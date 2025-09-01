Vlagyimir Putyin orosz elnök megköszönte Türkiyének az ukrajnai konfliktusban tett közvetítői erőfeszítéseit, és hangot adott a bizalmának, hogy Ankara továbbra is „különleges szerepet” fog játszani a megoldás megtalálásában. Erről a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozójának keretében, a kínai Tiencsin kikötővárosában folytatott megbeszélésük során beszélt Recep Tayyip Erdogan török köztársasági elnökkel.
Putyin elmondta, hogy május óta három közvetlen orosz-ukrán tárgyalási fordulót tartottak Isztambulban. Véleménye szerint ezek a tárgyalások lehetővé tették, hogy a felek több humanitárius kérdésben előrelépjenek.
Kiemelte, hogy Ankara részvétele kulcsfontosságú volt a párbeszéd lehetőségének megteremtésében, és Türkiye hozzájárulását „jelentősnek” és „keresettnek” nevezte.
Az orosz vezető arról is beszámolt, hogy Erdogannal több regionális kérdést is megvitattak, beleértve a Közel-Keletet, Észak-Afrikát és a Kaukázust.
Hangsúlyozta, hogy a Türkiyével folytatott együttműködés bizalmon alapul.
Putyin rámutatott, hogy az elnöki szintű rendszeres egyeztetések hozzájárulnak egy konstruktív és tiszteletteljes párbeszéd fenntartásához, amely szerinte összhangban van a jószomszédi viszony elveivel.
Az orosz elnök kiemelte a két ország közötti kereskedelem és befektetések folyamatos növekedését is.
Elmondása szerint a kétoldalú kereskedelem tavaly 6,6 százalékkal nőtt, és 2025 első felében további három százalékkal bővült. Az orosz vállalatok aktívan részt vesznek Türkiye fémiparában és autóiparában, míg a török cégek jelentős jelenléttel bírnak Oroszországban a gépgyártás, faipar és fémipar területén.
Az orosz-török kormányközi bizottság munkáját, amely legutóbb júniusban ülésezett Moszkvában, szintén az gazdasági együttműködés egyik hajtóerejének nevezte.
Az energetikai együttműködést Putyin „valóban stratégiai jelentőségűnek” nevezte. Kiemelte, hogy a Kék Áramlat és a Török Áramlat gázvezetékeken keresztüli földgázszállítások zavartalanul folytatódnak, és hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is Türkiye egyik kulcsfontosságú beszállítója.
Külön kiemelte az Akkuyu atomerőművet, amelyet jelenleg az orosz Roszatom épít, és amelyet a kétoldalú kapcsolatok zászlóshajó projektjének nevezett, hangsúlyozva a partnerség hosszú távú jellegét.