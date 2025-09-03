Az ENSZ libanoni ideiglenes erői (UNIFIL) közölték, kedd reggel izraeli drónok négy gránátot dobtak le a békefenntartók közelében, akik éppen útakadályokat távolítottak el, amelyek akadályozták a hozzáférést egy ENSZ-állomáshoz.

„Ez az egyik legsúlyosabb támadás az UNIFIL személyzete és eszközei ellen a tavaly novemberi harci cselekmények megszüntetéséről szóló megállapodás óta” – áll az UNIFIL szerdai közleményében.

Az egyik gránát 20 méteren belül, míg három másik körülbelül 100 méteres távolságban csapódott be az UNIFIL személyzete és járművei közelében.