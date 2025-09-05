Miután felhívta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és az európai vezetőket, Donald Trump, amerikai elnök bejelentette, hogy hamarosan beszélni fog Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

„Igen, fogok” – válaszolta Trump egy riporternek, aki megkérdezte, hogy tervez-e beszélni a Kreml vezetőjével, miközben egy fehér házi vacsorán vett részt amerikai technológiai vezetőkkel.

A nyilatkozatok akkor hangzottak el, amikor Oroszország újabb támadásokat hajtott végre Ukrajnában. Harkivban három ember vesztette életét csütörtök este, amikor orosz drónok érték a Khotymlia falut. Oleh Szinyehubov, a régió kormányzója elmondta: „Két férfi és egy nő halt meg, további két ember pedig megsérült”, hozzátéve, hogy az áldozatok között voltak útjavító munkások is.

Ugyanezen a napon a korábbi órákban a Dán Menekültügyi Tanács két munkatársa meghalt Ukrajna északi Csernyigiv régiójában, amikor egy orosz rakéta eltalált egy aknamentesített területet. Helyi tisztviselők szerint az áldozatok segélymunkások voltak, míg az orosz védelmi minisztérium ezt az állítást, és ragaszkodott ahhoz, hogy egy hosszú hatótávolságú drónindító állomást vettek célba.

A légitámadás-riadó péntek reggelig is érvényben maradt Harkiv, Csernyihiv, Zaporizzsja, Dnyipropetrovszk és Szumi régiókban.