A jemeni Húszik a mai nap folyamán bejelentették, egy rakétát lőttek ki egy olajszállító hajóra Szaúd-Arábia partjainál, a Vörös-tengeren, ezzel potenciálisan újraindítva támadásaikat a globálisan fontos vízi útvonalon áthaladó hajózás ellen.
A Húszik katonai szóvivője, Yahya Saree dandártábornok, egy előre rögzített üzenetben vállalta a felelősséget a támadásért, amelyet az Al-Masirah, a Húszik által irányított műholdas hírcsatorna adott le. Saree állítása szerint a Scarlet Ray nevű hajó Izraellel kapcsolatban állt.
A hajó tulajdonosait egyelőre nem sikerült elérni.
A brit katonai Egyesült Királyság Tengeri Kereskedelmi Műveleti Központja, amely a Közel-Kelet hajózását figyeli, korábban arról számolt be, hogy egy hajó zajt és robbanást hallott Yanbuhoz közel, Szaúd-Arábiában.
2023 novembere és 2024 decembere között a Húszik Izrael gázai háborúja miatt több mint 100 hajót támadtak meg rakétákkal és drónokkal.
Eddigi kampányuk során a Húszik négy hajót süllyesztettek el, és legalább nyolc tengerész halálát okozták. Az Iránnal kapcsolatban álló Húszik az Izrael és a Hamász közötti rövid tűzszünet idején felfüggesztették támadásaikat. Később azonban intenzív, hetekig tartó légicsapások célpontjává váltak, amelyeket Donald Trump amerikai elnök rendelt el, mielőtt bejelentette volna, hogy tűzszünetet értek el a harcosokkal.
A Húszik júliusban két hajót süllyesztettek el, amely következtében a fedélzeten tartózkodó személyek közül legalább négy ember életét vesztette, és másokat vélhetően fogságba ejtettek.
A Húszik támadásai akkor újultak ki, amikor Izrael gázai háborújának lehetséges új tűzszünetét, amely véget vetne a háborúnak az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu vonakodása akadályozza.
Izrael a múlt hét folyamán Jemen ellen több légicsapást hajtott végre, amelyek során megölték a Húszik miniszterelnökét, valamint több kabinettagot.