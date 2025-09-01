TÉRSÉGI HÍREK
2 perc olvasás
A jemeni Húszik azt állítják, hogy csapást mértek egy Izraelhez tartozó tartályhajóra, néhány nappal azután, hogy az izraeli légicsapások során magas rangú Húszi vezetőket öltek meg.
A Húszik támogatói az Izrael-ellenes tüntetéseken Szanaában, Jemenben. /Fénykép: AP.
2025. szeptember 1.

A jemeni Húszik a mai nap folyamán bejelentették, egy rakétát lőttek ki egy olajszállító hajóra Szaúd-Arábia partjainál, a Vörös-tengeren, ezzel potenciálisan újraindítva támadásaikat a globálisan fontos vízi útvonalon áthaladó hajózás ellen.

A Húszik katonai szóvivője, Yahya Saree dandártábornok, egy előre rögzített üzenetben vállalta a felelősséget a támadásért, amelyet az Al-Masirah, a Húszik által irányított műholdas hírcsatorna adott le. Saree állítása szerint a Scarlet Ray nevű hajó Izraellel kapcsolatban állt.

A hajó tulajdonosait egyelőre nem sikerült elérni.

A brit katonai Egyesült Királyság Tengeri Kereskedelmi Műveleti Központja, amely a Közel-Kelet hajózását figyeli, korábban arról számolt be, hogy egy hajó zajt és robbanást hallott Yanbuhoz közel, Szaúd-Arábiában.

2023 novembere és 2024 decembere között a Húszik Izrael gázai háborúja miatt több mint 100 hajót támadtak meg rakétákkal és drónokkal.

Javasolt

Eddigi kampányuk során a Húszik négy hajót süllyesztettek el, és legalább nyolc tengerész halálát okozták. Az Iránnal kapcsolatban álló Húszik az Izrael és a Hamász közötti rövid tűzszünet idején felfüggesztették támadásaikat. Később azonban intenzív, hetekig tartó légicsapások célpontjává váltak, amelyeket Donald Trump amerikai elnök rendelt el, mielőtt bejelentette volna, hogy tűzszünetet értek el a harcosokkal.

A Húszik júliusban két hajót süllyesztettek el, amely következtében a fedélzeten tartózkodó személyek közül legalább négy ember életét vesztette, és másokat vélhetően fogságba ejtettek.

A Húszik támadásai akkor újultak ki, amikor Izrael gázai háborújának lehetséges új tűzszünetét, amely véget vetne a háborúnak az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu vonakodása akadályozza.

Izrael a múlt hét folyamán Jemen ellen több légicsapást hajtott végre, amelyek során megölték a Húszik miniszterelnökét, valamint több kabinettagot.

