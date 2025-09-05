Miután felhívta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és az európai vezetőket, Donald Trump, amerikai elnök bejelentette, hogy hamarosan beszélni fog Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
„Igen, fogok” – válaszolta Trump egy riporternek, aki megkérdezte, hogy tervez-e beszélni a Kreml vezetőjével, miközben egy fehér házi vacsorán vett részt amerikai technológiai vezetőkkel.
A nyilatkozatok akkor hangzottak el, amikor Oroszország újabb támadásokat hajtott végre Ukrajnában. Harkivban három ember vesztette életét csütörtök este, amikor orosz drónok érték a Khotymlia falut. Oleh Szinyehubov, a régió kormányzója elmondta: „Két férfi és egy nő halt meg, további két ember pedig megsérült”, hozzátéve, hogy az áldozatok között voltak útjavító munkások is.
Ugyanezen a napon a korábbi órákban a Dán Menekültügyi Tanács két munkatársa meghalt Ukrajna északi Csernyigiv régiójában, amikor egy orosz rakéta eltalált egy aknamentesített területet. Helyi tisztviselők szerint az áldozatok segélymunkások voltak, míg az orosz védelmi minisztérium ezt az állítást, és ragaszkodott ahhoz, hogy egy hosszú hatótávolságú drónindító állomást vettek célba.
A légitámadás-riadó péntek reggelig is érvényben maradt Harkiv, Csernyihiv, Zaporizzsja, Dnyipropetrovszk és Szumi régiókban.
A támadásokra új európai erőfeszítések közepette került sor, hogy európai vezetők nyomást gyakorolnak Putyinra, hogy tűzszünetet vagy békemegállapodást kössön.
Több mint két tucat ország ígéretet tett csütörtökön, hogy csapatokat küld egy jövőbeli „biztosító haderőbe”, amely Ukrajnába települne egy esetleges békemegállapodás után, azzal a céllal, hogy elrettentsék Oroszországot attól, hogy tovább támadja az ukrán területet.
Azonban egyre nagyobb az aggodalom, hogy Moszkva nem mutat érdeklődést a tárgyalások iránt. Putyin a folyó héten a pekingi látogatása során jelezte, hogy Oroszország folytatni fogja a harcot, ha nem sikerül elfogadható békefeltételeket kapnia.
Három éve tart az ukrajnai háború, több tízezren haltak meg és milliók kényszerültek elhagyni otthonukat. Miközben a nyugati vezetők továbbra is a konfliktus rendezésére törekednek, a legutóbbi támadások rávilágítottak a konfliktus továbbra is fennálló intenzitására.