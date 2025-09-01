A jemeni Húszik a mai nap folyamán bejelentették, egy rakétát lőttek ki egy olajszállító hajóra Szaúd-Arábia partjainál, a Vörös-tengeren, ezzel potenciálisan újraindítva támadásaikat a globálisan fontos vízi útvonalon áthaladó hajózás ellen.

A Húszik katonai szóvivője, Yahya Saree dandártábornok, egy előre rögzített üzenetben vállalta a felelősséget a támadásért, amelyet az Al-Masirah, a Húszik által irányított műholdas hírcsatorna adott le. Saree állítása szerint a Scarlet Ray nevű hajó Izraellel kapcsolatban állt.

A hajó tulajdonosait egyelőre nem sikerült elérni.

A brit katonai Egyesült Királyság Tengeri Kereskedelmi Műveleti Központja, amely a Közel-Kelet hajózását figyeli, korábban arról számolt be, hogy egy hajó zajt és robbanást hallott Yanbuhoz közel, Szaúd-Arábiában.

2023 novembere és 2024 decembere között a Húszik Izrael gázai háborúja miatt több mint 100 hajót támadtak meg rakétákkal és drónokkal.