A rendőrség közlése szerint három ember vesztette életét egy lövöldözésben az austini Target áruházban, Texas államban, és egy gyanúsítottat őrizetbe vettek.
Az austini rendőrség hétfőn az X-en tett közzé bejegyzést, amelyben jelezte, hogy a helyszínen továbbra is aktívan működnek, és a nyomozás folyamatban van.
A rendőrségi közlemény nem tért ki arra, hogy megsérült-e valaki. Az Austin-Travis County mentőszolgálat szintén az X-en közölte, hogy négy beteget láttak el, de részleteket nem árult el.
Az austini rendőrség azonosította a gyanúsítottat. Eszerint a gyanúsított egy fehér férfi, aki rövidnadrágot és hawaii stílusú virágos inget viselt. A rendőrség több utat is lezárt a környéken, és arra figyelmeztette a lakosságot, hogy ne közelítsenek a gyanúsítotthoz.
A lövöldözés az új tanév előtti iskolai bevásárlás során történt.
A felvételeken az látható, hogy az áruház parkolójában rengeteg rendőr és mentőcsapat tartózkodik.