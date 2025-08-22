Kolumbiát két súlyos támadás rázta meg, amelyek során legalább 13 ember vesztette életét, és több tucatnyian megsérültek.

Az ország nyugati részén található Cali városában az autóbomba célpontja a Marco Fidel Suárez Katonai Repülési Iskola volt. Cali polgármestere, Alejandro Eder elmondta, a robbanásban legalább öt ember életét vesztette, valamint 36-an megsérültek. A polgármester emellett bejelentette, a további robbantásoktól való félelem miatt megtiltják a nagy teherautók belépését a városba.

A támadás mindössze néhány héttel azután történt, hogy június 10-én három összehangolt robbantás hét ember halálát okozta, illetve több mint 50 embert sebesített meg.

A cali támadással egy időben egy másik incidens is történt az északi Antioquia megyében, ahol egy rendőrségi helikoptert robbanószerrel felszerelt drónnal lőttek le. A kormány szerint legalább nyolc rendőr vesztette életét, és további nyolc személy megsérültek.

Az elnök, Gustavo Petro az X felületén közölte, az UH-60 Black Hawk helikopter az Amalfi térségében végzett kokacserje-irtási munkálatokhoz személyzetet szállított. „Sajnálatos hírt kaptunk: nyolc rendőr meghalt, nyolcan pedig megsérültek” – írta.