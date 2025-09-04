A palesztin ellenálló csoport, a Hamász bejelentette, hogy beleegyezett egy független, technokratákból álló nemzeti vezetés létrehozásába, amely Gázát irányítaná, miközben várják Izrael válaszát az elmúlt hónapban közvetítők által előterjesztett javaslatra.
„A Hamász továbbra is várja Izrael válaszát az augusztus 18-án közvetítők által előterjesztett javaslatra, amelyet a csoport elfogadott” – így áll a Hamász nyilatkozatában.
A csoport megismételte készségét egy átfogó megállapodásra, amely magában foglalná az összes izraeli fogoly szabadon bocsátását egy meghatározott számú palesztin fogoly izraeli börtönökből történő elengedéséért cserébe.
A terv része továbbá a gázai népirtás megszüntetése, az izraeli erők teljes kivonása, az átkelők újbóli megnyitása a létfontosságú segélyek biztosítása érdekében, valamint az újjáépítés megkezdése.
A nyilatkozatot akkor adták, amikor az izraeli média arról számolt be, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnök, aki ellen nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a Nemzetközi Büntetőbíróság, elállt a részleges megállapodás keresésétől, és most egy átfogó megállapodást követel.
Donald Trump amerikai elnök szerdán szintén kijelentette, hogy „minden izraeli katonát, akit Gázában tartanak fogva, szabadon kell engedni.”
A Hamász és a Fatah korábban, tavaly decemberben Kairóban tartott tárgyalások során megállapodtak egy bizottság létrehozásában Gáza ügyeinek kezelésére, de a Palesztin Hatóság elutasította a megállapodást, ragaszkodva ahhoz, hogy neki kellene átvennie a terület irányítását.
A Gázai övezet nagy része romokban hever. Közel két év izraeli offenzívái több mint 63 000 palesztin halálát okozták, a lakosság nagy részét kitelepítették, és az enklávét az éhínség szélére sodorták.
A Hamász kijelentette, hogy továbbra is elkötelezett egy „független technokrata nemzeti vezetés” mellett, amely azonnal felelősséget vállalna a kormányzás minden szektorában.