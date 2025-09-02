TÉRSÉGI HÍREK
2 perc olvasás
Nemzetközi Népirtáskutatók Szövetsége: Izrael népirtást követ el Gázában
Izrael gázai politikái és intézkedései megfelelnek az ENSZ Népirtás Bűncselekményének Megelőzéséről és Büntetéséről szóló Egyezményének II. cikkében meghatározott jogi definíciónak – állítja az egyesület.
Nemzetközi Népirtáskutatók Szövetsége: Izrael népirtást követ el Gázában
A gázai romos épületek az izraeli-gázai határról nézve, 2025. augusztus 31. /Fénykép: Reuters.
2025. szeptember 2.

A világ vezető népirtáskutatóinak szövetsége elfogadott egy határozatot, amely szerint a jogi kritériumok teljesültek annak megállapítására, hogy Izrael népirtást követ el Gázában – közölte hétfőn a szervezet elnöke.

Az 500 tagot számláló Nemzetközi Népirtáskutatók Szövetségének szavazó tagjai közül 86 százalék támogatta a határozatot, amely kijelenti, hogy „Izrael Gázában folytatott politikája és cselekedetei megfelelnek az Egyesült Nemzetek Szervezetének a Népirtás Bűntettének Megelőzéséről és Megbüntetéséről szóló Egyezményének (1948) II. cikkében foglalt jogi meghatározásnak.”

A népirtáskutatók szövetsége 1994-es megalakulása óta kilenc határozatot fogadott el, amelyek történelmi vagy jelenleg is zajló eseményeket ismernek el népirtásként.

Az izraeli külügyminisztérium egyelőre nem reagált a határozatra.

Javasolt

Izrael 2023 októberében indított támadást Gáza ellen, miután a palesztin ellenállási csoport, a Hamász támadást hajtott végre izraeli területen. Az izraeli hatóságok szerint a támadás legalább 1 200 halálos áldozatot követelt, valamint körülbelül 250 embert ejtettek foglyul.

Azóta Izrael katonai akciói több mint 63 000 palesztint öltek meg a Gázai övezetben. Emellett az enklávéban teljes lakónegyedek váltak a földdel egyenlővé, amely következtében Gáza közel 2 milliós lakosságának legalább egyszer el kellett hagynia az otthonát.

Ezenkívül egy ENSZ által támogatott globális éhínségfigyelő pénteken megállapította, Gáza városa és környéke hivatalosan is éhínségtől szenved, amely várhatóan több területre is ki fog terjedni.

Az Integrált Élelmiszerbiztonsági Fázisbesorolási (IPC) rendszer szerint 514 000 ember – Gáza palesztin lakosságának közel egynegyede – éhínségtől szenved, és ez a szám szeptember végére várhatóan 641 000-re emelkedik.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us