázta meg Chile déli részét
A Csendes-óceáni Cunami Megfigyelő Központ megerősítette, hogy a veszélyes hullámok kockázata elmúlt.
Egy férfi a tengerparton sétál, miután Chilében a cunami veszély miatt evakuálást rendeltek el. /Fénykép: AP.
21 órája

Egy 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg Chile déli részét a Drake-átjáróban a tegnapi nap folyamán – közölte az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata (USGS).

A rengés körülbelül 10,8 kilométeres (6,71 mérföldes) mélységben történt – áll a jelentésben.

A földrengést több chilei és szomszédos argentin városban is érezni lehetett.

Eddig nem érkezett jelentés károkról.

A rengést követően Chile Haditengerészeti Hidrográfiai és Oceanográfiai Szolgálata (SHOA) cunamiriadót adott ki, valamint elrendelte a part menti területek kiürítését.

Bár a földrengés kezdetben veszélyes cunamihullámok kockázatát vetette fel, a Csendes-óceáni Cunami Megfigyelő Központ később megerősítette, hogy a fenyegetés megszűnt – állt a Bloombergnek küldött e-mailes közleményben.

A központ hozzátette, hogy az esetleges part menti hullámok várhatóan nem haladják meg a 0,3 métert.

