UNIFIL: Izraeli drónok gránátokat dobtak le Libanonban az ENSZ békefenntartók közelében
"Ez az egyik legsúlyosabb támadás az UNIFIL személyzete és eszközei ellen a tavaly novemberi tűzszüneti megállapodás óta" – közölte az UNIFIL.
Egy gránát 20 méteren belül, három pedig nagyjából 100 méteren belül csapódott be az ENSZ személyzetétől és járműveitől./Fénykép: AA.
2025. szeptember 3.

Az ENSZ libanoni ideiglenes erői (UNIFIL) közölték, kedd reggel izraeli drónok négy gránátot dobtak le a békefenntartók közelében, akik éppen útakadályokat távolítottak el, amelyek akadályozták a hozzáférést egy ENSZ-állomáshoz.

„Ez az egyik legsúlyosabb támadás az UNIFIL személyzete és eszközei ellen a tavaly novemberi harci cselekmények megszüntetéséről szóló megállapodás óta” – áll az UNIFIL szerdai közleményében.

Az egyik gránát 20 méteren belül, míg három másik körülbelül 100 méteres távolságban csapódott be az UNIFIL személyzete és járművei közelében.

Az UNIFIL közölte, hogy az izraeli hadsereget előzetesen tájékoztatták az UNIFIL útakadály-eltávolítási munkálatairól a Marwahin falutól délkeletre elhelyezkedő térségben.

A múlt héten az ENSZ Biztonsági Tanácsa egyhangúlag meghosszabbította a libanoni békefenntartó misszió mandátumát 2026 végéig, amelyet egy egyéves, rendezett és biztonságos kivonulási folyamat követ majd.

Az 1978-ban létrehozott UNIFIL Libanon déli, Izraellel határos részét ellenőrzi.

