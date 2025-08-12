NAGYVILÁG
Lövöldözés egy texasi áruházban: 3 halott
A rendőrség nem közölte, hányan sérültek meg, de az Austin-Travis County mentőszolgálat az X-en közzétette, hogy négy beteget láttak el.
Lövöldözés egy texasi áruházban: 3 halott / AP
egy napja

A rendőrség közlése szerint három ember vesztette életét egy lövöldözésben az austini Target áruházban, Texas államban, és egy gyanúsítottat őrizetbe vettek.

Az austini rendőrség hétfőn az X-en tett közzé bejegyzést, amelyben jelezte, hogy a helyszínen továbbra is aktívan működnek, és a nyomozás folyamatban van.

A rendőrségi közlemény nem tért ki arra, hogy megsérült-e valaki. Az Austin-Travis County mentőszolgálat szintén az X-en közölte, hogy négy beteget láttak el, de részleteket nem árult el.

Az austini rendőrség azonosította a gyanúsítottat. Eszerint a gyanúsított egy fehér férfi, aki rövidnadrágot és hawaii stílusú virágos inget viselt. A rendőrség több utat is lezárt a környéken, és arra figyelmeztette a lakosságot, hogy ne közelítsenek a gyanúsítotthoz.

A lövöldözés az új tanév előtti iskolai bevásárlás során történt.

A felvételeken az látható, hogy az áruház parkolójában rengeteg rendőr és mentőcsapat tartózkodik.

