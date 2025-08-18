Az Egyesült Államok különmegbízottja, Tom Barrack felszólította Izraelt, hogy teljesítse a Libanonnal kötött tűzszüneti megállapodásban vállalt kötelezettségeit, figyelmeztetve, hogy a további késlekedés veszélyeztetheti a törékeny stabilitás felé tett előrelépéseket.

„Úgy gondolom, a libanoni kormány megtette a maga részét. Megtették az első lépést. Most Izraelnek kell teljesítenie ezt az egyenlő kézfogást” – mondta el Barrack Bejrútban, miután találkozott Joseph Aoun libanoni elnökkel.

A novemberben elért tűzszünet, amely az Izrael és a Hezbollah közötti pusztító háborút követte, előírta, hogy Libanon kezdje meg a csoport lefegyverzését, illetve korlátozza a fegyverek birtoklását az állami erőkre nézve, amiért cserébe Izrael vállalta, hogy teljesen kivonja csapatait Dél-Libanonból.

Miközben Bejrút megkezdte a lefegyverzési folyamatot, Izrael továbbra is fenntartja katonai jelenlétét öt határ menti előőrsön, amelyeket stratégiai szempontból fontosnak tart, annak ellenére, hogy a februárban lejárt határidőt meghosszabbították.

Az ütemterv

Az Egyesült Államok Türkiyebeli nagyköveteként is szolgáló Barrack, a tárgyalásokon Morgan Ortagus közel-keleti helyettes különmegbízottal és más amerikai tisztviselőkkel együtt vett részt, a libanoni elnökség közleménye szerint.

Ez volt Barrack negyedik látogatása Libanonban június óta, amely része Washington azon erőfeszítéseinek, hogy megszilárdítsa a tűzszünetet és előmozdítsa a szélesebb körű stabilitási ütemtervét.