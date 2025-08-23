Az orosz védelmi minisztérium pénteki közleménye szerint a gyakorlat során a búvárok mutatták meg képességeiket „a víz alatti szabotőrök felderítésében és elfogásában, valamint az FPV (első személy nézőpontú) drónok használatában, amelyekkel egy színlelt ellenséghez tartozó pilóta nélküli hajókat semmisítették meg”.
A gyakorlat részben a haditengerészet tengeralattjáró-ellenes szabotázs-elhárító csapatai készségének a vizsgálatát célozza – tették hozzá.
Ez volt a második alkalom a folyó hónapban, hogy Oroszország tengeri gyakorlatot tartott tengeralattjáró-elhárító csapatokkal, miután Donald Trump, amerikai elnök augusztus 1-jén két amerikai atomtengeralattjárót vezényelt Oroszország partjaihoz.
Az augusztus elején a orosz és a kínai haditengerészet a Japán-tengeren tartott gyakorlatot, amelynek célja egy ellenséges tengeralattjáró felkutatása és megsemmisítése volt.
A védelmi minisztérium felvételt tett közzé, amelyen Alekszandr Mojszejev admirális, az orosz haditengerészet parancsnoka megfigyeli a hadgyakorlatot, amelyet a Balti-tengeren hajtottak végre. A hadgyakorlat során gyakorolták egy repülőtér védelmét is, amely célpontja volt egy ellenséges dróntámadásnak.