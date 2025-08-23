Az orosz védelmi minisztérium pénteki közleménye szerint a gyakorlat során a búvárok mutatták meg képességeiket „a víz alatti szabotőrök felderítésében és elfogásában, valamint az FPV (első személy nézőpontú) drónok használatában, amelyekkel egy színlelt ellenséghez tartozó pilóta nélküli hajókat semmisítették meg”.

A gyakorlat részben a haditengerészet tengeralattjáró-ellenes szabotázs-elhárító csapatai készségének a vizsgálatát célozza – tették hozzá.

Ez volt a második alkalom a folyó hónapban, hogy Oroszország tengeri gyakorlatot tartott tengeralattjáró-elhárító csapatokkal, miután Donald Trump, amerikai elnök augusztus 1-jén két amerikai atomtengeralattjárót vezényelt Oroszország partjaihoz.