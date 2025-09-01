Vlagyimir Putyin orosz elnök megköszönte Türkiyének az ukrajnai konfliktusban tett közvetítői erőfeszítéseit, és hangot adott a bizalmának, hogy Ankara továbbra is „különleges szerepet” fog játszani a megoldás megtalálásában. Erről a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozójának keretében, a kínai Tiencsin kikötővárosában folytatott megbeszélésük során beszélt Recep Tayyip Erdogan török köztársasági elnökkel.

Putyin elmondta, hogy május óta három közvetlen orosz-ukrán tárgyalási fordulót tartottak Isztambulban. Véleménye szerint ezek a tárgyalások lehetővé tették, hogy a felek több humanitárius kérdésben előrelépjenek.

Kiemelte, hogy Ankara részvétele kulcsfontosságú volt a párbeszéd lehetőségének megteremtésében, és Türkiye hozzájárulását „jelentősnek” és „keresettnek” nevezte.

Az orosz vezető arról is beszámolt, hogy Erdogannal több regionális kérdést is megvitattak, beleértve a Közel-Keletet, Észak-Afrikát és a Kaukázust.

Hangsúlyozta, hogy a Türkiyével folytatott együttműködés bizalmon alapul.

Putyin rámutatott, hogy az elnöki szintű rendszeres egyeztetések hozzájárulnak egy konstruktív és tiszteletteljes párbeszéd fenntartásához, amely szerinte összhangban van a jószomszédi viszony elveivel.