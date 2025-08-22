Kolumbiát két súlyos támadás rázta meg, amelyek során legalább 13 ember vesztette életét, és több tucatnyian megsérültek.
Az ország nyugati részén található Cali városában az autóbomba célpontja a Marco Fidel Suárez Katonai Repülési Iskola volt. Cali polgármestere, Alejandro Eder elmondta, a robbanásban legalább öt ember életét vesztette, valamint 36-an megsérültek. A polgármester emellett bejelentette, a további robbantásoktól való félelem miatt megtiltják a nagy teherautók belépését a városba.
A támadás mindössze néhány héttel azután történt, hogy június 10-én három összehangolt robbantás hét ember halálát okozta, illetve több mint 50 embert sebesített meg.
A cali támadással egy időben egy másik incidens is történt az északi Antioquia megyében, ahol egy rendőrségi helikoptert robbanószerrel felszerelt drónnal lőttek le. A kormány szerint legalább nyolc rendőr vesztette életét, és további nyolc személy megsérültek.
Az elnök, Gustavo Petro az X felületén közölte, az UH-60 Black Hawk helikopter az Amalfi térségében végzett kokacserje-irtási munkálatokhoz személyzetet szállított. „Sajnálatos hírt kaptunk: nyolc rendőr meghalt, nyolcan pedig megsérültek” – írta.
Petro kezdetben a Gulf Clan nevű csoportot gyanúsította meg a támadással, de később az Estado Mayor Central (EMC) 36. Frontját, a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (FARC) egykori disszidenseit nevezte meg felelősként.
Antioquia kormányzója, Andrés Julián Rendón megerősítette, hogy a helikopter „biztonságot nyújtott az egyenruhás tiszteknek, akik kézi kokacserje-irtási munkát végeztek,” amikor lelőtték.
A hatóságok szerint a támadás akkor kezdődött, amikor a disszidensek tüzet nyitottak az irtást végző rendőrökre. A rendőrök légi támogatást kértek, de amikor a helikopter megérkezett, a drón eltalálta, és az lezuhant Amalfi Los Toros nevű területén.
Carlos Fernando Triana Beltrán vezérőrnagy, a Nemzeti Rendőrség igazgatója „terrorista akciónak” nevezte a helikopter lelövését, és közölte, hogy további személyzetet vezényeltek ki a sérültek ellátására és a műveletek folytatására.
A két támadás jelentős erőszakeszkalációt jelez, miközben a Petro-kormány arra törekszik, hogy tárgyalásokat folytasson a fegyveres csoportokkal és felszámolja Kolumbia kokain-gazdaságát.