NAGYVILÁG
2 perc olvasás
Kolumbiában kilőttek egy rendőrségi helikoptert: 13 halott
Caliban egy katonai bázist ért járműbomba támadás, míg Antioquiában egy robbanószerrel megrakott drónnal lőttek le egy rendőrségi helikoptert.
Kolumbiában kilőttek egy rendőrségi helikoptert: 13 halott
A robbanás által érintett terület kilátása a cali-i Marco Fidel Suárez Katonai Repülőiskola közelében, Kolumbiában. /Fénykép: AA.
17 órája

Kolumbiát két súlyos támadás rázta meg, amelyek során legalább 13 ember vesztette életét, és több tucatnyian megsérültek.

Az ország nyugati részén található Cali városában az autóbomba célpontja a Marco Fidel Suárez Katonai Repülési Iskola volt. Cali polgármestere, Alejandro Eder elmondta, a robbanásban legalább öt ember életét vesztette, valamint 36-an megsérültek. A polgármester emellett bejelentette, a további robbantásoktól való félelem miatt megtiltják a nagy teherautók belépését a városba.

A támadás mindössze néhány héttel azután történt, hogy június 10-én három összehangolt robbantás hét ember halálát okozta, illetve több mint 50 embert sebesített meg.

A cali támadással egy időben egy másik incidens is történt az északi Antioquia megyében, ahol egy rendőrségi helikoptert robbanószerrel felszerelt drónnal lőttek le. A kormány szerint legalább nyolc rendőr vesztette életét, és további nyolc személy megsérültek.

Az elnök, Gustavo Petro az X felületén közölte, az UH-60 Black Hawk helikopter az Amalfi térségében végzett kokacserje-irtási munkálatokhoz személyzetet szállított. „Sajnálatos hírt kaptunk: nyolc rendőr meghalt, nyolcan pedig megsérültek” – írta.

Javasolt

Petro kezdetben a Gulf Clan nevű csoportot gyanúsította meg a támadással, de később az Estado Mayor Central (EMC) 36. Frontját, a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (FARC) egykori disszidenseit nevezte meg felelősként.

Antioquia kormányzója, Andrés Julián Rendón megerősítette, hogy a helikopter „biztonságot nyújtott az egyenruhás tiszteknek, akik kézi kokacserje-irtási munkát végeztek,” amikor lelőtték.

A hatóságok szerint a támadás akkor kezdődött, amikor a disszidensek tüzet nyitottak az irtást végző rendőrökre. A rendőrök légi támogatást kértek, de amikor a helikopter megérkezett, a drón eltalálta, és az lezuhant Amalfi Los Toros nevű területén.

Carlos Fernando Triana Beltrán vezérőrnagy, a Nemzeti Rendőrség igazgatója „terrorista akciónak” nevezte a helikopter lelövését, és közölte, hogy további személyzetet vezényeltek ki a sérültek ellátására és a műveletek folytatására.

A két támadás jelentős erőszakeszkalációt jelez, miközben a Petro-kormány arra törekszik, hogy tárgyalásokat folytasson a fegyveres csoportokkal és felszámolja Kolumbia kokain-gazdaságát.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us