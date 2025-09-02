A világ vezető népirtáskutatóinak szövetsége elfogadott egy határozatot, amely szerint a jogi kritériumok teljesültek annak megállapítására, hogy Izrael népirtást követ el Gázában – közölte hétfőn a szervezet elnöke.
Az 500 tagot számláló Nemzetközi Népirtáskutatók Szövetségének szavazó tagjai közül 86 százalék támogatta a határozatot, amely kijelenti, hogy „Izrael Gázában folytatott politikája és cselekedetei megfelelnek az Egyesült Nemzetek Szervezetének a Népirtás Bűntettének Megelőzéséről és Megbüntetéséről szóló Egyezményének (1948) II. cikkében foglalt jogi meghatározásnak.”
A népirtáskutatók szövetsége 1994-es megalakulása óta kilenc határozatot fogadott el, amelyek történelmi vagy jelenleg is zajló eseményeket ismernek el népirtásként.
Az izraeli külügyminisztérium egyelőre nem reagált a határozatra.
Izrael 2023 októberében indított támadást Gáza ellen, miután a palesztin ellenállási csoport, a Hamász támadást hajtott végre izraeli területen. Az izraeli hatóságok szerint a támadás legalább 1 200 halálos áldozatot követelt, valamint körülbelül 250 embert ejtettek foglyul.
Azóta Izrael katonai akciói több mint 63 000 palesztint öltek meg a Gázai övezetben. Emellett az enklávéban teljes lakónegyedek váltak a földdel egyenlővé, amely következtében Gáza közel 2 milliós lakosságának legalább egyszer el kellett hagynia az otthonát.
Ezenkívül egy ENSZ által támogatott globális éhínségfigyelő pénteken megállapította, Gáza városa és környéke hivatalosan is éhínségtől szenved, amely várhatóan több területre is ki fog terjedni.
Az Integrált Élelmiszerbiztonsági Fázisbesorolási (IPC) rendszer szerint 514 000 ember – Gáza palesztin lakosságának közel egynegyede – éhínségtől szenved, és ez a szám szeptember végére várhatóan 641 000-re emelkedik.