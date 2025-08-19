A világon 2024-ben meggyilkolt segélymunkások közel fele Gázában vesztette életét, ahol 183 humanitárius dolgozó vesztette életét az izraeli támadások során – közölte az Egyesült Nemzetek Szervezete kedden.

Az ENSZ elítélte, hogy 383 segélymunkás vesztette életét.Ezt a nemzetközi közöny szégyenletes vádiratának nevezett, és figyelmeztetett, hogy az idei számok hasonlóan riasztóak.

A 2024-es adat 31 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest, 60 további segélymunkást öltek meg Szudánban, és több tucatnyit más konfliktuszónákban.

Az ENSZ szerint az elkövetők leggyakrabban állami szereplők voltak, és az áldozatok többsége helyi munkatárs volt, akiket vagy a terepen, vagy otthonukban támadtak meg.

A haláleseteken túl 308 segélymunkás sebesült meg, 125-öt elraboltak, és 45-öt tartóztattak le tavaly az ENSZ jelentése szerint, amelyet a Humanitárius Világnapon tettek közzé.

A nemzetközi tétlenség szégyenletes vádirata