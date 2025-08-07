A United Airlines kénytelen volt leállítani járatait az Egyesült Államok több fontos útvonalán egy technológiai probléma miatt, amely több kulcsfontosságú repülőtér, például Chicago, Denver, Newark, Houston és San Francisco működését is megzavarta.

A Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) megerősítette az országos fennakadást, kezdetben minden Chicagóba tartó United-járatot felfüggesztettek, majd kiterjesztették ezt a figyelmeztetést.

A légitársaság közölte, hogy a problémát késő délután sikerült megoldani, de figyelmeztetett, hogy a késések estig is eltarthatnak.