Libanon lépéseket tesz a Hezbollah lefegyverzése érdekében
Tom Barrack negyedik bejrúti látogatása egybeesik azzal, hogy Libanon megkezdi egy leszerelési ütemterv végrehajtását, miközben Izrael a fegyverszüneti kötelezettségei ellenére késlekedik a teljes csapatkivonással Libanon területéről.
Tom Barrack küldetése az, hogy megakadályozza a háború kiújulását Izrael és a Hezbollah között. /Fénykép: AP.
2025. augusztus 18.

Az Egyesült Államok különmegbízottja, Tom Barrack felszólította Izraelt, hogy teljesítse a Libanonnal kötött tűzszüneti megállapodásban vállalt kötelezettségeit, figyelmeztetve, hogy a további késlekedés veszélyeztetheti a törékeny stabilitás felé tett előrelépéseket.

„Úgy gondolom, a libanoni kormány megtette a maga részét. Megtették az első lépést. Most Izraelnek kell teljesítenie ezt az egyenlő kézfogást” – mondta el Barrack Bejrútban, miután találkozott Joseph Aoun libanoni elnökkel.

A novemberben elért tűzszünet, amely az Izrael és a Hezbollah közötti pusztító háborút követte, előírta, hogy Libanon kezdje meg a csoport lefegyverzését, illetve korlátozza a fegyverek birtoklását az állami erőkre nézve, amiért cserébe Izrael vállalta, hogy teljesen kivonja csapatait Dél-Libanonból.

Miközben Bejrút megkezdte a lefegyverzési folyamatot, Izrael továbbra is fenntartja katonai jelenlétét öt határ menti előőrsön, amelyeket stratégiai szempontból fontosnak tart, annak ellenére, hogy a februárban lejárt határidőt meghosszabbították.

Az ütemterv

Az Egyesült Államok Türkiyebeli nagyköveteként is szolgáló Barrack, a tárgyalásokon Morgan Ortagus közel-keleti helyettes különmegbízottal és más amerikai tisztviselőkkel együtt vett részt, a libanoni elnökség közleménye szerint.

Ez volt Barrack negyedik látogatása Libanonban június óta, amely része Washington azon erőfeszítéseinek, hogy megszilárdítsa a tűzszünetet és előmozdítsa a szélesebb körű stabilitási ütemtervét.

Az ütemterv – amely iránt a libanoni kabinet a hónap elején támogatását fejezte ki – a Taifi Megállapodás 1989-es végrehajtását, a libanoni terület feletti teljes állami szuverenitást, valamint az állami intézmények kizárólagos hatáskörét írja elő a háború és béke kérdéseiben. Emellett megerősíti az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait, köztük a 1701-es határozatot, amely véget vetett a 2006-os Izrael-Hezbollah konfliktusnak.

Hezbollah elutasítja a fegyverek átadását

A terv éles ellenállásba ütközött a Hezbollah részéről, amely elutasította a fegyvereinek átadását. Nawaf Salam miniszterelnök azzal vádolta a csoportot, hogy „burkolt polgárháborús fenyegetést jelent, ami teljesen elfogadhatatlan.”

Az Izrael és a Hezbollah közötti határon átnyúló összecsapások 2023 októberében kezdődtek, majd 2024 szeptemberére teljes körű háborúvá alakultak át. A konfliktus több mint 4 000 ember halálát okozta, köztük a Hezbollah vezetőjét, Hasan Nasrallah-t, emellett közel 17 000 ember megsérült.

Bár a tűzszünet visszafogta a harcok legrosszabb részét, Izrael továbbra is szinte napi szinten hajt végre csapásokat Dél-Libanonban, azt állítva, hogy támadásai a Hezbollah tevékenységét célozzák meg.

Barrack küldetésének célja, hogy megakadályozza a háború újbóli kitörését azáltal, hogy mindkét felet nyomás alá helyezi a megállapodás betartása érdekében.

