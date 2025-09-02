A világ vezető népirtáskutatóinak szövetsége elfogadott egy határozatot, amely szerint a jogi kritériumok teljesültek annak megállapítására, hogy Izrael népirtást követ el Gázában – közölte hétfőn a szervezet elnöke.

Az 500 tagot számláló Nemzetközi Népirtáskutatók Szövetségének szavazó tagjai közül 86 százalék támogatta a határozatot, amely kijelenti, hogy „Izrael Gázában folytatott politikája és cselekedetei megfelelnek az Egyesült Nemzetek Szervezetének a Népirtás Bűntettének Megelőzéséről és Megbüntetéséről szóló Egyezményének (1948) II. cikkében foglalt jogi meghatározásnak.”

A népirtáskutatók szövetsége 1994-es megalakulása óta kilenc határozatot fogadott el, amelyek történelmi vagy jelenleg is zajló eseményeket ismernek el népirtásként.

Az izraeli külügyminisztérium egyelőre nem reagált a határozatra.