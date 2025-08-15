ÉGHAJLAT
2 perc olvasás
Elhalasztották a műanyag-megállapodásról szóló tárgyalásokat nézeteltérés miatt
A genfi tárgyalásokat péntekre elhalasztották, miután a tervezetet mind a nagy célokat kitűző országok, mind az olajtermelők elutasították.
Elhalasztották a műanyag-megállapodásról szóló tárgyalásokat nézeteltérés miatt
A genfi tárgyalásokat péntekre elhalasztották, miután a tervezetet az összes fél elutasította. / AP
2025. augusztus 15.

Az ENSZ műanyaghulladék-megállapodásról szóló tárgyalásokat, amelyek történelmi jelentőséggel bírnak, péntekre elhalasztották, miután a tervezetet összes fél elutasította. Ez a fejlemény azt jelzi, hogy a folyamat összeomlásának kockázata fennáll.

A tárgyalásokat levezető elnök Luis Vayas Valdivieso csütörtök este közölte a 185 ország képviselőjével, hogy „a felülvizsgált tervezetről folytatódnak a konzultációk”, és a plenáris ülést augusztus 15-re elhalasztotta.

Az augusztus 5.-én indult tárgyalások célja az első globális egyezmény megkötése a műanyag-szennyezés kezelésére.

Három év és öt sikertelen forduló után elkészült végleges szövegtervezet célja az volt, hogy tükrözze a korlátozott konszenzus területeit.

Ehelyett azonban széles körű kritikát váltott ki.

A „Nagy Célok Koalíciója”, amely az erőteljes intézkedéseket szorgalmazó államokból áll, azt állította, hogy a szöveg nem tartalmazza a műanyaggyártás korlátozására, a mérgező anyagok fokozatos eltávolítására és kötelező érvényű globális célok meghatározására vonatkozó kötelezettségvállalásokat, ezért azt csupán hulladékgazdálkodási megállapodásnak tekintették.

A „Hasonló Gondolkodású Csoport”, amelyet az Öböl menti olajtermelő államok vezetnek, bejelentette, hogy a tervezet túl sok vörös vonalat lépett át, és nem szűkítette eléggé a szerződés hatókörét.

Panama a tervezetet „teljesen visszataszítónak” és „megadásnak” minősítette, míg Kenya szerint „jelentősen felhígult, és elvesztette eredeti célját”.

Javasolt

Az Európai Unió, a kis szigetországok fejlődő államai, valamint afrikai, latin-amerikai és karibi regionális szervezetei külön találkozókat tartottak álláspontjuk összehangolása érdekében.

Elemzők arra figyelmeztettek, hogy a tárgyalások két forgatókönyv előtt állnak: egy rugalmas megállapodás, amely hasonlít a jelenlegi tervezetre, vagy egyáltalán nem születik megállapodás.

Aleksandar Rankovic, a The Common Initiative agytröszt képviselője így fogalmazott: „A rossz forgatókönyv az, hogy az országok elfogadnak egy nagyon rossz megállapodást... Az rosszabb, hogy semmiben sem tudnak megegyezni.”

A Természetvédelmi Világalap (WWF) arra szólította fel a nagy célokat kitűző országok minisztereit, hogy javasoljanak egy új szöveget, amely globális tilalmakat és a káros vegyi anyagok fokozatos megszüntetését írja elő, valamint egy mechanizmust a kötelezettségvállalások idővel történő erősítésére.

„Ezután készen kell állniuk arra, hogy megszavazzák a kidolgozott szöveget” – mondta Zaynab Sadan, a Természetvédelmi Világalap képviselője.

A műanyag hulladék egyre növekvő globális válságot jelent. 2019 és 2060 között a műanyaggyártás várhatóan csaknem háromszorosára nő.

A mikroműanyagok a legmagasabb hegycsúcsoktól az óceán legmélyebb medréig és az emberi testbe is eljutottak.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us