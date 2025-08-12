A rendőrség közlése szerint három ember vesztette életét egy lövöldözésben az austini Target áruházban, Texas államban, és egy gyanúsítottat őrizetbe vettek.

Az austini rendőrség hétfőn az X-en tett közzé bejegyzést, amelyben jelezte, hogy a helyszínen továbbra is aktívan működnek, és a nyomozás folyamatban van.

A rendőrségi közlemény nem tért ki arra, hogy megsérült-e valaki. Az Austin-Travis County mentőszolgálat szintén az X-en közölte, hogy négy beteget láttak el, de részleteket nem árult el.