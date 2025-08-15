Az ENSZ műanyaghulladék-megállapodásról szóló tárgyalásokat, amelyek történelmi jelentőséggel bírnak, péntekre elhalasztották, miután a tervezetet összes fél elutasította. Ez a fejlemény azt jelzi, hogy a folyamat összeomlásának kockázata fennáll.
A tárgyalásokat levezető elnök Luis Vayas Valdivieso csütörtök este közölte a 185 ország képviselőjével, hogy „a felülvizsgált tervezetről folytatódnak a konzultációk”, és a plenáris ülést augusztus 15-re elhalasztotta.
Az augusztus 5.-én indult tárgyalások célja az első globális egyezmény megkötése a műanyag-szennyezés kezelésére.
Három év és öt sikertelen forduló után elkészült végleges szövegtervezet célja az volt, hogy tükrözze a korlátozott konszenzus területeit.
Ehelyett azonban széles körű kritikát váltott ki.
A „Nagy Célok Koalíciója”, amely az erőteljes intézkedéseket szorgalmazó államokból áll, azt állította, hogy a szöveg nem tartalmazza a műanyaggyártás korlátozására, a mérgező anyagok fokozatos eltávolítására és kötelező érvényű globális célok meghatározására vonatkozó kötelezettségvállalásokat, ezért azt csupán hulladékgazdálkodási megállapodásnak tekintették.
A „Hasonló Gondolkodású Csoport”, amelyet az Öböl menti olajtermelő államok vezetnek, bejelentette, hogy a tervezet túl sok vörös vonalat lépett át, és nem szűkítette eléggé a szerződés hatókörét.
Panama a tervezetet „teljesen visszataszítónak” és „megadásnak” minősítette, míg Kenya szerint „jelentősen felhígult, és elvesztette eredeti célját”.
Az Európai Unió, a kis szigetországok fejlődő államai, valamint afrikai, latin-amerikai és karibi regionális szervezetei külön találkozókat tartottak álláspontjuk összehangolása érdekében.
Elemzők arra figyelmeztettek, hogy a tárgyalások két forgatókönyv előtt állnak: egy rugalmas megállapodás, amely hasonlít a jelenlegi tervezetre, vagy egyáltalán nem születik megállapodás.
Aleksandar Rankovic, a The Common Initiative agytröszt képviselője így fogalmazott: „A rossz forgatókönyv az, hogy az országok elfogadnak egy nagyon rossz megállapodást... Az rosszabb, hogy semmiben sem tudnak megegyezni.”
A Természetvédelmi Világalap (WWF) arra szólította fel a nagy célokat kitűző országok minisztereit, hogy javasoljanak egy új szöveget, amely globális tilalmakat és a káros vegyi anyagok fokozatos megszüntetését írja elő, valamint egy mechanizmust a kötelezettségvállalások idővel történő erősítésére.
„Ezután készen kell állniuk arra, hogy megszavazzák a kidolgozott szöveget” – mondta Zaynab Sadan, a Természetvédelmi Világalap képviselője.
A műanyag hulladék egyre növekvő globális válságot jelent. 2019 és 2060 között a műanyaggyártás várhatóan csaknem háromszorosára nő.
A mikroműanyagok a legmagasabb hegycsúcsoktól az óceán legmélyebb medréig és az emberi testbe is eljutottak.