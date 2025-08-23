NAGYVILÁG
Oroszország hadgyakorlatot tart a Balti-tengeren
Az orosz hadgyakorlat célja az, hogy tesztelje a haditengerészet készségét a "víz alatti szabotőrök" elleni védekezésre a Balti-tengeren – közölte a védelmi minisztérium.
Oroszország nagyszabású haditengerészeti gyakorlatokat kezd a Csendes-óceánon, az Északi-sarkon és a Balti-tengeren. / Reuters
Az orosz védelmi minisztérium pénteki közleménye szerint a gyakorlat során a búvárok mutatták meg képességeiket „a víz alatti szabotőrök felderítésében és elfogásában, valamint az FPV (első személy nézőpontú) drónok használatában, amelyekkel egy színlelt ellenséghez tartozó pilóta nélküli hajókat semmisítették meg”.

A gyakorlat részben a haditengerészet tengeralattjáró-ellenes szabotázs-elhárító csapatai készségének a vizsgálatát célozza – tették hozzá.

Ez volt a második alkalom a folyó hónapban, hogy Oroszország tengeri gyakorlatot tartott tengeralattjáró-elhárító csapatokkal, miután Donald Trump, amerikai elnök augusztus 1-jén két amerikai atomtengeralattjárót vezényelt Oroszország partjaihoz.

Az augusztus elején a orosz és a kínai haditengerészet a Japán-tengeren tartott gyakorlatot, amelynek célja egy ellenséges tengeralattjáró felkutatása és megsemmisítése volt.

A védelmi minisztérium felvételt tett közzé, amelyen Alekszandr Mojszejev admirális, az orosz haditengerészet parancsnoka megfigyeli a hadgyakorlatot, amelyet a Balti-tengeren hajtottak végre. A hadgyakorlat során gyakorolták egy repülőtér védelmét is, amely célpontja volt egy ellenséges dróntámadásnak.

