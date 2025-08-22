A rengést követően Chile Haditengerészeti Hidrográfiai és Oceanográfiai Szolgálata (SHOA) cunamiriadót adott ki, valamint elrendelte a part menti területek kiürítését.

Bár a földrengés kezdetben veszélyes cunamihullámok kockázatát vetette fel, a Csendes-óceáni Cunami Megfigyelő Központ később megerősítette, hogy a fenyegetés megszűnt – állt a Bloombergnek küldött e-mailes közleményben.

A központ hozzátette, hogy az esetleges part menti hullámok várhatóan nem haladják meg a 0,3 métert.