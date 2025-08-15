Az ENSZ műanyaghulladék-megállapodásról szóló tárgyalásokat, amelyek történelmi jelentőséggel bírnak, péntekre elhalasztották, miután a tervezetet összes fél elutasította. Ez a fejlemény azt jelzi, hogy a folyamat összeomlásának kockázata fennáll.

A tárgyalásokat levezető elnök Luis Vayas Valdivieso csütörtök este közölte a 185 ország képviselőjével, hogy „a felülvizsgált tervezetről folytatódnak a konzultációk”, és a plenáris ülést augusztus 15-re elhalasztotta.

Az augusztus 5.-én indult tárgyalások célja az első globális egyezmény megkötése a műanyag-szennyezés kezelésére.

Három év és öt sikertelen forduló után elkészült végleges szövegtervezet célja az volt, hogy tükrözze a korlátozott konszenzus területeit.

Ehelyett azonban széles körű kritikát váltott ki.

A „Nagy Célok Koalíciója”, amely az erőteljes intézkedéseket szorgalmazó államokból áll, azt állította, hogy a szöveg nem tartalmazza a műanyaggyártás korlátozására, a mérgező anyagok fokozatos eltávolítására és kötelező érvényű globális célok meghatározására vonatkozó kötelezettségvállalásokat, ezért azt csupán hulladékgazdálkodási megállapodásnak tekintették.

A „Hasonló Gondolkodású Csoport”, amelyet az Öböl menti olajtermelő államok vezetnek, bejelentette, hogy a tervezet túl sok vörös vonalat lépett át, és nem szűkítette eléggé a szerződés hatókörét.

Panama a tervezetet „teljesen visszataszítónak” és „megadásnak” minősítette, míg Kenya szerint „jelentősen felhígult, és elvesztette eredeti célját”.