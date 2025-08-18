Az Egyesült Államok különmegbízottja, Tom Barrack felszólította Izraelt, hogy teljesítse a Libanonnal kötött tűzszüneti megállapodásban vállalt kötelezettségeit, figyelmeztetve, hogy a további késlekedés veszélyeztetheti a törékeny stabilitás felé tett előrelépéseket.
„Úgy gondolom, a libanoni kormány megtette a maga részét. Megtették az első lépést. Most Izraelnek kell teljesítenie ezt az egyenlő kézfogást” – mondta el Barrack Bejrútban, miután találkozott Joseph Aoun libanoni elnökkel.
A novemberben elért tűzszünet, amely az Izrael és a Hezbollah közötti pusztító háborút követte, előírta, hogy Libanon kezdje meg a csoport lefegyverzését, illetve korlátozza a fegyverek birtoklását az állami erőkre nézve, amiért cserébe Izrael vállalta, hogy teljesen kivonja csapatait Dél-Libanonból.
Miközben Bejrút megkezdte a lefegyverzési folyamatot, Izrael továbbra is fenntartja katonai jelenlétét öt határ menti előőrsön, amelyeket stratégiai szempontból fontosnak tart, annak ellenére, hogy a februárban lejárt határidőt meghosszabbították.
Az ütemterv
Az Egyesült Államok Türkiyebeli nagyköveteként is szolgáló Barrack, a tárgyalásokon Morgan Ortagus közel-keleti helyettes különmegbízottal és más amerikai tisztviselőkkel együtt vett részt, a libanoni elnökség közleménye szerint.
Ez volt Barrack negyedik látogatása Libanonban június óta, amely része Washington azon erőfeszítéseinek, hogy megszilárdítsa a tűzszünetet és előmozdítsa a szélesebb körű stabilitási ütemtervét.
Az ütemterv – amely iránt a libanoni kabinet a hónap elején támogatását fejezte ki – a Taifi Megállapodás 1989-es végrehajtását, a libanoni terület feletti teljes állami szuverenitást, valamint az állami intézmények kizárólagos hatáskörét írja elő a háború és béke kérdéseiben. Emellett megerősíti az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait, köztük a 1701-es határozatot, amely véget vetett a 2006-os Izrael-Hezbollah konfliktusnak.
Hezbollah elutasítja a fegyverek átadását
A terv éles ellenállásba ütközött a Hezbollah részéről, amely elutasította a fegyvereinek átadását. Nawaf Salam miniszterelnök azzal vádolta a csoportot, hogy „burkolt polgárháborús fenyegetést jelent, ami teljesen elfogadhatatlan.”
Az Izrael és a Hezbollah közötti határon átnyúló összecsapások 2023 októberében kezdődtek, majd 2024 szeptemberére teljes körű háborúvá alakultak át. A konfliktus több mint 4 000 ember halálát okozta, köztük a Hezbollah vezetőjét, Hasan Nasrallah-t, emellett közel 17 000 ember megsérült.
Bár a tűzszünet visszafogta a harcok legrosszabb részét, Izrael továbbra is szinte napi szinten hajt végre csapásokat Dél-Libanonban, azt állítva, hogy támadásai a Hezbollah tevékenységét célozzák meg.
Barrack küldetésének célja, hogy megakadályozza a háború újbóli kitörését azáltal, hogy mindkét felet nyomás alá helyezi a megállapodás betartása érdekében.