Indiában a heves esőzések 30 ember halálát okozták egy zarándokútvonalon
A pusztítás a Himalája-szerte tapasztalható szélesebb körű monszun közepette következett be, mindeközben Pakisztán Pandzsáb tartományában is heves áradásokkal küzdenek.
A Tawi folyó áradása elárasztott egy templomot Dzsammu-ban, India által adminisztrált Kasmírban. /Fénykép: Reuters.
2025. augusztus 27.

A heves esőzések földcsuszamlást idéztek elő az észak-indiai Dzsammu tartomány híres hindu zarándokútvonalán, amely következtében legalább 30 ember életét vesztette – jelentette ki az ANI hírügynökség. Az áradások miatt a hatóságok arra figyelmezteték a lakosságot, hogy éjszaka ne hagyják el az otthonaikat.

Dzsammu India szövetségi igazgatású területének, Dzsammu és Kasmírnak a részét képezi.

A meteorológusok közölték, további esőzések és zivatarok erős széllökésekkel várhatók a hegyvidéki Ladakh régióban, míg Dzsammu területén heves esőzések folytatódni fognak.

A hatóságok azon dolgoznak, hogy helyreállítsák a telekommunikációs szolgáltatásokat, mivel a kommunikáció „szinte nem létezik” – mondta el Omar Abdullah, Dzsammu és Kasmír főminisztere.

A keddi földcsuszamlás a Vaishno Devi hindu szentély közelében, a zarándokútvonalon, legalább 30 ember halálát okozta – jelentette az ANI.

Ez az eset a legutóbbi pusztítás, amely a Himalája régiójában, ahol az esőzések összesen 60 ember halálát okozták. Az indiai Kasmír Kishtwar körzetében pedig a mút hét folyamán 200 embert eltűntként jegyeztek fel.

A hatóságok elrendelték az oktatási intézmények bezárását Dzsammu területén, ahol az időjárási szakértők szerint kedden 368 mm eső esett.

A Tawi, Chenab és Basantar folyók meghaladták a riasztási szintet, amely áradásokat okozott az alacsonyan fekvő területeken – mondta el Rakesh Kumar, Dzsammu körzeti tisztviselője az újságíróknak.

A televíziós felvételeken látható volt, ahogy egy a Tawi folyó felett egy híd összeomlását követően egy lyuk alakult, majd a járművek belezuhantak. Emellett néhány autópálya, amely Dzsammut India többi részével köti össze, szintén megsérült.

India szomszédja, Pakisztán szintén monszunesőkkel küzdött az elmúlt hetekben.

Kedden Pakisztán közölte, a keleti Pandzsáb tartományában „nagyon magas vagy rendkívül magas” árvízveszély áll fenn a heves esőzések és India döntése miatt, miszerint két gátból vizet engedjen le.

A tartományban a kitelepítettek száma meghaladja a 150 000-et, köztük közel 35 000 ember, akik önként hagyták el otthonaikat az augusztus 14. óta tartó heves esőzések által kiváltott árvízriasztások után – közölték a tisztviselők.

