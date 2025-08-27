A heves esőzések földcsuszamlást idéztek elő az észak-indiai Dzsammu tartomány híres hindu zarándokútvonalán, amely következtében legalább 30 ember életét vesztette – jelentette ki az ANI hírügynökség. Az áradások miatt a hatóságok arra figyelmezteték a lakosságot, hogy éjszaka ne hagyják el az otthonaikat.

Dzsammu India szövetségi igazgatású területének, Dzsammu és Kasmírnak a részét képezi.

A meteorológusok közölték, további esőzések és zivatarok erős széllökésekkel várhatók a hegyvidéki Ladakh régióban, míg Dzsammu területén heves esőzések folytatódni fognak.

A hatóságok azon dolgoznak, hogy helyreállítsák a telekommunikációs szolgáltatásokat, mivel a kommunikáció „szinte nem létezik” – mondta el Omar Abdullah, Dzsammu és Kasmír főminisztere.

A keddi földcsuszamlás a Vaishno Devi hindu szentély közelében, a zarándokútvonalon, legalább 30 ember halálát okozta – jelentette az ANI.

Ez az eset a legutóbbi pusztítás, amely a Himalája régiójában, ahol az esőzések összesen 60 ember halálát okozták. Az indiai Kasmír Kishtwar körzetében pedig a mút hét folyamán 200 embert eltűntként jegyeztek fel.