A világon 2024-ben meggyilkolt segélymunkások közel fele Gázában vesztette életét, ahol 183 humanitárius dolgozó vesztette életét az izraeli támadások során – közölte az Egyesült Nemzetek Szervezete kedden.
Az ENSZ elítélte, hogy 383 segélymunkás vesztette életét.Ezt a nemzetközi közöny szégyenletes vádiratának nevezett, és figyelmeztetett, hogy az idei számok hasonlóan riasztóak.
A 2024-es adat 31 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest, 60 további segélymunkást öltek meg Szudánban, és több tucatnyit más konfliktuszónákban.
Az ENSZ szerint az elkövetők leggyakrabban állami szereplők voltak, és az áldozatok többsége helyi munkatárs volt, akiket vagy a terepen, vagy otthonukban támadtak meg.
A haláleseteken túl 308 segélymunkás sebesült meg, 125-öt elraboltak, és 45-öt tartóztattak le tavaly az ENSZ jelentése szerint, amelyet a Humanitárius Világnapon tettek közzé.
A nemzetközi tétlenség szégyenletes vádirata
„Már egyetlen támadás egy humanitárius kolléga ellen is támadás mindannyiunk és az általunk szolgált emberek ellen” – mondta Tom Fletcher, az ENSZ segélyügyi vezetője. Az ilyen mértékű támadások, amelyekért senkit nem vonnak felelősségre, a nemzetközi tétlenség szégyenletes vádiratát jelentik.
2025-ben eddig 265 segélymunkást öltek meg, az Aid Worker Security Database előzetes adatai szerint.
Az ENSZ hangsúlyozta, hogy a humanitárius dolgozók elleni támadások sértik a nemzetközi jogot, és aláássák a háborús és katasztrófaövezetekben élők számára nyújtott segélyek életvonalát. „Az erőszak a segélymunkások ellen nem elkerülhetetlen. Véget kell vetni neki” – mondta Fletcher.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szintén több mint 800 támadásról számolt be egészségügyi intézmények ellen 16 területen idén, amelyek során több mint 1 110 egészségügyi dolgozó és beteg vesztette életét, és több százan megsérültek.
A Humanitárius Világnapot minden év augusztus 19-én tartják, megemlékezve az ENSZ bagdadi központjának 2003-as bombázásáról, amelyben 22 ember, köztük Sergio Vieira de Mello ENSZ-küldött vesztette életét.