A United Airlines országszerte leállította járatait
A rendszerből eredő probléma miatt az Egyesült Államok nagy repülőterein minden járatot leállítottak, a légiközlekedési hatóság további késéseket tart számon.
A United Airlines kénytelen volt leállítani járatait az Egyesült Államok több fontos útvonalán egy technológiai probléma miatt, amely több kulcsfontosságú repülőtér, például Chicago, Denver, Newark, Houston és San Francisco működését is megzavarta.

A Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) megerősítette az országos fennakadást, kezdetben minden Chicagóba tartó United-járatot felfüggesztettek, majd kiterjesztették ezt a figyelmeztetést.

A légitársaság közölte, hogy a problémát késő délután sikerült megoldani, de figyelmeztetett, hogy a késések estig is eltarthatnak.

A United írásos közleményében azt írta „Az utasbiztonság a legfontosabb számunkra, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy utasainkat eljuttassuk úti céljukhoz”. A közlemény nem részletezte a meghibásodás pontos okát. 

Az utasok zavart és csalódást tapasztaltak az országban.

A United Airlines közösségi médiában kért bocsánatot az érintett ügyfelektől: „Elnézést kérünk a mai utazási fennakadásért. Csapataink azon dolgoznak, hogy a problémát a lehető leggyorsabban megoldják. Köszönjük türelmüket.”

Bár a technikai probléma megoldódott, az utasokat arra figyelmeztették, hogy további késésekre számíthatnak, és a repülőtérre indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék járatuk állapotát.

